Poplatky navíc za platbu kartou jsou minulostí. Nový zákon je zakazuje

Když platí zákazník za zboží či služby platební kartou, musí obchodník za tuto bezhotovostní transakci zaplatit poplatek. Část vydavateli platební karty, část dá na poplatek kartových asociací a zbytek na marži banky. A tak někteří prodejci nechali tento poplatek uhradit zákazníky. Nyní ho už účtovat nesmí. A to podle zákona o platebním styku, který začal platit 13. ledna a jenž zapracovává pravidla obsažená v evropských právních předpisech.

Změnu vítá spotřebitelská organizace dTest. „Jsme za to rádi. Ale je třeba říci, že spousta obchodníků si tyto poplatky neúčtuje již delší dobu. Dospěli k závěru, že je lepší je zahrnout do cen zboží a služeb. Na platbu kartou tak de facto přispívali všichni zákazníci,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. Nárůstu cen zboží se tak kvůli této novince nebojí.

Kolik stojí transakce

Podle ministerstva financí poplatek za platbu kartou dosud účtovali někteří prodejci letenek, některé čerpací stanice, a také trafiky. „Většinou si prodejci účtovali přirážku mezi jedním až dvěma a půl procenty z ceny nákupu,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Částka, kterou musí obchodník zaplatit za každou transakci kartou, se liší podle toho, zda má terminál vlastní, či zapůjčený bankou, kolik na něm probíhá transakcí a v jaké výši.

„V našem případě pokud obchodník má obrat na terminálu 30 tisíc korun měsíčně, neplatí žádný poplatek za jeho používání. Pokud se rozhodne, že si pořídí platební terminál sám, tak jeho pořízení se pohybuje od čtyř tisíc korun, záleží na typu terminálu. Plus musí obchodník zaplatit softwarovou licenci, poplatky za servis softwaru a hardwaru,“ říká Petr Plocek. UniCredit Bank má v současnosti v oběhu 13 tisíc terminálů po celé republice. Obchodníky o změně v souladu s novým zákonem informovala.

Jde o změnu platnou v celé unii, ale některým obchodníkům se nelíbí. A tak někteří už přemýšlejí jak toto ustanovení zákona obejít. V zahraničí se tak například objevil poplatek za jakoukoliv platbu nebo nabídka cenového zvýhodnění při platbě v hotovosti. U nás se zatím o kličkách obchodníků nemluví. „Žádné signály, které by naznačovaly nějaké obcházení daného ustanovení u nás, nemáme,“ říká Tomáš Hládek z České bankovní asociace.

Důkladnější ověření

Nový zákon přichází i s dalšími novinkami. Například u nákupů přes internet, ale také při přihlašování do internetového bankovnictví, budou muset lidé absolvovat důkladnější proces ověření identity. To bude spočívat v použití alespoň dvou ze tří následujících bezpečnostních prvků: údaje, který je znám pouze klientovi (například heslo do internetového bankovnictví nebo PIN či CVC kód ke kartě), věci, kterou má ve své moci (tedy platební karta nebo mobilní telefon) nebo biometrických údajů (například otisk prstu).

„V podstatě se tak jedná o rozšíření ochrany, kterou banky již používají. Sice ověřováním podle nových pravidel strávíte více času, ale za to budou vaše peníze na účtu lépe chráněny. Pro všechny však bude silné ověření povinné až od července 2019,“ doplňuje Lukáš Zelený z dTestu.