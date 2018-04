Finance na přelomu roku: Co nás čeká a nemine?

, aktualizováno

Kromě spousty starostí se sháněním sromku, kapra a dárečků nás na konci roku čeká ještě další povinnost. Musíme provést velké množství nejrůznějších plateb, jako zaslání ročního vkladu do stavebních spořitelen, úhrady nejrůznějších pojistek apod. Rozhodně se zde ovšem nevyplatí čekat na poslední chvíli - platba z banky do banky může totiž putovat na přelomu roku i několik dní. Do kdy a jakým způsobem tedy platby odeslat? A jaké novinky nás čekají v oblasti bankovních služeb v příštím roce?