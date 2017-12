Pár kliknutí, koupeno i zaplaceno. Jak poznat podezřelé e-obchody

Na nákupy vánočních dárků zbývá ještě pár dní, kdo však chce objednávat věci v e-shopech, měl by si pospíšit. Ačkoli někteří obchodníci slibují dodat dárek včas, i když objednávku odkliknete až 18. prosince, spoléhat na to je trochu riskantní. Urychlit celou věc můžete, když budete platit kartou přes internet - obchodník má peníze obratem, vletí do skladu, zabalí zboží a pošle.

Jenže k platbám přes internet mají mnozí lidé nedůvěru. Je oprávněná? Systému obecně se věřit dá, ten je bezpečnější než třeba nosit hotovost v peněžence. „Nakupování kartou on-line je pohodlné a naprosto bezpečné. Stačí, když spotřebitel dodržuje několik základních pravidel a jeho osobní i platební údaje i finance zůstanou při placení on-line v úplném bezpečí,“ uvádí Marcel Gajdoš ze společnosti Visa. Mezi hlavní zásady podle něj patří:

vždy platit jen na vlastním zařízení

nevyužívat veřejné wi-fi

prověřovat si důvěryhodnost obchodníka

Pozor na internet zadarmo

Pohodlné nakupování nemusí být jen „z klidu domova“, jak s oblibou lákají reklamy. Sedíte na nádraží a čekáte na zpožděný vlak. Tak se kouknete po dárcích, s chytrým telefonem je snadné nejen vybrat a objednat, ale i hned zaplatit.

Průzkum: Platíte kartou na internetu? 45 % - nikdy

33 % - ano, ale jen vyhrazenou kartou

14 % - ano, jakoukoli kartou

8 % - ano, kreditní kartou Bezpečnost řeší dvě třetiny Čechů 33 % - O bezpečnost se zajímají, ale nejsou důslední: třeba nevymýšlejí různá hesla do jednotlivých aplikací. 31 % - Berou bezpečnost na internetu vážně: jsou opatrní, mění hesla, mají zabezpečený mobilní telefon. 36 % - S bezpečností si hlavu nelámou, dodržují jen ty nejzákladnější principy, například neotvírají přílohy e-mailů od neznámých odesílatelů. Zdroj: Česká bankovní asociace

Samo brouzdání po internetu je bez rizika, ale jakmile se schyluje k placení (ať už kartou, nebo převodem), měli byste si ověřit, že telefon využívá vaše předplacená data, a ne veřejnou wi-fi. Placení přes ni je totiž oním rizikovým momentem, kterého může k získání vašich platebních údajů využít třeba někdo, kdo je jen připojený stejně jako vy, nemusí to být sám provozovatel sítě.

Pozor i na platby do zahraničí

Když objednáváte zboží z ciziny, platí v podstatě ty samé zásady, jak se vyhnout zneužití platebních údajů, jako když nakupujete v tuzemských e-shopech.

Pozor si však musíte dát ještě na jinou věc: podívejte se, kde obchodník sídlí. Teď nejde o zneužití platby, ale o případnou reklamaci. Můžete totiž narazit na obchod, který se tváří jako německý, adresa má příponu .de, je psaná dobrou němčinou, ale v kontaktech či obchodních podmínkách zjistíte, že zboží vám budou posílat z čínského skladu.

„A tady již neplatí standardní podmínky evropských reklamací či práva na vrácení zboží,“ vysvětluje Jan Jeřábek z Banky Creditas. Navíc u zboží objednaného mimo Evropu dražšího než 22 eur budete platit DPH a nad 150 eur i clo.

Moc to chci, ale ten obchodník je divný

Narazili jste na zboží, po kterém toužíte. Cena je dobrá, ne však tolik, aby byla podezřelá. Jen ten obchodník - neznámý, odněkud z Tichomoří. Pokud umožňuje platbu prostřednictvím elektronické peněženky, například PayPal, využijte toho. Nelze? Důsledně kontrolujte, že je platební brána zabezpečená (logo Verified by Visa nebo MasterCard SecureCode).

Jestliže potvrzení o zabezpečení nenajdete, rozlučte se s vyhlédnutým zbožím. Je to lepší než riskovat zneužití konta. Pozor si dejte i tam, kde se obchod tváří česky, ale čeština je děsná. Evidentně strojový překlad. Na stránkách České obchodní inspekce naleznete v sekci pro spotřebitele seznam nedůvěryhodných obchodníků včetně zdůvodnění, proč byste se jim měli vyhnout.

Když nákup nevyjde, podejte reklamaci

Může se stát, že přes všechnu opatrnost naletíte. A nemusí vám hned kdosi začít luxovat účet, stačí, že jste zaplatili za dárek a balíček nepřišel nebo jste v něm našli cihlu. A obchod nereaguje. Nebo se může stát technická chyba, obchodník si strhne peníze za zboží dvakrát a na výzvy o navrácení neoprávněné platby neodpovídá.

Pokud jste platili kartou, můžete podat reklamaci u své banky. Je to zdarma, a to i kdyby se nakonec reklamace ukázala jako neoprávněná. „Reklamaci řešíme prostřednictvím karetní společnosti s obchodníkovou bankou. Každá reklamace je však jiná, její vyřízení může trvat různě dlouho, záleží na tom, jak všechny strany spolupracují,“ popisuje Jana Karasová z Airbank.

Kyberproblém? Pojistíme!

Na to, že se nákupy, placení a život vůbec stále častěji odehrávají na internetu, reagují i pojišťovny. U České pojišťovny, ČSOB Pojišťovny, Kooperativy a Uniqy seženete pojištění internetových rizik.

Obvykle funguje jako připojištění k majetkovým pojistkám, například u Uniqy za ně připlatíte 380 korun ročně. U ČSOB si takové pojištění můžete koupit samostatně za 1 188 korun ročně pro rodinu, 900 korun pro jednotlivce.

Pojistíte se nejen pro případ finanční ztráty při nedodání zboží či neoprávněného použití platební karty, ale funguje i jako asistenční služba pro technické problémy s počítačem, zneužití identity prostřednictvím internetu či dokonce poškození pověsti na sociálních sítích.

Zásady bezpečné on-line platby

1. zásada O vás

Využívejte pouze bezpečné připojení k internetu. Nikdy neplaťte on-line na veřejné wi-fi síti, pozor hlavně u mobilních plateb. Internet zdarma v obchodních centrech, restauracích nebo kavárnách využívejte jen pro brouzdání, ne pro mobilní bankovnictví či zadávání on-line plateb.

Plaťte jen z vlastního počítače, tabletu nebo mobilu. Nepoužívejte zařízení, které je sdílené a na němž má účet více lidí. Rozhodně se vyhněte platbám na veřejných počítačích, které jsou dostupné třeba v knihovně.

Nastavte si bezpečná hesla a nikam si je nezapisujte. Pokud to je možné, využívejte k přihlašování do mobilu či počítače biometrické údaje: otisk palce, sken duhovky.

Nikdy a nikomu neříkejte svá hesla, PIN, čísla karet. Kartu v obchodech a restauracích nedávejte z ruky a už vůbec nespouštějte z očí. Vyhnete se tak možnému podvodnému zkopírování a jejímu následnému zneužití třeba na internetu.

Dávejte si pozor na podvodné e-maily, které vypadají seriózně, ale vyžadují vaše platební údaje.

2. zásada Nastavení karty

Nastavte si na platební kartě limity pro platby na internetu. Banky je umožňují měnit bezplatně v reálném čase. Můžete si je upravit pro potřebu vyšší platby a pak zase snížit nebo nastavit na nulu. Případně úplně zamknout/odemknout kartu pro elektronické bankovnictví. Jediná banka, která toto neumí okamžitě, ale změnu provede až další pracovní den, je Komerční banka.

Zvolte si vícenásobné ověření plateb. K placení pak bude třeba udělat víc než jen vyplnit údaje o kartě. Budete muset zadat i kód, který vám přijde na mobil. To není závislé pouze na vaší bance, ale i na obchodníkovi.

Pokud vás po placení obchodník vyzve, abyste si platební údaje uložili pro příští nákup, buďte velmi obezřetní. Je to pohodlné, protože příště nebudete muset vyplňovat informace o kartě, ale zvyšuje to riziko. Zvláště u málo renomovaných e-shopů, na stránkách s hrami či na webech pro dospělé nemusí být dobré zabezpečení.

3. zásada O obchodě

Vyhledejte recenze jiných zákazníků a na základě toho se vyvarujte platby na pochybných internetových stránkách. Ujistěte se, že webová adresa platebního portálu začíná znaky https, vlevo nahoře uvidíte zelený zámeček.

Vybírejte si k nákupům ty obchody, které používají zabezpečené technologie 3D Secure. U takového obchodníka budete zadávat k dokončení platby i SMS kód, máte-li to u své banky nastaveno.

Na stránce, kam vkládáte údaje o své kartě, naleznete loga Verified by Visa a MasterCard SecureCode. 3D Secure používá i platební brána GoPay. V e-shopu, který zatím neznáte, hledejte informaci o 3D Secure předem, logo bývá umístěno na hlavní stránce obchodníka, případně u platebních podmínek.