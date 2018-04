Felix – retailové tažení IKS

Od tohoto pondělí můžete nalézt v novinách a zaslechnout v rádiu reklamu na fondy Investiční kapitálové společnosti pod názvem Felix. Co se pod tímto názvem skrývá? Kdo by očekával nový přírůstek do rodiny fondů IKS nebo výrazné rozšíření stávajících služeb IKS, bude zklamán.

Produktový balíček Felix není novým fondem, ale marketingovou kampaní IKS, která si klade za cíl oslovit co nejširší vrstvu obyvatelstva. Tohoto cíle se snaží IKS dosáhnout jednoduchým, srozumitelným, ale přitom seriózním popisem výhod podílových fondů, spojeným s jednoduše členěnou základní nabídkou. Tu tvoří tři různé produkty, které zároveň představují tři základní odlišné investiční strategie. V rámci těchto strategií máte vždy na výběr mezi dvěmi řešeními.

Felix Krátkodobé investování

Tento produkt je určen pro krátkodobé investování. To platí především v případě tzv. Velmi konzervativního řešení, kdy investujete do fondu IKS Peněžního trhu. Pokud zvolíte Konzervativní řešení, investujete do fondu IKS Dluhopisový.

Felix Dlouhodobé investování

Jak již název napovídá, je tento balíček určen k dlouhodobému investování. Nabízí opět dvě alternativy: v případě Konzervativního řešení investujete do IKS Dluhopisový, v případě Dynamického řešení investujete 75% do fondu IKS Dluhopisový a 25% do fondu IKS Světových indexů.

Felix Pravidelné investování

Je určen pro ty, kterým vyhovuje pravidelné investování peněz. Narozdíl od předchozích produktů, není minimální výše počáteční investice u tohoto produktu limitována 5000 Kč. Měsíčně investujete částku od 500 Kč do fondu IKS Peněžního trhu v případě Velmi konzervativního řešení a do fondu IKS Dluhopisový v případě Konzervativního řešení.

Z popisu balíčku je patrné, že IKS chce oslovit především ty potencionální klienty, kteří dnes své úspory nechávají ležet na termínovaných účtech. Tímto směrem je zaměřena i reklamní kampaň, která zdůrazňuje vliv inflace na úspory a daňové výhody podílových fondů ve srovnání s bankovními produkty. IKS očekává v důsledku tohoto balíčku růst počtu klientů do konce roku o 30%. Očekávaný nárůst majetku je ale menší, neboť se předpokládá nízká průměrná výše investic. Tento odhad se jeví jako reálný, neboť IKS může těžit z široké pobočkové sítě Komerční banky, která v současné době čítá 250 poboček.

Co si myslíte o Felixovi Vy? Myslíte si, že podílové fondy jsou vhodným nástrojem i pro úplné laiky? Napište nám svůj názor.