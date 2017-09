Dražší hypotéce lze předejít předfixací. Jak funguje a kde ji uzavřít?

Získejte levnější hypotéku Využijte online kalkulačku a srovnavač hypoték. Okamžitě zjistíte, kolik zaplatíte a kde hypotéku založíte nejvýhodněji. Ilustrační snímek

Předfixace v praxi znamená uzavření nové hypotéční smlouvy několik měsíců předtím, než vyprší platnost fixace u staré smlouvy. Výhoda předfixace spočívá v tuto chvíli v příležitosti využít nízkých úroků na trhu. Předpokládá se totiž, že budou v budoucnu stoupat.

Česká národní banka zvýšila 4. srpna základní úrokové sazby o 20 bazických bodů (nebo o 0,2 procentního bodu). Ve svých prognózách přitom přímo kalkuluje s budoucím pozvolným zvyšováním úroků u hypotečních, ale i spotřebních úvěrů.

„Aktuální situace vybízí k tomu řešit další fixační období u hypoték dostatečně dopředu, klidně až dva roky před koncem fixace. Pokud lidem jejich banka předfixaci nenabídne, mohou si vybrat jinou a úroky u své hypotéky zafixovat už teď a za současných podmínek na další roky dopředu,“ vysvětluje finanční poradce společnosti Partners Josef Uchytil.

Fakta o hypotékách V prosinci začal platit zákon o spotřebitelském úvěru a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb.



Situaci podpořil i nedávný krok České národní banky, která zvýšením základních úrokových sazeb zdražila peníze na mezibankovním trhu.



Průměrná hypotéka v ČR aktuálně činí dva miliony korun.



Měsíční splátka milionové hypotéky na dvacet let činí 5 068 Kč, na 15 let pak 6 444 korun.



Aktuální červencový pokles průměrné sazby hypoték v ČR je přitom podle analytiků labutí písní končící doby extrémně levných peněz.



V následujících měsících budou hypotéky podle odborníků opět zdražovat, a to pravděpodobně výrazněji než v prvním pololetí.

V praxi to může vypadat tak, že klient banky, kterému končí fixace do 12 měsíců, se obrátí na svou banku s tím, zda mu již nyní a za současných podmínek na trhu umožní sjednat předfixaci hypotéky na další tři nebo třeba pět let.

Aktuálně průměrný úrok u hypoték kolísá kolem 2,02 %. Teď je možné zajistit si až na deset let úrokovou sazbu nižší, než je inflace. Navíc díky novému úvěrovému zákonu i s možností mimořádných splátek až 25 % z původní jistiny ročně.

Situace na trhu

Ale ne všechny banky takzvanou předfixaci nabízejí. Například Pavla Kozáková z tiskového centra České spořitelny uvedla, že banka nemá službu v nabídce. Raifeisenbank, která měla mít v minulosti předfixaci v nabídce, ji dnes podle mluvčí Petry Kopecké už standardně nenabízí.

Jsou však banky, které předfixaci nabízejí. „Stávající klienti mohou zpravidla 6 až 12 měsíců před skončením fixace využít nabídku Early refix, kdy mohou získat úrokovou sazbu, která odráží současné výhodné podmínky na trhu. Zájem o službu je velký, a to zejména u klientů, kteří měli zafixováno na pět let,“ tvrdí tiskový mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek, který je přesvědčen, že předfixace je volba pro konzervativní klienty, kteří chtějí mít své jisté. A předpokládá, že zájem klientů o tuto službu ještě výrazně poroste, až se začnou úrokové sazby zvedat.

Další bankou, která má předfixaci v nabídce, je Fio banka. „Tři měsíce před koncem fixace předkládáme současným klientům nabídku na refinancování hypotéky včetně výše úrokové sazby. Pokud s ní souhlasí, nová smlouva plynule naváže na tu starou. Zafixování sazby dříve nenabízíme,“ říká její mluvčí Zdeněk Kovář.

A jak to funguje? Klient má od uzavření nové smlouvy dvě úvěrové smlouvy od stávající banky i od nové banky a dvě zástavní smlouvy. Jakmile mu skončí fixace v původní bance, ta stáhne zástavní právo z katastru, a uvolní tak místo pro zástavní smlouvu nové banky. Pro klienta banky, která předfixaci nabízí, nově zafixované podmínky mohou začít platit i v okamžiku podpisu smlouvy. Klient nemusí čekat, až mu vyprší jeho stará smlouva.