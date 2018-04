Na lístcích za tři tisíce do opery se dočetli, že místa nejsou jistá

Nevšední byly již samotné vstupenky s logem Colosseum Ticket. Když paní Karolína vzala lístky do ruky, aby zjistila, v jaké řadě budou sedět a kdy opereta Netopýr začíná, napadlo ji lístky otočit. To, co si přečetla na zadní straně, ji doslova šokovalo.

„Padělání vstupenky je trestné. Budou-li předloženy při kontrole dvě vstupenky se stejným číslem, pouze první předložená bude akceptována jako platná,“ dočetla se. „To přece není možné, aby za tak drahou vstupenku neměl člověk jisté místo. Nic jsme nepadělali, dcera lístky koupila v obchodním centru na Smíchově prostřednictvím rezervačního systému Národního divadla a smluvního prodejce Colosseum Ticket. Vstupenky navíc nejde vrátit,“ říká paní Karolína.

„Prodejce se neuznáním druhé vstupenky zřejmě brání podvodům, kdy jsou vstupenky přeprodávány více lidem, to však nelze v konkrétním případě bez dalšího předpokládat. Spotřebiteli nemůže být k tíži, že prodejce dostatečně nezabezpečil jím nastavený systém před možným zneužitím,“ upozorňuje vedoucí právní poradny dTest Lukáš Zelený.

Dějství prvé Přijde někdo další, nebo nepřijde?

Na hrozící riziko „kdo dřív přijde, ten si sedne, a druhý musí z divadla ven“ se paní Karolína náležitě připravila. Do Státní opery dorazila se svými nejbližšími s předstihem a místa zaujali jako první, aby případným držitelům duplicitních vstupenek vzali vítr z plachet. Až do začátku představení byla paní Karolína jako na trní. Představa, že se bude muset s někým dohadovat, kdo má a kdo nemá platnou vstupenku, nebyla moc příjemná.

Omluva iDNES.cz iDNES.cz se omlouvá společnosti Ticketportal.cz za chybné uvedení jejího loga a názvu na fotografiích a v textu článku. Popisované vstupenky byly zakoupeny prostřednictvím rezervačního systému Colosseum Ticket, do papírového pouzdra s logem poškozené konkurenční firmy je vložili na výdejním místě v obchodním centru. Vyjádření Ticketportal.cz "Ticketportal jako největší prodejce vstupenek se jednoznačně distancuje od praktik prodeje vstupenek, na které článek upozorňuje. Celých 15 let se snažíme o transparentní, jednoznačné a férové jednaní," uvedla jednatelka společnosti Ticketportal Lucia Bočánková.

Měla nakonec štěstí. Na jejich místa nikdo jiný nedorazil. Jak je ale možné, že zadní strana vstupenek hlásá, že pouze první předložená je ta pravá a další se stejným číslem jsou považovány za neplatné? Co na to říkají zástupci Státní opery? „Jelikož se jedná o obchodní podmínky prodejce, nemůžeme se k nim vyjádřit. Každopádně Národní divadlo nepožaduje po svých partnerech, aby jejich obchodní podmínky takto formulovanou informaci uváděly,“ říká Juraj Gerbery, vedoucí marketingu a PR Opery Národního divadla a Státní opery.

Zeptali jsme se proto společnosti Perfect System, která stojí za rezervačním systémem Colosseum Ticket. Odpověď byla šalamounská. „Obchodní podmínky jsou vždy tvořeny pro ochranu zákazníka. V tomto zkráceném znění došlo k přenosu obchodních podmínek z eVstupenky i na klasickou vstupenku, kde není potřeba, tudíž bude při nové výrobě vstupenek odstraněna. Děkujeme vám za upozornění,“ sdělila Michaela Vlčková, vedoucí rezervačního oddělení společnosti Perfect System.

Jinými slovy: Je to naše chyba, takový text na zadní straně klasické vstupenky nemá co dělat. Chybu napravíme, abychom spotřebitele neuváděli do nepříjemné situace.

Dějství druhé Když na stejné místo přijde další divák

Kulturní zážitek paní Karolíny měl ve Státní opeře však i druhé dějství. Během představení si všimla, že mimo hlediště sedí žena, s níž se potkali u vchodu do Státní opery. „Byla to starší paní, kolem 70 let. Dcera se jí během přestávky šla zeptat, co se stalo, že sedí mimo hlediště. Byla to Angličanka, říkala, že si odskočila na toaletu, a když se vrátila, na jejím místě již seděl někdo jiný a měl vstupenku se stejným číslem sedadla. Uvaděčky to vyřešily tak, že jí nabídly náhradní místo,“ přibližuje paní Karolína svůj další zážitek.

„Všem divákům doporučujeme nákup vstupenek na představení Národního divadla prostřednictvím naší webové stránky www.narodni-divadlo.cz nebo v našich denních a večerních pokladnách (Národní divadlo, Nová scéna, Stavovské divadlo, Státní opera, Železná ul.). Zásadně nedoporučujeme nákup vstupenek přes překupníky oslovující kolemjdoucí v centru Prahy a u turisticky atraktivních památek. Rezervační systém Národního divadla neumožňuje vydat dvě nebo více vstupenek na stejné sedadlo na stejný den a čas. V posledním období roste počet výskytů falešných vstupenek, které prodávají překupníci. V ojedinělých případech umožní naše uvaděčky podvedeným divákům zhlédnout představení. V případě podezření z podvodu předáváme případ Policii ČR,“ upozorňuje Juraj Gerbery.

Vedoucí rezervačního oddělení společnosti Perfect System ale rovněž tvrdí, že mají vše ošetřeno tak, aby duplicitní vstupenka nebyla vydána. „K problému s dvojí vstupenkou nemůže dojít, protože případný duplikát vstupenky má jiný čárový kód a ta původní se v systému zneplatní,“ říká Michaela Vlčková.

Rady pro vás Jak se bránit, abyste nepřišli o peníze

Kdo na prodeji falešných vstupenek skutečně vydělává, je na šetření policie. Obchod s takovými vstupenkami v Česku každopádně existuje a je třeba si dát na to pozor. Jak se bránit, když se vám něco podobného stane, radí právník Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.