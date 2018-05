Při splácení dluhu lze výrazně ušetřit společným oddlužením manželů

Václav s Denisou si před lety vzali půjčku na rekonstrukci domácnosti. Po čase ji nebyli schopni splácet, tak situaci řešili dalšími úvěry. Dostali se do začarovaného kruhu, ve kterém jim nesplácené dluhy postupně narůstaly o smluvní poplatky a pokuty, a vedle toho se začaly hromadit nedoplatky za energie, na pojistném nebo na daních.

Postupně se celková výše jejich dluhu vyšplhala na téměř 800 tisíc korun. Rozhodli se proto požádat o společné oddlužení manželů. Jak to funguje?

Podmínky jsou stejné jako u oddlužení jednotlivce

Institut společného oddlužení manželů v Česku funguje od roku 2014. Podmínky pro jeho využití jsou velmi podobné jako u oddlužení jednotlivce. „Základním předpokladem je, že manželé musí mít závazky nejméně u dvou věřitelů a tyto závazky nedokážou po delší dobu splácet. Dále musí být v průběhu pětiletého oddlužení schopni uhradit věřitelům dohromady alespoň 30 procent z celkové výše dluhu,“ vysvětluje insolvenční správce Oldřich Řeháček z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Do celkové dlužné částky se při společném oddlužení manželů počítají nejen dluhy, které partneři vytvořili společně v době manželství, ale i dluhy, které některému z nich vznikly dříve, popřípadě které v průběhu manželství nabyl pouze jeden z manželů.

„Kromě původních jistin jsou do celkové výše dluhu započteny také veškeré úroky a smluvní pokuty, soudní výlohy, náklady na právní zastoupení věřitelů nebo náklady exekuce,“ doplňuje Oldřich Řeháček.

Společné oddlužení bývá výhodnější

Manželé mají možnost vstoupit do insolvence samostatně, nebo společně. „V případě rodin bývá výhodnější společné oddlužení, protože individuální oddlužení by od nesplacených dluhů osvobodilo pouze toho z manželů, který by úspěšně prošel celým oddlužovacím procesem. Proti druhému by pak věřitelé nadále mohli zahájit exekuci a vymáhat po něm zbývající část dluhu ve výši až 70 procent,“ upozorňuje Oldřich Řeháček.

Další velkou výhodou společné insolvence je výše povinně splaceného dluhu. Pokud by manželé měli společné dluhy, ale do oddlužení vstoupili individuálně, musel by každý z nich splatit alespoň 30 procent z celkové výše dluhu. V případě Václava a Denisy by to znamenalo, že by každý z nich musel splatit téměř čtvrt milionu korun, dohromady tedy 60 procent dlužné částky. Ale ve společné insolvenci jsou manželé vnímáni jako jedna osoba a musí tedy splatit 30 procent dluhu dohromady.

Výhodnější je pak pro manžele i poplatek, který musí zaplatit za sepsání insolvenčního návrhu. „Od loňského července platí, že ke zpracování a podání návrhů je oprávněn pouze advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace s potřebnou státní akreditací,“ vysvětluje insolvenční správce a dodává: „V případě individuálního oddlužení má sepisovatel návrhu nárok na odměnu ve výši čtyři tisíce korun. U společného oddlužení zaplatí manželé právníkovi dohromady pouze šest, nikoli osm tisíc korun.“

Až do konce nerozluční společníci

Do společného oddlužení manželů mohou vstoupit pouze partneři, kteří jsou ke dni podání návrh na oddlužení prokazatelně v manželském svazku. Z pohledu insolvenčního řízení jsou následně vnímáni jako nerozluční společníci, i když se později rozvedou.

Pakliže by jeden z manželů po rozvodu přestal dluh splácet, bude na druhém manželovi, aby ze svých příjmů uhradil alespoň povinných 30 procent dluhu. V opačném případě by oddlužení pro oba bývalé manžele nebylo úspěšné a ani po uplynutí pětileté lhůty by tak nebyli osvobozeni od zbývajících dluhů.

Podobné pravidlo platí i v situaci, kdy jeden z manželů v průběhu oddlužení zemře. „V případě úmrtí jednoho z manželů pokračuje v oddlužení druhý manžel. Ten musí i nadále splácet celou výši dluhu včetně pohledávek, které původně vznikly výlučně zesnulému manželovi, a splnit přitom podmínku úhrady alespoň 30 procent celkového dluhu,“ vysvětluje Oldřich Řeháček.

Společné oddlužení manželů může mít stejně jako individuální osobní bankrot dvě formy, jednu v podobě splátkového kalendáře, druhou prodejem majetku, při kterém zpravidla dochází ke zpeněžení předmětů vysoké hodnoty, jako jsou auto nebo nemovitost. Rozhodující slovo o tom, který způsob oddlužení bude zvolen, mají věřitelé.

Výhodnější podmínky přinese tzv. oddlužovací novela

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává novelu insolvenčního zákona, která by mohla významně změnit podmínky individuálního osobního bankrotu i společného oddlužení manželů. V případě jejího přijetí by byla odstraněna současná 30procentní hranice povinně uhrazeného dluhu a cesta z dluhové pasti by se tak otevřela i dlužníkům, jejichž příjmy neumožňují takovou část dluhu splatit. „Zároveň by nově bylo chráněno i obydlí dlužníka, pakliže by jeho hodnota výrazně nepřevýšila obvyklé ceny v dané lokalitě,“ dodává Oldřich Řeháček.