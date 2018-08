Státní hypotéka není takový trhák, jak se čekalo. Co vlastně je?

Státní hypotéka Může o ní žádat manželé nebo registrovaní partneři. Dítě do 15 let je podmínkou u žadatelů, kteří nejsou manželé.

Žadatel v době podání žádosti nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu, stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner.

Fond poskytne půjčku až 1,2 milionu korun na koupi bytu, maximálně pak 2 miliony korun na stavbu nebo koupi rodinného domu. Úroková sazba je vázána k základní referenční sazbě EU (nejnižší 1 %) s možností fixace na pět let. Aktuálně je 1,12 %.

Největší zájem o půjčku projevili zejména lidé z menších obcí, kteří mají rozestavěný rodinný dům a potřebují peníze na jeho dokončení. Na druhém místě se nejvíce dotazů týká půjčky na modernizaci.

Rodina si může půjčit nejméně třicet tisíc korun a nejvýše tři sta tisíc korun na modernizaci bydlení a nejvýše dva miliony korun na pořízení rodinného domu. Ale i to má své háčky. V případě výstavby rodinného domu nesmí půjčka přesáhnout 80 % skutečných nákladů. Obdobně i při nákupu rodinného domu půjčka nesmí přesáhnout 80 % ceny domu, a to včetně ceny pozemku. Stejné je to u půjčky na byt, na který si může půjčit maximálně 1,2 milionu korun.