Češi jsou v právních sporech odvážnější. Soudí se hodně a rádi

Dříve jsme byli zvyklí nad věcmi mávnout rukou nebo jsme se báli jít do sporu. „Ostatně v minulém režimu to ani dost dobře nešlo. Nyní ale žijeme v právním státě a každý má právo, aby s ním bylo jednáno podle zákona,“ říká Jitka Chizzola, podle níž dnes Češi patří v Evropě k těm aktivnějším - k právnímu sporu pokročí každý čtvrtý Evropan, ovšem každý třetí Čech.

Ve sporech však utápíme hodně peněz. „V Česku je zatím právní ochrana poměrně málo známou službou. Přitom může ušetřit nejen spoustu finančních prostředků, ale také nervy, čas a samozřejmě může zvýšit vyhlídky na výhru sporu,” dodává ředitelka pojišťovny.

Co lidé nejčastěji u soudu řeší?

Nejvíce řešíme spory týkající se vozidel, ať už se jedná o dopravní přestupky, nehody, či spory s pojišťovnami o nesprávně vyplacené pojistné plnění za poškozené vozidlo. Následují spory týkající se uplatňování reklamace zboží, nebo pracovněprávní spory týkající se dlužné mzdy, ukončení pracovního poměru či škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli.

Pojišťovna D.A.S. Myšlenka právní ochrany vznikla při automobilových závodech v Le Mans, které čas od času poznamenala tragická nehoda. Postižení byli jak závodníci, tak diváci. Zranění či pozůstalí pak museli často marně žádat pojišťovny o výplatu životních či úrazových pojistek, nebo museli absolvovat zdlouhavé soudní spory o náhradu škody, pokud vůbec měli na nějaké soudní líčení peníze.

Organizátor závodů a propagátor motorismu Georges Durand, proto v roce 1917 založil společnost s názvem Défense Automobile et Sportive, zkráceně D.A.S. s cílem vyřešit otázku: “Jak to udělat, aby si mohl i nemajetný člověk v případě potřeby dovolit slušného právníka a hájit své zájmy”.

Celá idea vzájemné pomoci byla příkladně jednoduchá: „zaplaťte si pravidelný poplatek a za to dostanete v případě potřeby právní pomoc.“

V roce 1917 se tak začaly fakticky právně hájit zájmy poškozeného v rámci pojištění. „My vlastně stojíme na druhé straně všech pojišťoven. Ze začátku toto Francouzi také nazývali contre assurance, proti pojišťovnám,“ upozorňuje Jitka Chizzola.

Pojišťovna má své pobočky v Estonsku, Řecku, Rakousku, Německu, Velké Británii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemí, Polsku a Španělsku. Na českém trhu je jedinou specializovanou pojišťovnou svého druhu v České republice.

Právě sporů v oblasti motorismu podle vašich statistik rychle přibývá...

Trend stoupajících právních sporů v oblasti automobilismu očekáváme i do budoucna. Přibývá aut, nehody jsou rok od roku dražší a s horšími následky. Nejedná se však jen o dopravní nehody. Rok od roku se na nás také více klienti obracejí s žádostí o pomoc při řešení dopravních přestupků, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Máte nějaké zajímavé soudní spory, které jste řešili?

Jeden spor se týkal dopravní nehody, kdy při couvání vozidlem došlo ke sražení asi ročního dítěte, které zemřelo. Případ se řešil zhruba tři roky a teprve Ústavní soud vyvrátil nesmyslnou argumentaci obecných soudů, že náš klient jako řidič vozidla měl předpokládat, že dítě stojící vedle vozidla vběhne pod vozidlo a v důsledku tohoto si měl zajistit osobu, která by mu pomohla bezpečně vycouvat. Spor jsme vyhráli.

Pomohli jsme také klientce, které stomatoložka nesprávně opravila zubní chrup a následně odmítala uznat své pochybení. Spor trval dlouhých 7 let. Peněžitého odškodnění ve výši více než 200 tisíc korun se klientka nakonec dočkala. Řekla nám ale, že bez pojištění by do sporu nikdy nešla.

Hlavní důvod, proč nechceme jít do soudních sporů, je strach z výše nákladů na řízení. Na jakou částku se v průměru soudní řízení vyšplhá?

To je těžké odhadnout, neboť výše nákladů je ovlivněna typem sporu, jeho okolnostmi, přístupem advokáta i soudu, různou výší soudních poplatků či třeba i tím, zda jste na konci řízení povinen uhradit protistraně náklady na její právní zastoupení. Jednoduše se pak může stát, že se náklady na zcela banální sousedský spor vyšplhají na půl milionu korun.

Tak třeba jenom než dojde k soudu o byt 3+1 v hodnotě 3 milionů korun, můžete klidně zaplatit 230 tisíc na různých poplatcích z vlastní kapsy. Přesto jsou náklady na právní spory v České republice stále poměrně nízké oproti jiným evropským státům. Zde například v trestních či přestupkových věcech hraje prim Francie a Rakousko.

Když jsme u těch peněz, kolik stojí hodina právní pomoci?

Záleží na domluvě s advokátem, který vás ve sporu zastupuje. Odměnu si můžete dohodnout různě. Nejčastěji bývá využívána odměna smluvní, kdy se dohodnete například na hodinové sazbě, kterou budete advokátovi platit, případně na finální částce za jednotlivé stupně řešení sporu. Aktuálně se hodina právní pomoci u advokáta pohybuje mezi dvěma až třemi tisíci korunami.

Pokud se u vás pojistím, co mi nabídnete?

Máme celou řadu produktů podle druhu právní ochrany. Jsme našim klientům k ruce při problémech na silnicích, dohadování se s nepoctivými obchodníky, vymáhání pojistného plnění od pojišťoven. Řešíme odškodnění po úrazech, problémy se soudy i úřady, ale i každodenní lidské spory mezi občany a v celou řadu dalších věcí. Například nonstop právní poradenství stojí 82 korun měsíčně a třeba komplexní právní ochrana celé rodiny 750 korun měsíčně.

Kdo jsou nejčastěji vaši klienti?

Naši klienti jsou běžní lidé, nejčastěji lidé v zaměstnaneckém poměru, řidiči - i ti profesionální, a také živnostníci.

Mohu se pojistit až ve chvíli, kdy vím, že mě nějaký soudní spor čeká?

S pojištěním právní ochrany je to jako s jakoukoliv jinou pojistkou, tedy nejdříve se musíte pojistit a pak, když nastane spor, vás budeme rádi chránit.

Lidé, kteří mají u vás pojistku, se nebojí do sporu pustit a více se soudí?

Řekla bych že se nebojí uplatnit svá práva, protože mají v zádech silného partnera. Jde o tu jistotu, že vás nezruinuje právní spor, do kterého se bez vlastního přičinění dostanete, ať chcete nebo nechcete. A že nebudete muset rezignovat na ochranu svých práv proto, že nemáte peníze na právníky nebo se bojíte, že budete muset platit mnohem víc, když, nedej bože, spor prohrajete.

Pojištění právní ochrany funguje tak, že ročně platíte určitou částku - pojistné, a když je potřeba, máte k dispozici tým právníků po celé republice i v zahraničí, až milion korun na právní služby (na zaplacení právníka, na soudní poplatky, na znalecké posudky, na kauci za propuštění z vazby).

A to je právě to výhodné, protože náklady na právníky, soudní poplatky a případné náklady řízení se mohou vyšplhat na částky v řádech desítek až stovek tisíců korun a bez právníka prakticky nemáte v dnešní době šanci v soudním sporu uspět. Můžete přijít o mnohonásobně více peněz, než kolik dělá roční pojistné. Navíc, pokud za vámi stojí silný partner, rozepře se často k soudu ani nedostane.

U klasických pojistek lidé hodně řeší výluky. Jak je to u vašeho pojištění, jaké jsou výluky?

My se dlouhodobě specializujeme na řadu oblastí, ve kterých jsme opravdu dobří a jsou zase oblasti, které zatím neděláme, například korporátní právo, autorské právo. Od toho se odvíjí rozsah krytí, který máme jasně a transparentně uvedený v pojistných podmínkách. Samozřejmě i my tak musíme mít nějaké výluky, i proto, aby dávala naše mise „Bránit slušné“ ekonomický smysl a měli jsme dost financí na to bránit naše klienty.

Máte i telefonní linku, funguje pořád a je bezplatná? Co lidé řeší přes telefon, s čím chtějí pomoci?

Nonstop linka je pro naše klienty bezplatná. Je to jeden z našich hlavních základních kamenů právní pomoci, protože nepříjemnosti si bohužel nevybírají hodinu. Využívají ji především motoristé při zastavení policií pro možný dopravní přestupek a při dopravních nehodách, a to i v zahraničí, kdy ocení, že naši právníci hovoří řadou hlavních evropských jazyků a dokážou se tak domluvit s místním právníkem, policistou nebo úředníkem. Řešíme také neoprávněné výpovědi, odškodnění po úrazech či pomáháme při sousedských sporech.