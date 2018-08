Pravda o příspěvku na životní pojištění jako benefitu zaměstnavatele

Zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat až 50 tisíci korun ročně na investiční životní pojištění či na spoření na stáří. Takový příspěvek je benefitem, který je osvobozen od daně a odvodů. Je tedy výhodnější, než kdyby vám o stejnou částku zaměstnavatel zvýšil mzdu. Jenže zatímco zaměstnavateli může být vlastně jedno, na který produkt příspěvek pošle, z pohledu zaměstnanců se zdá výhodnější příspěvek na penzi. Proč?

„Investiční životní pojištění klientům obecně z důvodu spoření nikdy nedoporučuji. Je totiž z hlediska spoření vůbec tím nejdražším produktem na trhu. S poplatky 15 až 25 % z cílové částky nenajdete horší řešení,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Rozdíl mezi benefity Poměr mezi příspěvky na penzijní spoření, případně staré penzijní připojištění a investiční životní pojištění si často určuje zaměstnavatel. Také rozhoduje o tom, na které pojištění přispěje, u které společnosti. Investiční životní pojištění Příspěvek zaměstnavatele je dobré využít zvláště v případě, že zaměstnanec dosud nemá žádné takové pojištění a dvojnásob to platí v případě, že má hypotéku, rodinu nebo jiné závazky a nemá dostatečné rezervy na krytí výpadku příjmu.



Příspěvek pak může částečně, nebo zcela pokrýt platbu pojistného (které by jinak platil zaměstnanec). Každý měsíc tak ušetříte zajímavé peníze a zároveň jste pojištěni pro případ nenadálé události.

Spoření na penzi Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření, případně staré penzijní připojištění, je jediným finančním produktem na trhu, který nabízí hned trojici výhod státní podpory. Kromě zvýhodnění příspěvků zaměstnavatele je to státní podpora až 2 760 Kč ročně a možnost daňového odpisu až 24 tisíc za rok.



Nejlepší je začít maximum těchto výhod využívat hned od první výplaty a příspěvek zaměstnavatele může být důvodem.



Pro plné vyčerpání všech forem státní podpory je nejlepší příspěvek zaměstnance nastavit na 3 000 Kč měsíčně. Začít pravidelně spořit s podporou státu je ale možné od 300 Kč za měsíc.



Pokud si mladí lidé zvolí pro spoření na penzi vyvážené nebo dynamické penzijní fondy, které v průměru přinášejí několikanásobně vyšší výnosy než konzervativní, naspoří i s malými úložkami hezké přilepšení k penzi.



Uvádí i další důvodů, proč nesáhnout po investičním životním pojištěním jako zaměstnaneckém benefitu: „Aby dával příspěvek od zaměstnavatele na investiční životní pojištění vůbec nějaký smysl, znamenalo by to i velice přesně a detailně nastavenou pojistnou smlouvu s důrazem na všechny jeho individuální potřeby. Ale to je v praxi velice obtížně realizovatelné, protože ne každý zaměstnavatel a zaměstnanec má o takové řešení zájem.“

Jako lepší alternativu vidí doplňkové penzijní spoření, případně využití již založeného penzijního připojištění, respektive využití příspěvku od zaměstnavatele na spoření na penzi se státní podporou.

Ester Fleischerová, ředitelka komunikace společnosti Nationale‑Nederlanden ČR, zase tak kritická k investičními životnímu pojištění není. Podle ní mohou jak příspěvek na pojištění, tak na penzi při správném nastavení jen pomoci.

„Každý z produktů plní zcela jinou funkci, není tedy dost dobře možné porovnat jejich výhodnost obecně. Rozhodně je ale dobré si zjistit u zaměstnavatele, na jaké benefity má zaměstnanec nárok a smysluplně tyto peníze využít už kvůli tomu, že díky dané formě státní podpory jsou tyto příspěvky pro obě strany výhodnější než navýšení platu o stejnou částku,“ upřesňuje.

Nicméně investiční životní pojištění s příspěvkem od zaměstnavatele se jeví jako problematické. A to z těchto důvodů: