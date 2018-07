Co si ohlídat u šikovného pojištění na patálie všeho druhu?

Pojištění odpovědnosti? Proč bych si něco takového pořizoval? Tady nejsme v Americe, aby se lidé soudili o nějaké odškodné. Argumenty těch, kdo z principu nechtějí uzavírat další (případně žádná) pojištění. Nebo těch, kdo si nedovedou představit, kolik by mohli zaplatit, když vyplaví sousedy, kteří mají opravdu luxusně zařízený byt. To je totiž podle pojišťoven jeden z nejčastějších případů, kdy se tento typ pojištění uplatňuje.

Za pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě zaplatíte ročně do 500 korun při milionovém limitu. Kdo si odpovědnost připojistí s domácností či stavbou, ušetří. Sleva bývá běžně 10 až 20 procent, ale třeba u Allianz až 50 procent. Sjednáním pojištění však věc nekončí. Co si ohlídat?

1 Limitující limity

Pojistný limit je částka, kterou maximálně pojišťovna vyplatí, když někomu způsobíte škodu. Nejčastěji to bývá 2 až 5 milionů. Ačkoli většina pojišťoven sjednaný limit nijak neomezuje, může jinak vyčíslovat škody na zdraví, jinak na majetku a na penězích.

Například u Slavie je možné sjednat nejnižší limit dva miliony. Platí pro škody na zdraví, škody na majetku vyplatí nejvýše do milionu a škody finanční jsou omezeny na 500 tisíc korun. Allianz má zase nejnižší částku milion, ten platí pro škodu na majetku, ostatní je třeba řešit formou připojištění.

První klubová má „balíček“ s limitem 10 milionů u škod na zdraví a 5 milionů u škod na majetku. Ročně zaplatíte jen 365 korun, a přitom jste pojištěni na opravdu podstatnou částku. Za tuto cenu je ale pojištění se spoluúčastí 20 tisíc korun. Při nejnižší spoluúčasti 5 tisíc korun cena vyšplhá na 1 095 korun. Jiné pojišťovny spoluúčast nesjednávají.

2 V cizině platí jen někdy

Bez problémů budou všechny pojišťovny řešit škody, které způsobíte v České republice. Obvykle platí pojištění i v Evropě na dovolené. Nejširší rozsah základního pojištění bez příplatku má Komerční pojišťovna - její pojištění odpovědnosti zahrnuje Evropu, Turecko, Izrael, Tunisko, Egypt, Madeiru, Kanárské ostrovy a Azory.

Při cestách za hranice je třeba se připojistit u Allianz, České pojišťovny a Generali. První klubová sjednává pojištění odpovědnosti jen pro Česko. Pak je dobré si odpovědnost připojistit k cestovnímu pojištění.

3 Pojištěna je celá rodina

Kdy se pojistka vyplatí, kdy ne Rozbité okno: V době oken se speciálními izolačními trojskly vás nehoda při dětské hře vyjde i na tisíce. Kdy bude problém: Jestli nejde o nehodu, ale o úmysl. Ten odškodněn nebude, i když je na vině dítě. Polámané ruce nohy: Týká se všech sportů, typicky nehody při cyklistice, sjíždění řeky. Do někoho drcnete, zraníte ho a on bude na nemocenské. Pojišťovna vzniklou škodu uhradí. Kdy bude problém: Pozor na alkohol. Sice se to nemá, ale vodáci, cyklisté i lyžaři se občas něčeho silnějšího napijí. Pojišťovna by nemusela plnit. Vytopení sousedé: Prasklá hadice od pračky a už to jede. Ve vašem bytě jen promáčená podlaha, ale u sousedů promáčený strop, koberec i drahý obraz na zdi. Náklady na opravy a škoda můžou jít do statisíců. Pojistka by je měla pokrýt bez problémů. Vypadlý květináč: Květiny za oknem jsou pěkné, ale je třeba, aby květináč na parapetu byl dobře upevněn. Nemusí ani nikomu spadnout na hlavu. Stačí, když je na ulici před panelákem zaparkované auto. Kdy bude problém: Jestli jste květináč měli na parapetu jen tak postavený bez upevnění, nejde o náhodu, ale o nedbalost. A nic nedostanete, pokud zaparkované auto bylo vaše. Pocintaný oblek: Rozmáchlé gesto a kousek tomatové pizzy spadne sousedovi u stolu na oblek. Expresní čistírna vyjde na 600 korun a to bylo štěstí, že skvrnu šlo vyčistit, nový oblek by vyšel na 9 tisíc korun. Kdy bude problém: Zvažte, zda se vyplatí hlásit nízkou škodu. Pokud máte starou (a výrazně levnější) smlouvu, může vám ji po vyplacení peněz pojišťovna vypovědět. Zakousnuté slepice: Pes utekl majiteli a zakousl sousedovi několik slepic. Škoda 1 000 korun není vysoká. Horší by bylo, kdyby pokousal kočku nebo jiného psa. Náklady na ošetření by pojistka měla pokrýt. Kdy bude problém: Venčíte psa bez vodítka a podobná událost se stala opakovaně. Poškrábané auto: Cyklista zavrávoral a odřel řídítky dveře zaparkovaného auta. Bohužel nového. Oprava vychází na 12 tisíc korun, pojišťovna ji uhradí. Kdy bude problém: Pokud se ukáže, že byl cyklista pod vlivem alkoholu.

Pojištění se vztahuje i na rodinu, kdo do ní patří, se může lišit. Klasika je manžel, druh či registrovaný partner a děti. Pokud však máte dospělého syna v mamahotelu, pojistka se na něho nejspíš vztahovat nebude, věk dětí totiž bývá omezen. U České pojišťovny a Generali platí pojištění pro nesezdané děti do 30 let, ČPP omezuje věk dětí 26 lety, u Uniqa jsou zahrnuty maximálně do 27 let. ČSOB pojišťovna bere jako spolupojištěné i dva nesezdané partnery, dokonce i v případě, že mají každý jiné bydliště.

V některých případech jdou pojišťovny ještě dál. Allianz, Generali a Uniqa například výslovně zmiňují i škody, které způsobí pomocník v domácnosti. Třeba někdo, kdo vám chodí po dobu dovolené zalévat kytky nebo dopoledne venčit psa. Musí však jít o škody související s vaším bytem či majetkem - takže když venčený pes kousne pošťačku či zalévač kytek nezavře kohoutek a vyplaví sousedy. Kooperativa tímto způsobem zahrnuje do základního pojištění i nájemníky, kteří bydlí v jakémkoli bytě toho, kdo se pojistil.

Samostatnou kapitolou jsou cizí děti. Modelová situace: na výlet vezmete syna a jeho kamaráda. A ten kamarád něco provede. Třeba při prohlídce zámku shodí porcelánový servis. Škodu pojišťovny zaplatí, pokud šlo o vaše zavinění (nedostatečně jste na dítě dozírali).

Záleží na rozumových schopnostech dítěte. Orientačně se uvažuje, že ve věku 8 až 10 let už je dítě za podobné karamboly odpovědné samo, škoda by se tedy platila z pojištění jeho rodičů. Jedině z Directu rovnou napsali, že v takovém případě z pojištění „dohlížitele“ plnit nebudou, smlouvu musí mít sjednanou rodič dítěte.

4 Pojistí psa. Většinou

Kupodivu, pojištěny jsou obvykle i škody, které způsobí vaše zvíře. Jen u Directu a První klubové zvířata musíte připojistit. Ale i ostatní pojišťovny se v mnohém liší. Někdo nespecifikuje, o jaká zvířata má jít, jen podmiňuje, že nejsou využívána k podnikání a nejde o nebezpečné druhy (například lev, puma).

Generali psa jako domácího mazlíčka neuznává a stejně jako koně a hospodářská zvířata je potřeba ho připojistit. Připojištění psa je nutné i u První klubové. Naopak Uniqa hradí i škody způsobené včelami.

5 Sporty jen rekreační

Celkem pochopitelně pojišťovny vylučují škody, které byste způsobili jako profesionální sportovci. Na to jsou speciální pojišťovací produkty. Uniqa má například ve výluce i organizované závody a přípravu na ně. Blíže to nespecifikují, ale asi není vhodné opakovat likvidátorovi skutečnost, že to, jak jste srazil cyklistu, se stalo při tréninku na Pražský půlmaraton.

Allianz a Slavia pojišťují jen rekreační neorganizovaný sport. A První klubová nebude hradit škody způsobené navzájem mezi účastníky kolektivních sportů.

6 Problém půjčených věcí

Pojištění odpovědnosti nefunguje v případě, že si od kamaráda půjčíte fotoaparát a rozbijete mu ho. Jediný, kdo zaplatí škodu na věci vypůjčené od známého (kromě aut, plavidel či letadel), je ČSOB Pojišťovna. Když si ale předmět oficiálně půjčíte v půjčovně, škodu zaplatí ČPP, ČSOB, Kooperativa. U Allianz a Directu je možné na půjčené věci sjednat připojištění.

7 Škoda příbuznému je ve výlukách

Jak je to v rodině, když na návštěvě u švagra zakopnete a shodíte drahou televizi? ČPP, Direct a Uniqa by škodu uhradily. Ostatní oslovené ústavy naznačily, že ve výlukách mají přímé příbuzné či že postupují individuálně. Pokud tedy televizi shodím švagrovi já, plnit by mohly, nejsme totiž přímí příbuzní. Pokud ji shodí můj muž, platit nebudou.