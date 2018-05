Přehledně: Kdo může požádat o otcovskou péči a kolik získá

Mám syna. Taková esemeska od novopečeného otce může znamenat pozvání na oslavu. Petr, který ji před pár dny také rozesílal, však na divoký mejdan nemyslel, doma má totiž už tříletou dceru, a tak víc než „zapíjení“ mužského potomka řeší, jak skloubit práci, péči o malou Dominiku a přípravy na návrat manželky s miminem z porodnice.

Kdo nemá možnost poprosit o hlídání prarodiče, obvykle takovou situaci zvládne pomocí dovolené. Ostatně, když se před časem narodila Dominika, Petr si týden dovolené vzal, aby pomohl manželce, než se zaběhne v nové mateřské roli. Nyní dovolenou plánuje také a navíc využije novou dávku otcovské poporodní péče. Díky ní si prodlouží dobu, kdy bude moci být s rodinou.

Pro tatínky skutečné i adoptivní

Nárok na novu dávku mají tatínkové, kteří pečují o dítě a jsou zapsáni v rodném listu dítěte. Otcovskou je třeba začít čerpat do šesti týdnů věku dítěte. Na dávku však mají za určitých okolností nárok i ti, kdo nejsou pokrevními otci dítěte, avšak převezmou dítě do péče, která nahrazuje péči rodičů. Tedy třeba dítě adoptují či je jim svěřeno do pěstounské péče. Převzetí musí být samozřejmě podloženo příslušným rozhodnutím soudu, příjemcem dávky může být v takovém případě muž i žena.

Příklady výše otcovské hrubá mzda: otcovská (7 dnů)

15 000 Kč: 2 422 Kč 20 000 Kč: 3227 Kč 25 000 Kč: 4 032 Kč 30 000 Kč: 4 837 Kč 35 000 Kč: 5 348 Kč 40 000 Kč: 5 831 Kč 45 000 Kč: 6 314 Kč 50 000 Kč: 6 587 Kč Zdroj: kalkulačka MPSV ČR

Dávku musí za těchto okolností také čerpat do šesti týdnů od převzetí do péče, dítě však nemusí být novorozenec. Podstatné je, aby nebylo starší než sedm let. Na druhou stranu nárok na dávku nemají třeba lidé, kterým se narodilo dítě a jsou ve výkonu trestu (i když jsou v době odnětí svobody zařazeni do práce). Je to celkem pochopitelné, jsou-li ve vězení, nepečují o dítě.

Jen pro ty, kdo platí nemocenskou

S nárokem na otcovskou není u zaměstnanců problém, nemocenskou za ně zaměstnavatel odvádí automaticky. Není ani nijak předepsáno, jak dlouhá má v takovém případě být předchozí účast na pojištění. Prostě jste zaměstnán, nárok máte.

Trošku složitější je to u podnikatelů, kteří nemusí povinně platit nemocenské pojištění, hlásí se k němu dobrovolně (je součástí sociálního pojištění u České správy sociálního zabezpečení). Když chtějí využít otcovskou, musí jejich nemocenské pojištění už trvat minimálně tři měsíce a nemohou ho vypovědět hned po nástupu na otcovskou.

Proč tomu tak je, vysvětluje na příkladu Jana Buraňová z ČSSZ: „OSVČ si začne třeba platit nemocenskou od 10. září 2018. Podmínka doby pojištění tři měsíce před vznikem nároku na dávku je tak splněna již ke dni 10. prosince, na otcovskou by mohl nastoupit již od tohoto dne.

Pojistné na nemocenské pojištění musí však zaplatit za měsíce září, říjen, listopad a prosinec. Za prosinec se platí v lednu. Pokud by nebylo pojistné za tento měsíc zaplaceno, tak dojde k zániku pojištění k 30. 11. 2018 a na otcovskou by nebyl nárok, neboť by nebyla splněna podmínka doby pojištění.“

Otcovská je na týden

Nástup na otcovskou si určujete sami (do již zmíněných šesti týdnů po narození dítěte), stát ji vyplácí zpětně a je dlouhá sedm kalendářních dnů. Takže se počítají i víkendy a státní svátky.

Ale pozor, když třeba pracujete ve směnném provozu, alespoň jeden den z těch, kdy dávku čerpáte, musí pro vás být dnem pracovním, máte na něj naplánovánu směnu. Týden platí i v případě, že se narodilo více dětí najednou. Takže například trojčata neznamenají 21denní otcovskou. Dejte si pozor na to, že týden, po který otcovskou čerpáte, musí být využit v kuse. Nelze vyčerpat tři dny a pak třeba po 14 dnech dočerpat zbývající čtyři dny.

Příklad Jak se dávka počítá

Otcovská se počítá podobně jako nemocenská, jen nikde nejsou žádné tři neplacené dny. Postup není úplně jednoduchý, ukažme si ho na příkladu tatínka, jehož hrubý příjem je 35 tisíc korun měsíčně, pracoval celý rok a celý rok za něj zaměstnavatel odváděl nemocenskou.

1. Nejprve je třeba zjistit denní vyměřovací základ. V našem případě to bude roční hrubá mzda dělená počtem kalendářních dnů v roce.

(35 000 Kč x 12 měsíců) : 365 = 1 151 Kč

2. Pokud je denní vyměřovací základ vyšší než 1 000 korun, je potřeba jej takzvaně redukovat. Redukční hranice jsou tři:

do 1 000 Kč se počítá 100 % z částky



nad 1 000 do 1 499 Kč 60 % z částky



nad 1 499 do 2 998 Kč 30 %



k částce nad 2 998 Kč se nepřihlíží



U našeho modelového příkladu tedy budeme počítat:

1 000 + 151 x 0,6 = 1 091 Kč

3. V předchozím kroku jsme vypočetli redukovaný denní vyměřovací základ. Z něj má otec nárok na 70 %.

1 091 x 0,7 = 764 Kč

4. Protože je otcovská sedmidenní, vypočtenou částku vynásobíme sedmi.

764 x 7 = 5 348 Kč

Poznámka k výpočtu:

Když je možné zaokrouhlit, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. ČSSZ připravila kalkulačku, kde si můžete dávku spočítat pro svůj konkrétní případ. Pro základní přehled se podívejte do tabulky na vedlejší stránce.

Co se musí doložit

Většině lidí bude stačit jen vyplněný formulář žádosti. Tiskopis je možné stáhnout z webových stránek ČSSZ. V případě, že rodič převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, musí k žádosti přidat také doklad prokazující převzetí dítěte do péče.

Jestliže se dítě narodilo v zahraničí, je nutné předložit také doklad prokazující otcovství. OSVČ a zahraniční zaměstnanci žádají o dávku přímo na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

7 otázek a odpovědí o čerpání otcovské

Na stránkách ČSSZ najdete základní informace ohledně otcovské. Přesto se najdou situace, které nemají snadné řešení. Advokát Ondřej Preuss, zakladatel webu DostupnyAdvokat.cz, radí, jak postupovat.

Mé partnerce se narodilo dítě, jehož však nejsem otcem. Žijeme spolu a dítě budeme společně vychovávat. Mám nárok na otcovskou?

Nemáte. Nejprve musíte k dítěti získat i formální (právní) vztah rozhodnutím příslušného orgánu, nejčastěji soudu. Typicky jde o svěření dítěte do péče, jmenování poručníkem či osvojení dítěte. Může však stačit již samotné podání návrhu na určení poručníkem.

Je důležité, jestli jsme s matkou dítěte manželé? Mohu čerpat otcovskou, když jsme „jen“ rodiče?

Důležité to není, nárok na otcovskou má otec dítěte, který pečuje o dítě. Tedy i pokud nejste manželé.

Narodilo se mi dítě. V současné době však nežiji s jeho matkou v jedné domácnosti. Mám nárok na otcovskou?

Ano, zákon nehovoří v případě otcovské o nutném soužití otce a matky v jedné domácnosti, nýbrž o péči o dítě. Je tedy důležité případně prokázat, že o něj pečujete.

Jsem podnikatel. Dítě se mi má narodit koncem roku. Zaměstnancům se počítá otcovská podle příjmu za posledních 12 měsíců. Jak je to u podnikatelů?

Počítá se z úhrnu měsíčních základů sociálního a nemocenského pojištění v rozhodném období, což je kalendářní rok, za který odevzdal poslední Přehled. U podnikatelů je nemocenské pojištění dobrovolné, platit si ho nemusí. Podmínkou nároku OSVČ na otcovskou je účast na pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Jak dlouho dopředu musím zaměstnavateli nebo správě sociálního zabezpečení oznámit, že nastupuji na otcovskou?

O otcovskou může otec požádat kdykoli podle svého výběru v rámci prvních šesti týdnů ode dne narození dítěte, nebo do šesti týdnů od převzetí dítěte do péče. Není to tedy zákonem stanoveno. Podnikatelé formulář žádosti prostě předají na příslušném pracovišti správy sociálního zabezpečení.