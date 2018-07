Spočítáno: Finanční propad příjmu v případě invalidity je dramatický

Invalidní důchod Pro účely stanovení invalidního důchodu se za dobu pojištění považuje i takzvaná dopočtená doba, tedy doba ode dne vzniku nároku na důchod do dosažení stanoveného důchodového věku.



Dopočtená doba v praxi znamená, že se při výpočtu invalidního důchodu zohledňuje nejen doba pojištění získaná do vzniku invalidity, ale i doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku.



Zjednodušeně řečeno doba, kterou by hypoteticky mohl člověk získat, pokud by se nestal invalidním.