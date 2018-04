Facebook je žrout času. V práci na něj nesmíte, přikazují mnohé firmy

Zatímco před dvěma roky používalo monitorovací modul v počítačích 21 procent českých firem, dnes už je to plných pětasedmdesát.

"Zájem o auditovací nástroje, které monitorují zaměstnance při práci na počítači a zjišťují, jaké stránky navštěvují, se v posledním roce výrazně zvýšil. Nákup byl v září o padesát procent vyšší než ve stejném období loňského roku," potvrzuje Robert Kleiner ze společnosti TruconneXion.

Poté, co firmy zjistily, jaké stránky jejich zaměstnanci v pracovní době navštěvují, většina z nich omezila přístup na Facebook a další sociální sítě.

Stejné je to i ve světě



Podobně jako české firmy postupují i ty v Evropě a v USA. Podle šetření společnosti Robert Half Technology zakázalo přístup na Facebook a další sociální sítě v pracovní době 54 procent firem v USA. Necelých 20 procent povolilo komunitní weby pouze pro obchodní účely. Šestnáct procent podniků je ochotno dovolit pouze omezené osobní využití těchto stránek a deset procent přístup na ně vůbec neřeší. Jedno procento společností neodpovědělo, nebo vedení nevědělo, jak to u nich s přístupem na internet vlastně je.

"Používání sociálních sítí může odvrátit pozornost zaměstnanců od práce. Takže je pochopitelné, že mnoho firem přístup omezuje," říká Dave Willmer, výkonný ředitel Robert Half Technology. Zároveň však dodává, že v některých profesích mohou být Facebook a další sítě efektivním obchodním nástrojem. Proto také z průzkumu vyplynulo, že každá pátá společnost umožňuje využívat je pracovně.

Na Facebooku v práci tři a půl hodiny měsíčně



Podle šetření TruconneXion stráví průměrný uživatel aktivně na internetu během své pracovní doby zhruba 95 minut, z toho 53 minut pracovně, což představuje zhruba 56 procent. Zbylých 43 minut připadá na nepracovní věci. Uživatelé Facebooku mají aplikaci zapnutou průměrně 50 minut denně, ale jen 10 minut v ní aktivně pracují, což je zhruba 3,5 hodiny měsíčně.

Facebook mají v Česku asi dva miliony uživatelů. Proto také brouzdání po internetu v pracovní době vede nejčastěji právě na tyto stránky, a to celkem v 21 procentech. Na druhém místě v žebříčku nejčastěji vyhledávaných webů v pracovní době je Seznam s 18 procenty, za ním Google s 15 procenty. Na e-mail připadá deset procent, na skype šest procent. ICQ využívá v práci pět procent dotázaných lidí a internet banking tři procenta. Posledních 22 procent zbývá na on-line hry a erotiku na různých webech.

Ředitelé podniků či vedoucí se shodují v jednom: nějakou kontrolu nad svými pracovníky mít musí, protože výbornou pracovní sebekontrolu má jen 15 až 17 procent zaměstnanců. Navíc pracovníky tolik kritizovaný monitoring hraje důležitou roli i v prevenci softwarového pirátství.

Co odhalil průzkum Jak tráví zaměstnanci čas na internetu:

• 56 procent – pracovní záležitosti

• 32 procent – zábava

• 9 procent – soukromý e-mail, banka

• 3 procenta - erotika Zdroj: AuditPro.cz

"Je jasné, že pracovníci by měli počítače připojené k internetu využívat k práci. Zaměstnavatel má právo omezit jim přístup z pracovních počítačů na jakékoli stránky, Facebook nevyjímaje. Pokud nezasahuje do obsahu, tedy nezjišťuje, co tam píší, není to zásah do soukromí. Neexistuje nic jako právo na přístup k Facebooku v pracovní době. A jeho používání na pracovišti je tak čistě záležitostí pravidel, která zaměstnavatel stanoví," tvrdí Kateřina Hlatká ze společnosti Iuridicum Remedium, která každý rok vyhlašuje Big Brother Awards, anticeny, jež upozorňují na nepřípustné slídilství v soukromí pracovníků.

Sociální sítě jsou i přínosem



Mezi hlavní rizika, jež hrozí při používání sociálních sítí v práci, patří ztráta výkonnosti, ohrožení dobrého jména firmy a její bezpečnosti.

Personální společnost Manpower však provedla u zaměstnavatelů v 33 zemích světa včetně Česka průzkum, který potvrzuje, že i když hrozí jisté riziko zneužívání těchto nástrojů, přínosy v komunikaci je převyšují.

"Neznamená to, že by zaměstnavatelé neměli zavádět pravidla pro používání sociálních sítí. Měli by se však zaměřit na to, aby tento komunikační kanál využili v pozitivním směru a měli z něj užitek oni i zaměstnanci. Není cesty zpět od sociálních sítí. Klíčové je využít produktivním způsobem hodnotu, která se v nich skrývá," říká Jaroslava Rezlerová z firmy Manpower.