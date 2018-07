Cestovní pojištění: kličky, kvůli nimž nemusí pojišťovna platit

1 Doktora si nechte poradit asistencí

Turistovi je špatně a chce jít k lékaři. Celkem pochopitelně k tomu nejbližšímu, kterého mu poradí třeba v hotelové recepci. Jenže pojišťovna si o tom může myslet něco jiného. V destinacích má nasmlouvaná spolupracující a prověřená zdravotnická zařízení a dává přednost tomu, aby se klienti léčili přednostně v nich.

Mělo by to být výhodné pro obě strany. Nasmlouvaní lékaři mají pro pojišťovnu vstřícné ceny, klient si zase může být jist, že díky smlouvě pojišťovny s lékařem nebude muset platit péči ze svého (a pak si ji teprve nechávat proplácet pojišťovnou).

Pokud to váš zdravotní stav umožňuje, kontaktujte nejprve asistenční službu a konzultujte s ní svůj problém. Pochopitelně, když jde o akutní ohrožení života, je situace jiná. Ale jestli řešíte zvýšenou teplotu, střevní chřipku nebo bolest hlavy, měli byste se radou asistence řídit.

Co všechno lze pojistit Automatické součásti cestovního pojištění, které se sjednávají vždy: krytí léčebných výloh (lékařské ošetření, hospitalizace, léky, převoz do ČR)

asistenční služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

repatriace tělesných ostatků do ČR

přivolání rodinného příslušníka v případě onemocnění nebo úrazu, případně opatrovníka, když třeba prarodič onemocní a vnoučata by zůstala bezprizorná

Na další pojištění se ptejte - mohou být součástí základního pojištění, ale záleží na podmínkách finančního ústavu - možná fungují jen jako připojištění (= za příplatek)

pojištění proti odcizení a ztrátě zavazadel

pojištění hmotné odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví i majetku druhých osob

pojištění rizikových a extrémních sportovních aktivit (např. vysokohorská turistika, adrenalinové sporty)

krátkodobé pojištění domácnosti na dobu, kdy budete na dovolené

stornopoplatky pro případ, kdy nebudete moci na dovolenou odjet

Situaci komentuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa: „Plnění neodmítneme ani v případě, kdy se klient nezachová podle pokynů asistence, ale posuzujeme, zda by v případe uposlechnutí nevznikly nižší náklady nebo jednodušší postup. V takovém případě lze krátit plnění, protože náklady nebyly vynaloženy v přiměřené výši.“

Zvláště pozor dejte v hotelových resortech severní Afriky, speciálně v Egyptě se pojišťovny setkávají s velmi předraženými službami „hotelových lékařů“.

Volání asistenční službě není bezplatné, ale všechny pojišťovny jednotně tvrdí, že operátor zavolá obratem na číslo, které mu sdělíte. Může jít o mobil (pozor na stav baterie) i pevnou linku.

A mnohé pojišťovny umí komunikovat nejen telefonicky, ale i e-mailem, pomocí Skype či vlastního chatu. Doložené náklady na telefonáty asistenční lince zaplatí ERV, ČPP a Kooperativa, zdravotní pojišťovny Oborová ZP, Pojišťovna VZP, Vojenská oborová ZP, ZP Škoda a ZP Ministerstva vnitra a i banky nabízející cestovní pojištění: Airbank (do 500 korun).

2 Sportovat můžete, ale...

Turistika, projížďka na kole, volejbal na pláži, šnorchlování. Sporty této kategorie jsou v cestovním pojištění zahrnuty automaticky, nemusíte kvůli nim nic řešit. Pokud se však chystáte na něco víc adrenalinového, měli byste si pořídit pojištění, které zahrnuje „rizikové sporty“. Je dražší, a proto se vyplatí oslovit pojišťovny, které přistoupí na to, že si jako rizikové pojistíte jen některé dny z dovolené. Čtěte ZDE.

Jestli nedokážete předem určit, že například ve středu budete skákat bungee jumping, můžete se online dopojistit až ze zahraničí – to umožňují například ČPP, Direct, Generali, Kooperativa, Pojišťovna VZP Union, Uniqa. VOZP a ZPMV. Dejte však pozor na to, že takové pojištění neplatí hned, karenční doba může být i tři dny, jako například u ČPP. Naopak u Kooperativy bude připojištění aktivní okamžikem zaplacení.

Některé pojišťovny pojistí rizikové sporty, jen když budete ochotni platit po celou dobu pobytu, případně poněkud krkolomně - sjednáte si „normální“ pojištění třeba na pondělí, úterý a středu, „rizikové“ na čtvrtek a pak zase „normální“ na pátek, sobotu a neděli.



A pozor ještě na jednu podmínku. Upozorňuje na ni Lucie Schovancová z První klubové pojišťovny: „Problémem může být nedostatečné vybavení. Bez něj žádná pojišťovna neproplatí pojistné plnění a pojistka bude neplatná i v případě, že se vztahuje na vykonávaný sport. Například přechod přes hřebeny hor, na kterých se jde via ferratou (zajištěnou cestou s lany a skobami). Přestože se často jedná o lehkou obtížnost A-B, pro platnost pojištění je nutné u sebe mít speciální ferratový sedák a úvazek.“

3 Pozor na stávající nemoci

Na dovolenou se asi nevypravíte, když vás už třetí týden bolí hlava nebo vámi budou zmítat vysoké teploty. Jestli přesto vyjedete, situace se zhorší a vy pak budete muset vyhledat pomoc, nepočítejte s tím, že by pojišťovna za takovou léčbu platila.

Ještě trochu komplikovanější je to u chronických onemocnění: pojišťovny za péči zaplatí, pokud byl před odjezdem stav stabilizovaný, tedy chodíte sice k lékaři na kontroly, ale nic výjimečného se neděje, nemění vám léky, neposílají na rehabilitaci. A tak to musí být alespoň šest měsíců. Pokud tomu tak není, dané onemocnění je z pojištění vyloučeno.

Máte třeba aktuálně léčený žaludeční vřed. Pokud se vám v cizině přitíží, pojišťovna léčbu nezaplatí. Pokud si však zlomíte nohu, léčbu hradit bude.

Mimochodem, jestli užíváte nějaké léky, vezměte si je s sebou v dostatečném množství. Tedy i pro případ, že neodjedete domů podle plánu (protože budete ležet v místní nemocnici s otřesem mozku nebo zkrachuje cestovka a vy se na místě zdržíte o dva dny déle).

4 Senioři, počítejte s příplatkem

Když člověk překročí osmdesátku, je téměř jisté, že jeho zdraví už není stoprocentní. Týkají se ho tedy věty předešlého odstavce a ještě něco navíc. Pojišťovny totiž pro seniory nastavují vyšší sazby pojistného - riziko, „že se něco stane“, je v jistém věku prostě pravděpodobnější.

Tak například u Allianz vyjde desetidenní pojištění seniora 3x dráž než člověka „v produktivním věku“. Hranice, kdy se posouzení láme, je u většiny pojišťoven 70 let, Uniqa má dokonce dvě seniorské sazby, pro lidi ve věku 66 až 81 let a starší klienty, u Pojišťovny VZP jsou hranice 70 a 80 let.

Naopak Oborová zdravotní pojišťovna jde proti proudu, svým pojištěncům nad 60 let dá léčebné výlohy zdarma (stejně jako dětem). Kdo však chce kompletní cestovní pojištění, musí za ostatní složky (úraz, zavazadla, odpovědnost) zaplatit.

5 Pijte rozumně a s mírou

K dovolené tak nějak patří sklenka vína či lahev piva. Jenže všechny pojišťovny mají zároveň ve výlukách pojistné události způsobené pod vlivem alkoholu. Začarovaný kruh? Naštěstí jsou pojišťovny celkem tolerantní a onu sklenku alkoholu vesměs přehlížejí. Asi hlavně proto, že se o ní nedozví.

„V praxi to chodí tak, že ve zdravotnických zařízeních v zahraničí dělají zkoušku na alkohol pouze v závažných případech,“ vysvětluje Václav Bálek z Allianz. Když jste evidentně opilí, v lékařské zprávě se to však nejspíš objeví. A když vliv alkoholu pojišťovna vyhodnotí jako příčinu úrazu, nemusí zaplatit vše, na co byste normálně měli nárok, trochu eufemisticky to nazývají „zkrácení pojistného plnění“.

6 Zvažte cestu, když čekáte mimino

Když je žena těhotná, nic nebrání tomu, aby mohla cestovat, ani tomu, aby se na cesty pojistila. Ale. Když se těhotenství přehoupne přes 24., 26., respektive 28. týden, odmítnou pojišťovny platit za léčebné zákroky související s těhotenstvím či porodem.

Do skupiny pojišťoven s benevolentnější 28týdenní hranicí patří Oborová zdravotní pojišťovna a ZP Škoda. Nejvstřícnější k budoucím matkám je Kooperativa, ta hranici stanovuje na 10 týdnů před plánovaným porodem (tedy do 30. týdne těhotenství), ERV hlásí 2 měsíce před plánovaným porodem.

Když léčebný zákrok nebude s těhotenstvím souviset, pojišťovny nebudou dělat problémy – opět například léčbu zlomené nohy zaplatí i v 35. týdnu těhotenství.



Cestovat „na poslední chvíli“ se však nedoporučuje. Porod na letišti je sice vděčný motiv k filmovému zpracování, ale nese s sebou riziko, které zdůrazňuje Ivana Buriánková z České pojišťovny: „Dítě narozené v zahraničí není pojištěné a mohou nastat problémy s financováním zdravotní péče o něj.“

7 Nové zuby si u moře nepořídíte

I když máte třeba neomezenou pojistnou částku pro případ léčebných výloh, nemůžete spoléhat na to, že byste si v cizině nechali udělat plastickou operaci či vymodelovat chybějící zub. Obecně platí, že léčebné výlohy se týkají nezbytné péče, tedy žádné preventivní či kosmetické zákroky.

Speciálně u zubaře je pak plnění omezeno i finanční částkou, ta je nejčastěji 5 až 6 tisíc korun, ale u lepších tarifů cestovního pojištění třeba i 40 tisíc. Vždy však uhradí, že pojišťovny bez problémů zaplatí vytržení bolavého zubu či jeho vyvrtání a opatření jednoduchou amalgamovou plombou, speciální bílou plombu už platit odmítnou.

8 Storno zájezdu i pro samostatné cestovatele

Může se stát, že si vše naplánujete výtečně, ale pak se na poslední chvíli něco stane. Onemocníte. Vykradou vás. Někdo blízký zemře. Na dovolenou pak myšlenky nemáte, ale je vám líto peněz, které jste za zájezd zaplatili.



Pokud jste si připojistili storno zájezdu, vrátí se vám 80 až 100 procent jeho ceny. Pamatujte však, že nelze zaplatit zájezd a pak, když se situace zkomplikuje, si storno dopojistit. Pojišťovny obvykle chtějí, abyste storno sjednali nejpozději ten samý den, kdy platíte zájezd (či samostatné letenky a ubytování).



O něco vstřícnější je v tomto případě Axa, u které lze storno sjednat do 14 dní po zakoupení zájezdu. Pokud je však zájezd koupen méně než 30 dní před plánovaným odjezdem, je třeba ho pojistit v den koupě. Uniqa zas poněkud výjimečně řadí k událostem, při kterých máte nárok na storno, i onemocnění domácího mazlíčka či nesložení maturity. ERV jako důvod ke stornu uzná opravný termín zkoušky.