Hypotéky, investice, pojištění: jaké novinky přináší rok 2018

, aktualizováno

Úrokové sazby začaly pomalu růst. Co to bude ve financích znamenat v příštím roce a co hýbalo finančním trhem letos? Ředitel společnosti Partners Petr Borkovec se zamýšlí nad finančními novinkami ve světě hypoték, investic i pojištění.