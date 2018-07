Pochopte ceny energií a využijte změnu dodavatele ve svůj prospěch

Hodně lidí nemá absolutně zdání, jaké poplatky ceny energií zahrnují. Často ani netuší, který tarif využívají nebo k jakým smluvním podmínkám se upsali. To vede k jedinému výsledku. Od roku 2005, kdy došlo k liberalizaci trhu, změnilo dodavatele plynu čtyřicet procent odběratelů. A dodavatele elektřiny třicet procent lidí. Ti ostatní zatím nezkusily najít výhodnější nabídku.

Zajímavé informace o energetické gramotnosti českého národa poskytl průzkum agentury STEM/MARK z přelomu roku. Průzkum byl mimo jiné zaměřen na znalosti Čechů o skladbě ceny energií.

Z výsledků vyplynulo, že jen 15 procent lidí je schopno objektivně porovnat ceny energií. Bohužel právě nízká energetická gramotnost je hlavní příčinou, proč Češi nedokážou využít možnost změny dodavatele ve svůj prospěch.

„Energetická gramotnost Čechů je velmi nízká, a to na úrovni 35 procent. O něco gramotnější jsou lidé z venkova než městské obyvatelstvo a úplně nejnižší gramotnost najdeme u obyvatel sídlišť, kde žije čtvrtina Čechů. Je to dáno vlastnickou strukturou, lidé na sídlištích byty, které obývají, často nevlastní a pokud ano, pak o provozních záležitostech často rozhodují kolektivně, což je nemotivuje si o problematice dodávek energií zjišťovat víc informací,“ říká Jan Tuček z agentury STEM/MARK.

Dodavatelé cenu energií ovlivní až ze 75 procent

Češi mají tendenci házet všechny dodavatele energií, až už elektřiny, nebo plynu, do jednoho pytle s tím, že přece nepolezou z bláta do louže. Proč by si přidělávali další starosti, když je energie budou všude stát stejné peníze. Jenomže tak to není. Změna může přinést finanční úsporu, ale také další výhody, které jim noví dodavatelé nabízí jako bonus ke standardním službám.

Z čeho se tedy ceny elektřiny a plynu skládají? Sumu, kterou dodavateli nakonec uhradíte, tvoří dvě hlavní složky - regulovaná a neregulovaná. Nyní to nejdůležitější. Zatímco výši regulované složky dodavatel nijak neovlivní, neregulovanou si určuje sám. A právě neregulovaná složka představuje prostor, kde proti sobě můžou konkurenční dodavatelé zabojovat cenou. V případě elektřiny činí neregulovaná složka zhruba 45 procent, u plynu je prostor větší, 75 procent.

1. Cena elektřiny

Regulovaná složka: zahrnuje poplatky související s dodávkami elektřiny

distribuční poplatky - cena za distribuci elektřiny, liší se podle oblasti



poplatek za rezervovaný příkon - poplatek za určité množství odebrané energie, platí se i v případě nulové spotřeby



příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie



poplatek za systémové služby



poplatek operátorovi trhu - příspěvek na činnost společnosti, která se stará o administrativu spojenou se změnou dodavatele



Neregulovaná složka: volí si ji dodavatel

cena za spotřebovanou silovou elektřinu - za každou odebranou MWh



měsíční poplatek za správu odběrného místa - platí se i v případě nulové spotřeby



Daň za elektřinu:

DPH 21 % + ekologická daň 28,3 Kč/1 MWh



daň z elektřiny - platí se za každou spotřebovanou kWh mimo elektrické energie vyrobené čistě z obnovitelných zdrojů



2. Cena plynu

Regulovaná složka: zahrnuje poplatky související s dodávkami plynu

distribuční poplatky - skladování a doprava zemního plynu



poplatek operátorovi trhu



Neregulovaná složka: volí si ji dodavatel

cena za každou spotřebovanou kWh - cena se sice měří v m³, ale ve vyúčtování se přepočítává na kWh



měsíční poplatek za správu odběrného místa (tzv. stálý měsíční plat)



Daně za plyn:

DPH - daň ve výši 21 % platí pouze domácnosti

daň ze zemního plynu - platí pouze právnické a podnikající fyzické osoby, osvobozeny jsou domácnosti a domovní kotelny používající plyn k výrobě tepla

Změnou dodavatele můžete ušetřit, úspora není zanedbatelná. Nahlédněte do svého posledního vyúčtování za energie a podívejte se, kolik platíte. Pak už stačí porovnat si ceny dalších dodavatelů, což provedete jednoduše online. Žádné velké starosti vás nečekají. Změny se nebojte, podstatnou část administrativy související se změnou za vás provede nový dodavatele energie.