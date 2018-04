Jsou lovci nehod paraziti nebo pomocníci? Odborníci vyzývají k obezřetnosti

Jak se asi cítí lidé, kteří zažijí větší dopravní nehodu? A co když jim v tu chvíli někdo nabídne, že za ně vše pohodlně vyřeší? Takovou službu vyzkoušela řidička, která nezavinila nehodu a nechala si opravit vůz v neznačkovém servisu. Ten naúčtoval pojišťovně viníka 31 tisíc korun, ačkoliv auto opravil méně kvalitně a s nižšími náklady. Pojišťovna pak proplatila jen 18 tisíc korun.



Pohledávku řidička přenechala Nehodové službě, která měla soudně vymoci zbytek částky. Nezdařilo se, před několika dny společnost soud s Českou pojišťovnou prohrála. Ústavní soud navíc lovce nehod označil za parazity na systému povinného ručení. Je to opravdu tak nebo se vyplatí tyto služby využít?

Obrátili jsme se na Českou pojišťovnu a advokátní kancelář Slaninová-Vokál. Pokusili jsme se spojit i s Nehodovou službou. Marně. Její stránky nefungují a kontaktní telefon také ne. Ani několik dalších firem, které nabízejí v souvislosti s povinným ručením i „kompletní řešení pojistné události“, nereagovalo.

1. problém Odstoupení od smlouvy

Jako poškozený jsem podepsal smlouvu s nehodovou společností. Co když si to o pár hodin/dní později rozmyslím?

Odstoupení bývá u nehodových společností podmíněno značnou finanční pokutou. Advokát Ondřej Vokál však upozorňuje, že od smlouvy lze bezplatně odstoupit do 14 dní od podpisu, v případě, že byla podepsána mimo obchodní prostory. A to platí, i když k podpisu došlo přímo v servisu bezprostředně po nehodě.

Pozor: pokud jste již službu začali čerpat - vzali si třeba náhradní vozidlo, byla započata oprava. Tyto náklady budete muset uhradit. Pojišťovna na ty, kdo ve stresu podepsali smlouvu s „lovci nehod“, nezanevře. Její případná pomoc však souvisí i s rychlostí, se kterou se na ni obrátíte.

Tip: Ověřte si, že odtahovka, která pro vás přijela, je ta smluvní, na kterou čekáte (asistence na telefonu vám řekne jméno řidiče i název firmy). Než komukoli cokoli podepíšete, čtěte a ptejte se předem. A chybu neuděláte, když si rozhovor nahrajete, váš mobil tuto funkci jistě umožňuje.

2. problém Nárok na náhradní vůz

Jsem poškozený a potřebuji auto. Mám po nehodě nárok na náhradní vozidlo?

Přišlo by vám logické, že po nehodě, kterou jste nezavinili, si vezmete náhradní auto a pojišťovna ho zaplatí, dokud váš vůz neopraví. To je filozofie, kterou zastávají právě nehodové společnosti. A uchu poškozeného to zní dobře.

Upozornění odborníků „Aby byla činnost lovců nehod zisková, musí opravovat vozidla co nejlevněji, ale přitom pojišťovně účtovat drahou opravu. Takovou, jakou předepisuje výrobce vozidla. Zároveň pak často půjčují a fakturují zapůjčení náhradního vozidla na dobu delší, než je nutné,“ říká Radim Nekov z České pojišťovny. Vlastník vozidla má právo ovlivnit, jak bude vozidlo opraveno. „Má být uvedeno do stavu, který předcházel nehodě, a to za použití součástek a dílů obdobné kvality, jako byla kvalita těch původních. Cena však nesmí přesahovat cenu obvyklou za daný typ opravy. V těchto případech se u jednotlivých pojišťoven posuzování situace velice liší,“ říká Ondřej Vokál z advokátní kanceláře Slaninová Vokál.

Problém nastává ve chvíli, kdy do toho vstoupí snaha o zvýšení nákladů. Dostanete audi místo felicie, oprava se neúměrně táhne. To pak pojišťovny platit nechtějí a advokát Vokál jim dává za pravdu: „Přiměřená doba zapůjčení náhradního auta odpovídá objektivní době opravy vozidla. Důležité je ono slovo objektivní. To totiž znamená, že pokud by byla oprava havarovaného vozidla protahována oproti běžným standardům, má pojišťovna právo odepřít úhradu poměrné části nákladů na náhradní vozidlo.“

Tip: Řidič si může k povinnému ručení předem přikoupit asistenční službu. Její součástí je poskytnutí náhradního vozidla, které je jednodušší než z povinného ručení. Cena se pohybuje podle typu asistence v desítkách korun měsíčně.

3. problém Volba způsobu opravy

Mám šanci ovlivnit, jak bude mé auto opraveno? V jakém servisu a zda dostane originální či neoriginální náhradní díly?

Pojišťovna obvykle posílá poškozené do svého smluvního servisu. Důvody vysvětluje Radim Nekov z České pojišťovny: „Ze zkušenosti mohu potvrdit, že klienti chtějí škodu nahlásit a pak už se o nic nestarat. V případě, že řidič využije některý ze smluvních servisů, tak o pojišťovně slyší v okamžiku, kdy pojistnou událost hlásí, a potom až na konci, když si může své opravené vozidlo vyzvednout.“

Jenomže co když vy důvěřujete „svému“ servisnímu technikovi a ten zrovna smlouvu s pojišťovnou viníka nemá? „Pojišťovna nemůže nikoho nutit, aby bylo jeho auto opraveno pouze v jejím servisu. Pokud však usoudí, že oprava byla předražena, může uhradit jen poměrnou část,“ objasňuje advokát.

Tip: Výhodou smluvních servisů je to, že mají s pojišťovnou předem dohodnuté částky za různé typy oprav a nestává se tedy, že by bylo nutné doplácet. Předem se však informujte, jakým způsobem bude vaše auto opravováno.

4. problém Kdo zaplatí ztracený čas?

Nic jsem neprovedl, nějaký trouba do mě najel a já budu lítat po servisech a dohadovat se s pojišťovnou.

V tomto případě pro vás máme špatnou zprávu. Podle právníků „pojišťovny zpravidla nemusí hradit žádnou náhradu za čas ztracený vyřizováním věcí souvisejících s nehodou a opravou vozidla po nehodě“.

Trochu jiné je to, pokud jde o ušlý zisk. Ten pojišťovna uhradí. Pozor však, jde o peníze, o které poškozený přišel z důvodu pracovní neschopnosti způsobené nehodou. Ondřej Vokál dodává: „Lze si představit situaci, kdy by k ušlému zisku došlo kvůli promeškání důležitého obchodního jednání. V těchto případech však nehradí ušlý zisk pojišťovny, což ale nevylučuje možnost domáhat se jeho náhrady vůči viníku dopravní nehody u soudu.“