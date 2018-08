Výdaje za školáka rostou, rodiče zaplatí tisíce korun. Lze ušetřit?

„Pokud dítěti chceme co nejdříve vštípit základy finanční gramotnosti, měli bychom mu dát možnost hospodařit s k jeho věku přiměřeným obnosem, aby zároveň mělo možnost si něco uspořit. Na prvním stupni to může být například 150 až 200 korun měsíčně, na druhém samozřejmě více s každoročním navýšením. Čím dříve vložíme do dětí důvěru, tím dříve se s financemi naučí zacházet odpovědně,“ míní Václav Potůček, který má na starosti projekt Finančního vzdělávání ČSOB a distribuční síť Poštovní spořitelny.