Koupil za sto tisíc, prodá za dva miliony. Kdy se vyplatí investice do aut

Ladu Nivu koupil před necelými čtyřiceti lety Francois Jeanson. A upravil ji tak, aby s ní mohl závodit ve slavné Rallye Paříž - Dakar. Na trať se speciálně upravená Lada vydala v roce 1981. Do cíle však nedojela. Jeanson ji pak měl v garáži až do roku 2009. Pak ji prodal. Vůz byl tehdy vydražen za 4 600 eur, tedy za necelých 120 tisíc korun.

Nový majitel vůz zavezl do garáže v původním stavu a nyní, po devíti letech, ho nabízí k prodeji přes aukční síň RM Sotheby’s. Ta se zabývá právě prodejem unikátních vozů. V nabídce má mimo jiné řadu aut, které vlastnily slavné osobnosti kulturního i sportovního života, nebo aut, ke kterým se pojí nějaký zajímavý příběh. Obojí vozům zvyšuje hodnotu.

Lada Niva půjde do dražby v Londýně za pár dní, 5. září. Tentokrát bude její cena ovšem mnohonásobně vyšší. Aukční dům předpokládá, že bude vůz vydražen za 50 až 75 tisíc britských liber, což je 1 400 000 až 2 130 000 korun. Pro prodejce jde o mimořádně zhodnocenou investici.

Ferarri za 50 milionů

„S tím, jak se částečně mění celkové vnímání investic, vyhledávají zákazníci jako doplnění svého portfolia i takové, které si mohou užívat. Jedná se především o nemovitosti, umění nebo právě klasické vozy. Nemovitostního potenciálu využívají movitější klienti, zatímco u klasických aut může investice začínat třeba na dvou stech tisících korunách. Vyšplhat se může řádově do vysokých desítek až stovek milionů,“ říká Petr Dufek, analytik ČSOB.

Obecně se dá říct, že starší vozy prémiových značek po pádu na cenové dno, které přijde většinou mezi dvacátým a třicátým rokem od výroby, začnou pomalu na hodnotě nabírat. Záleží na modelu, na počtu vyrobených kusů a na tom, v jakém jsou stavu.

Například společnost Mototechna Classic, která se zabývá prodejem investičních vozů, nabídne nyní zákazníkům Ferrari Enzo, kterých bylo vyrobeno pouze 400 kusů a jehož cena bude atakovat 50 milionů korun. „Takové vozy již po silnicích prakticky nejezdí, nebo jen zcela výjimečně. Jejich majitelé do nich ukládají finance, jelikož jejich cena může postupem času významně narůstat,“ doplňuje Petr Dufek.

Od svého březnového spuštění zobchodovala Mototechna Classic téměř padesát vozů a do jejího portfolia se povedlo dostat několik zcela unikátních vozů. Za zmínku stojí třeba Jaguar XK 120 Alloy Roadster, kterého bylo vyrobeno pouhých 242 kusů s cenou přesahující 8,5 milionu korun.

Kupovat auta by měl velký znalec

Podle Jana Lenera, ředitele komunikace Broker Consulting, nejsou investice do veteránů a dalších unikátních vozů ničím neobvyklým, nicméně ji nelze doporučit každému. „Je důležité, aby investor byl opravdu znalec a věděl, které modely jsou pro investici vhodné a jejichž cena má vůbec nějakou pravděpodobnost stoupat. Záleží na mnoha věcech, které určují cenu. A záleží i na kondici ekonomiky celkově. Třeba v době krize v letech 2008 až 2009 se propadly i ceny veteránů,“ upozorňuje Lener.

Martin Hořice ze společnosti Scuderia Praha, která u nás zastupuje značky Ferrari a Maserati a v nabídce má i veterány, mluví o výrazném zájmu investorů i nadšenců v poslední době. „Obecně se v posledních letech zájem o starší vozy výrazně zvýšil, a to především o youngtimery, tedy vozy vyrobené v 80. a 90. letech. Souvisí to i s vyšší kupní silou u nás, navíc tyto vozy jsou snadněji řiditelné na rozdíl od těch předválečných. Majitelé si je mohou více a častěji užít. A také vzrostl počet akcí u nás včetně například setinových rallye,“ říká Martin Hořice.

Co se týká drahých sběratelských kusů, tak podle Hořiceho je zájem plus minus stejný, jelikož se obecně týká mnohem menší skupiny lidí, která na takový vůz dosáhne.

Jak poznat, které auto bude poklad?

Hořice potvrzuje, že stejně jako ostatní alternativní investice i ta do vozů se nemusí vždy výrazně vyplatit. „Například některé běžnější modely Ferrari prošly v posledních letech výrazným pádem, pak výrazným vzestupem a nakonec opět pádem. Ale pád již nebyl tak výrazný, respektive se cena víceméně ustálila, ale už ne na původní hodnotě. Pak jsou modely, jejichž cena stabilně roste, i když u každého modelu v závislosti na okolnostech jiným tempem,“ říká odborník.

Obecně je třeba počítat s tím, že modely z běžnější produkce, kterých se vyrobilo několik tisíc, nemají takový potenciál růstu.

„Hodně to závisí na poptávce a nabídce, dále na módě, jednu dobu jsou oblíbené vozy a design z 80. let, po nějaké době už tolik ne. Uvedu příklad: pokud koupím Ferrari 308 z poloviny sedmdesátých let, tak nemohu počítat s výrazným ziskem za pár let jako u limitovaných edic nebo modelů, kterých se vyrobilo nebo dochovalo jen málo kusů. Nicméně i u takovéhoto typu je předpoklad růstu, ovšem za delší dobu a ne v takové výši,“ doplňuje Martin Hořice.



A kdo si drahé vozy nejčastěji kupuje? „Máme hodně zákazníků i ze zahraničí, velice často jsou to zprostředkovatelé pro koncového klienta, takže tam toho o osudu aut příliš nevíme. Většina našich zákazníků s auty neobchoduje, vůz si opečovávají, ale nebojí se ho vytáhnout například na výlet či na nějakou akci. I tak svůj vůz vnímají i jako investici do budoucna. Ale jsou i tací, kteří mají vůz pouze jako investici a po celou dobu s ním prakticky nejezdí,“ doplňuje Hořice.

Jak výkonné je zhodnocení aut, sleduje speciální index

Poptávce po alternativních investicích se začal přizpůsobovat i trh. Německá banka Südwestbank v roce 2010 zavedla index OTX – index klasických aut. Ten srovnává výkonnost zhodnocení automobilů vyrobených v jižním Německu s jinými formami investic. Index obsahuje 20 modelů výrobců automobilů v Bádensku-Württembersku, Bavorsku a jižním Hessensku. Výpočet je založen mimo jiné na hodnocení cenových údajů renomovaného odborného časopisu Motor Klassik. Südwestbank stanovila počáteční hodnotu indexu na 100 bodů, 1. ledna 2018 činil index 403 bodů.

Lidé, kteří nemají peníze na to, aby si koupili automobilovou perlu, mohou využít nabídky investičních fondů, které se zaměřují právě na investice do unikátních vozů. U nás ovšem fungují asi jen dva, v zahraničí více. Ovšem podle odborníků je nutné si nejprve fond dobře „proklepnout“, než do něj peníze, byť tisícovku měsíčně, vložíte.