Zpožděné letadlo nebo vlak. Na co máte nárok a jak získat stovky eur

Honza vyrazil s rodinou do Řecka. On s manželkou, malý syn a tchán s tchyní. Vše probíhalo bez problémů až na poslední den. Odlet (i přílet) se neplánovaně protáhl o šest hodin. „Nejhorší bylo, že na letišti jsme se nedozvěděli nic o tom, co se děje. Letištní personál nám sice přinesl bagety a pití, ale o odletu nic nevěděl,“ popisuje. Zprvu byl pozastaven provoz letiště kvůli dešti, ale pak už všichni odletěli, jen pasažéři dvou letadel nevěděli, na čem jsou.

„S malým dítětem na letišti to nebylo úplně příjemné. Navíc jsme věděli, že musíme odletět do 22 hodin, pak je provoz na letišti ukončen kvůli ochraně želv, které se orientují podle hvězd a světla by je rušila. Nakonec jsme celí nervózní ve 21:50 odletěli,“ vzpomíná.

Po celou dobu však cestující nikdo neinformoval, proč je jejich zpoždění tak veliké. Až na palubě jim pilot vysvětlil, že byl technický problém s letadlem a společnost musela vyslat jiné. Za pozdní přílet má Honza nárok na odškodné. Kdyby bylo zpoždění jen kvůli dešti, odškodné by nedostal, pokud však šlo o technickou závadu letadla, s penězi mohou turisté počítat. Za čtyři letenky ze Zakynthosu půjde o 1 000 eur.

Letadlo – zpoždění minimálně o 3 hodiny

V Evropě je nárok na odškodnění, pokud je zpoždění při příletu tři a více hodin a zároveň když za něj může letecká společnost. Třeba při zmíněné technické závadě na letadle, když letadlo neodletí včas, protože kapitán zaspal, stevard se opil, letadlo nemělo na palubě dostatek vody, chyběly pohonné hmoty.

Vladimíra Dufková z Travel Service upozorňuje: „Náhrady se nevztahují na případy, kdy je zpoždění letu způsobeno například počasím, střetem letadla s ptákem či kvůli stávce. Takovou příčinu má 98 procent zpoždění.“

Na uvedenou kompenzaci máte nárok, i když vás společnost nevezme na palubu vůbec, protože přeplnila kapacitu spoje. Jestliže je chyba na vaší straně (nemáte doklady, opili jste se, nepřišli jste včas), nemá cenu o odškodnění žádat.

Když je let zpožděný, musí dopravce umožnit kontakt telefonem či mailem s příbuznými, postarat se o občerstvení, případně o ubytování, pokud se náhradní let uskuteční až další den.

I zde existují limity, půlhodinové zpoždění ještě nárok na svačinku nezavdává. Ten vzniká až za:

2 hodiny u letů do 1 500 km

3 hodiny u letů od 1 500 km do 3 500 km

4 hodiny u letů nad 3 500 km

V případě občerstvení je jedno, zda je let zpožděn kvůli stávce či špatnému počasí. Jak to chodí v praxi? Na letišti obvykle svolají cestující rozhlasem k přepážce, kde vydávají voucher k odběru stravy. U zpoždění do čtyř hodin jde obvykle o bagetu a vodu.

Pokud vás v letadle posadí do vyšší třídy, nesmějí po vás požadovat žádný doplatek. Jestli naopak skončíte v nižší třídě, než kterou jste si rezervovali, dostanete zpět 30 až 75 procent z ceny letenky podle délky letu.

Na odškodnění se můžete spolehnout u letů, které startují v Evropě, případně v Evropě končí a jsou provozovány evropskou aerolinkou. U letů ve zbytku světa nejsou zákony pro zpoždění či zrušení letu definované a vše se řeší podle obchodních podmínek dané společnosti. Nejčastěji jde o poskytnutí slevy na další let.

Vlak: odškodné u jízdného nad 200 korun

U Českých drah je odškodnění závislé na době zpoždění a ceně jízdenky. U zpoždění 60 až 119 minut máte nárok na 25 % z ceny jízdného, pokud lístek stál alespoň 400 korun (v mezinárodní přepravě 16 eur). Když je zpoždění delší, vrátí vám polovinu jízdného, pokud bylo alespoň 200 korun (8 eur).

Při cestě z Kolína do Prahy tak na odškodné nárok nevznikne, i kdyby trvala deset hodin. Jízdenka totiž stojí jen 95 korun.

Pokud vám ujel poslední spoj, máte nárok na náhradní dopravu či v případě mezinárodní přepravy na ubytování (maximálně za 500 korun). Nelze si však najmout taxi a pak jít s účtenkou vymáhat platbu na nádraží. Využití jiné přepravy je třeba předem konzultovat se zaměstnancem drah ve stanici, kde vám vlak ujel.

Autobus: odškodné u cest delších než 3 hodiny

Nároku na odškodnění za zpoždění se nedočkáte v místní dopravě či u zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi, ale u dálkových linek ano. U přepravy s plánovanou dobou jízdy nad tři hodiny a dobou zpoždění nad 90 minut má cestující nárok na občerstvení, případně i zajištění noclehu.

Na ubytování není nárok v případě, že zpoždění či zrušení spoje nastalo kvůli nepřízni počasí. V případě, že zpoždění nabere více než dvě hodiny, musí vám dopravce nabídnout na výběr možnost přesměrování spoje (aniž byste dopláceli) či vrácení ceny jízdenky a bezplatnou dopravu na místo „startu“. Když to neudělá, máte kromě ceny jízdného nárok i na odškodné ve výši 50 procent ceny jízdenky.

Jak nárok uplatnit

Nic se neděje automaticky, o kompenzaci si musíte říct. Nárok na odškodnění uplatníte přímo u dopravce. Vše musíte stihnout v limitu:

letecké společnosti .......................3 roky

mezinárodní vlak .....................2 měsíce

vnitrostátní vlak ...................... 6 měsíců

autobusy ....................................3 měsíců



Budete potřebovat číslo letu (vlaku, autobusu) o který šlo, datum, čas, ve kterém mělo dojít/došlo k přepravě, číslo letenky/originál jízdenky. Chybu neuděláte, když si od průvodčího necháte vystavit potvrzení o zpoždění spoje. Formulář na uplatnění odškodnění za zpožděný let najdete na internetu.

Pokud se chcete vyhnout úřadování, případně handrkování s dopravní společností, můžete se obrátit na cestovní kancelář (pokud jste s ní cestovali) či na společnosti, které vše vyřeší za vás. Jako odměnu si berou obvykle čtvrtinu vymoženého odškodného. Pokud pro vás nezískají nic, nebudete nic platit. Odkazy na některé společnosti, které takto pracují, najdete v boxu.

Kooperativa poskytuje službu Travel Asistent k cestovnímu pojištění. „Pomoc operátorů získají klienti na specializované nonstop lince,“ uvádí Jana Konvalinková z Kooperativy.