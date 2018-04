Například když se vedení společnosti rozhodne o rozšíření činnosti, Facility Manager je schopen přesně určit všechny související náklady. Jeho úkolem je dosáhnout kvalitních služeb při nízkých nákladech a optimálně využít budovy a ostatní nevýrobní majetek společnosti.

Facility Manager by neměl být pouze správcem budov. Má na starosti například i provoz a údržbu technických systémů, nábytku a zařízení. Dohlíží na plánování provozu budov. Dbá na ochranu zdraví, bezpečnost osob a věcí a na kvalitu pracovního prostředí, atd. Klíčovou oblastí pro hodnocení úspěšnosti práce facility manažerů je komunikace, protože jsou pro ostatní pracovníky organizace dodavateli všech potřebných služeb a technických prostředků. Na efektivní komunikaci záleží spokojenost jeho spolupracovníků a v konečném důsledku i kvalita služeb pro koncové zákazníky.

Nároky kladené na funkci facility manažera jsou vysoké a vyžadují důkladnou odbornou přípravu. V zahraničí se tento obor stává studijním oborem univerzit a postgraduálního vzdělávání. I u nás již jsou připravovány některé formy vzdělávání. Bude však otázkou pravděpodobně několika let, tak jako tomu bylo i v jiných zemích, než dojde k výraznému rozšíření zásad facility managementu do života.



Co jsme psali a co si přečtete



Production Manager

Facility Manager

Chief Operating Officer