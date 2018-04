Novinky 2013: jaké změny nás letos čekají ve financích

Doslova za minutu dvanáct se podařilo definitivně schválit daňový balíček, takže změny platí už od 1. ledna, od stejného data startuje důchodová reforma, zvyšují se důchody, podpora v nezaměstnanosti, končí regulované nájemné. Přečtěte si, co nového nás všechny letos čeká.

První zásadní změnou je zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod. Nižší vzroste ze 14 na 15 procent, vyšší z 20 na 21 procent. To tedy znamená zdražení naprosto všeho zboží i služeb o necelé procento (například věc, která loni stála 120 korun, by letos měla stát 121 korun). Navíc končí evropská výjimka a dětské pleny a některé zdravotnické pomůcky poputují z nižší do vyšší sazby. Například za balík plen, který stál loni s daní 114 korun, dáte nyní o sedm korun více. Průměrná domácnost tak bude muset letos vydat navíc za potraviny, léky, energie a služby přes dva tisíce korun.

Omezení paušálů u živnostníků. Pro ty, kteří budou v roce 2013 podnikat, se změní podmínky využití takzvaných výdajových paušálů (týká se daňového přiznání, které se bude odevzdávat až začátkem roku 2014). Všichni živnostníci, kteří budou chtít uplatnit náklady paušálem, si nebudou moct odečíst slevu na vyživovanou manželku (manžela) a na děti. Pro ty se ženou na rodičovské dovolené a se dvěma dětmi to může znamenat znevýhodnění až o 43 tisíc korun.

Navíc ti, kteří mohou odečítat paušál ve výši 40 procent (podnikání podle zvláštních předpisů, autorská práva, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, rozhodci a další) a 30 procent (příjmy z pronájmu), ho budou moci uplatnit jen v případě, že jejich roční obrat nepřekročí dva miliony korun. Konkrétně je to tak, že paušálem 30 procent nebude možné odečíst víc než 600 tisíc korun a paušálem 40 procent nejvýše 800 tisíc korun. Ti, kdo uplatňují paušál 80 procent (zemědělci, řemeslníci) a 60 procent (ostatní živnosti), celkovou výši nijak omezenou mít nebudou.

Pokud si někdo vydělává jako zaměstnanec a přitom podniká, týká se ho toto pravidlo, pokud výdělky z podnikání tvoří více než polovinu jeho daňového základu.

Zmizí sleva pro pracující důchodce. Na tři roky ruší daňový balíček slevu na poplatníka pro pracující a podnikající důchodce. O slevu ve výši 24 840 korun za rok přijdou i ti důchodci, kteří si přilepšují k důchodu pronájmem nemovitosti. V praxi to znamená, že důchodce ze všech svých přivýdělků (kromě příležitostných do 20 tisíc korun ročně) zaplatí daň z příjmu.

Zavádí se solidární daň pro bohaté. V letech 2013 až 2015 budou lidé, jejichž příjmy přesahují strop vyměřovacího základu na sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy, nyní 1 242 432 korun), platit daňový příplatek k dani z příjmu fyzických osob ve výši sedm procent. U zaměstnání i podnikání. Vyšší daň se týká příjmů nad stanovenou hranici. Ve stejném období budou pro bohatší lidi zrušeny maximální vyměřovací základy na zdravotní pojištění, to se bude platit ze všech příjmů bez omezení.

Zvyšují se minimální zálohy na důchodové a zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (více čtěte zde).

Více od zaměstnavatele pro daňové úlevy. Jestli vám zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění či na životní pojištění, může od letoška celkově přidat maximálně 30 tisíc korun za rok (dosud to bylo 24 tisíc korun).

Kromě zdražení, které způsobí zvýšení sazeb DPH, porostou ceny i z jiných důvodů. Například si připlatíme za elektřinu, přestože cena silové energie klesá. Důvodem je navýšení příspěvku na obnovitelné zdroje energie. Na pokrytí těchto nákladů zaplatíte za každou odebranou megawatthodinu 583 korun (loni to bylo 419 korun) bez daně, s DPH je to 705,43 koruny. Celkově se tak náklady na elektřinu zvýší v průměru o 2,4 procenta (v Praze o 4 procenta).

Zhruba o čtyři procenta se také zvýší cena plynu. Nejvíce si připlatí ti, kteří plynem vytápí dům, a to v průměru o několik stokorun ročně. Domácnostem, které na plynu pouze vaří, se částka na faktuře zvýší o desetikoruny. Důvodem zdražování je nárůst ceny distribuce (součást regulované složky, kterou každoročně stanovuje Energetický regulační úřad).

Ve většině měst v Česku podraží také voda, a to nejenom o zvýšenou DPH. Záleží na místě, ale v průměru je to o 5 až 12 procent. Například v Praze cena vody naroste z 66,35 korun na 74,35 korun za metr krychlový. Nejvíce zaplatí domácnosti v Ústí nad Labem (88,98 korun za m³) a v Plzni, kde metr krychlový bude stát 87,89 korun. Průměrná cena vody bude v roce 2013 bude 77,74 korun za metr krychlový. Vodárenské společnosti zdůvodňují vyšší cenu nutností investic do vodárenské infrastruktury a zvyšováním vstupních nákladů.

Cena roční dálniční známky pro auta do 3,5 tuny zůstane stejná (1 500 korun), podraží však kupony měsíční (440 korun) a desetidenní (310 korun). Podraží také vepřové maso. Kvůli evropské směrnici se očekává zdražení vepřového o 20 až 30 procent. Více zaplatíme i za jízdné. Například České dráhy zdraží kilometrové jízdné o 2,5 procenta, zvyšování cen ohlásila i Student Agency.

Podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje. Zatímco v roce 2012 jste mohli dostat maximálně 13 761 korun za měsíc (v případě rekvalifikace 15 422 korun), nyní je maximální měsíční podpora 14 157 korun (při rekvalifikaci pak 15 866 korun).

Valorizace důchodů. Od lednové výplaty se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému (starobní, invalidní a pozůstalostní). Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 korun z 2 270 na 2 330 korun. Procentní výměra důchodu, která je individuální, vzroste o 0,9 procenta. Průměrný starobní důchod se navýší o 137 korun měsíčně. O zvýšení není třeba žádat, bude provedeno automaticky.

Ruší se všechny nižší sazby minimální mzdy a zůstává pouze jedna stejná pro všechny. Pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou je to 48,10 korun za hodinu, pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou pak 8 000 korun za měsíc. Zvyšují se také redukční hranice nemocenského pojištění - první je 863 korun, druhá 1 295 korun a třetí redukční hranice 2 589 korun.

Nově je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Příspěvek na mobilitu budou dostávat (v případech hodných zvláštního zřetele) i lidé, kteří využívají pobytové sociální služby. Také se o dva tisíce korun zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, kterému tato dávka náleží ve stupni III nebo IV.

Podle novely zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě se rozšiřuje okruh zaměstnanců, kteří mají nárok na dodatkovou dovolenou. Nově mezi ně patří zdravotničtí pracovníci, kteří vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.

Nová sKarta bude přátelštější. Novela zákonů o zaměstnanosti a sociálně-právní ochraně dětí umožní do doby vydání sKarty (stejně jako u ostatních dávek) vyplácet podpory v nezaměstnanosti a dávky pěstounské péče stávajícím způsobem, tedy převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.

Chystají se i další zásadní legislativní změny, například dobrovolnost platební funkce sKarty, povinnost převzít sKartu jako identifikační kartu, nebude nutné podepisovat žádný dokument o zřízení účtu k sKartě ani přebírání PIN, za doručení dávek prostřednictvím poštovní poukázky budou klienti platit regulovanou cenu. Lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze, nebudou muset za poštovní poukázku platit vůbec. Současně se bude upravovat smlouva s Českou spořitelnou.

Mění se takzvaný třetí důchodový pilíř. Penzijní připojištění se státním příspěvkem se mění na doplňkové penzijní spoření, mění se pravidla výplaty dávek, zvyšuje se státní podpora (podrobnosti v článcích zde a zde).

Zavádí se pojem předdůchod. Pozor, nepleťte si s předčasným důchodem. Využít možnosti odejít až pět let před nárokem na řádný starobní důchod mohou ti, kteří spoří nejméně pět let v penzijních fondech (nově penzijních společnostech) a mají našetřeno alespoň 30 procent průměrné mzdy na každý měsíc čerpání důchodu (více čtěte zde).

Zavádí se druhý pilíř důchodového systému. Smlouvu o důchodovém spoření bude moci uzavřít každý, komu je více než 18 let a dosud nedostává starobní důchod z českého důchodového pojištění (tedy z prvního pilíře). Lidé starší 35 let mohou do II. pilíře vstoupit do 30. června 2013, mladší pak do konce kalendářního roku, kdy jim bude 35 let.

Každému, kdo se rozhodne spořit ve II. pilíři, se sníží pojistné na důchodové pojištění, které dnes platí do I. pilíře. A to o tři procenta (tedy z 28 na 25 procent). Tuto částku, k níž přidá další dvě procenta ze svých příjmů, si bude spořit na individuální účet u penzijní společnosti (více čtěte zde).

Zvýší se daň z převodu nemovitosti ze tří na čtyři procenta. Rozdíl jednoho procentního bodu může pro ty, kdo prodávají třeba byt, znamenat rozdíl desítek, či dokonce stovek tisíc korun. U nemovitosti za dva miliony korun daň stoupne z 60 na 80 tisíc korun, u nemovitosti za deset milionů z 300 na 400 tisíc korun. Tyto peníze zatím platí prodávající, od roku 2014 ale povinnost pravděpodobně přejde na kupce.

Daně z nemovitosti porostou, ale jen někde. Ve většině obcí se částka měnit nebude, mírný vzestup podle analýzy serveru Podnikatel.cz naplánovali například v Nymburce, Vsetíně či Frýdku-Místku. Ostrava mírně zvýšila daň z nemovitostí určených k podnikání. Méně než dosud budou lidé platit třeba v Pardubicích a Chrudimi.

Majitelé více nemovitostí v jednom kraji budou podávat jen jedno daňové přiznání a obracet se pouze na jeden úřad. Více čtěte zde.

Novou povinností majitelů novostaveb i starších domů určených k prodeji, ale i k pronájmu, či objektů po větší rekonstrukci, je opatřit jim energetický průkaz náročnosti, označovaný také jako energetický štítek (informuje o roční spotřebě energie v budově). Mezi větší rekonstrukce, po kterých je též povinností štítek budově pořídit, se počítá třeba i zateplování a vůbec všechny opravy, při nichž se mění více než čtvrtina pláště budovy. Štítky nebudou muset mít chaty a chalupy určené k rodinné rekreaci. Energetický průkaz pro rodinný dům stojí od tří tisíc korun výše, pro bytový dům začíná hranice na sedmi tisících korunách. Cenu však nestanovují žádné tabulky.

Narostou poplatky stavebnímu úřadu. Zavádí se poplatek za ohlášení stavby ve výši 1 000 korun. Novinkou je také poplatek za prodloužení povolení stavby na dobu dalších dvou let (také 1 000 korun). Pět tisíc nyní zaplatíte za povinné stavební povolení u domů se zastavěnou plochou nad 150 m² či větších rekonstrukcí (původně to bylo 300 korun).

Končí deregulace nájemného. Od ledna skončí deregulace v posledních městech, kde ještě platila. Týká se hlavně Prahy a krajských měst a dále obcí ve Středočeském kraji s více než deseti tisíci obyvatel. Pokud se nájemník s majitelem nedohodne na ceně, spor bude řešit soud, který určí nájemné v místě obvyklé.

Novinky přinese letošní rok i do oblasti spotřebitelských úvěrů. Novela zákona například nařizuje věřitelům poskytnout úvěr pouze poté, co s odbornou péčí posoudí finanční situaci spotřebitele. Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru bude moci klient do 14 dní od uzavření odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí. Pokud klient smlouvu o zprostředkování do 14 dní zruší, ruší se tím od počátku i další smlouvy, které byly sjednány jako doplňkové (například životní pojištění).

Kromě toho už nebude možné použít ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru směnku nebo šek. Zástava už také nebude moci být ve zjevném nepoměru k půjčené částce, tedy například už nebude možné zastavit dům při úvěru 50 tisíc korun. Poskytovatelé půjček také nebudou moci nabízet úvěry prostřednictvím linek se zvýšeným cenovým tarifem (čísla začínající devítkou). Více čtěte zde.

Mění se některá pravidla exekucí. Jedním z nich je třeba to, že věřitel bude muset ještě před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení obeslat dlužníka a vyzvat ho, aby dluh zaplatil. Dále se budou slučovat exekuce (pokud máte více dluhů u jednoho věřitele, vymáhání se sloučí), dojde k zastropování nákladů na jednu cestu exekutora či exekutor může nově obstavit i plat a účet nedlužícího manžela (více čtěte zde).

Nově také platí ustanovení, které může připravit o řidičský průkaz dlužníky, kteří neplatí alimenty. Podmínkou je, aby proti nim soud nařídil exekuci. Postiženi tak však nebudou moci být řidiči, kteří průkaz potřebují pro uspokojení základních potřeb svých a těch, ke kterým mají vyživovací povinnost. Například řidičům z povolání soud exekuci tohoto oprávnění nařídit nemůže.