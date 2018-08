Jak se pojistit proti vážné nemoci, abyste nepřišli o peníze

V současnosti si můžete komerčně připojistit zdravotní problémy, které způsobí onemocnění typu rakoviny, Alzheimerovy choroby, encefalitidy, roztroušené sklerózy, AIDS. Pojistit se ale dá i před rizikem operace aorty nebo nezhoubnému mozkového nádoru. Chorob a zákroků, které se dostaly na seznam pojišťoven, je hodně. Nabízejí je v různých kombinacích v několika skupinách.

„Každá nemoc z balíčku má samozřejmě bližší specifikaci. Zájem je individuální a většina zájemců o pojištění má zájem o rizika vyplývající z rakoviny, kterou statistiky jasně potvrzují jako důvod mnoha úmrtí a invalidity. Jenom samotné riziko rakoviny nelze pojistit, nelze tedy ani určit cenu a porovnat s ostatními riziky v jednom pojistném balíčku. I tak lze říci, že riziko rakoviny je nejsnáze představitelné a je hlavním impulsem ke sjednání pojištění,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Pojištění proti vážné nemoci

Připojištění vážných nemocí funguje tak, že pojišťovna vyplácí pojistnou částku, jakmile je nemoc diagnostikována bez ohledu na budoucí léčbu a její úspěšnost. Vyplacením pojistné částky připojištění zaniká. Důležité je také vědět, že pojišťovny člověka pojistí pouze pro případ náhodných událostí a událostí, které nelze předvídat.

Příklad pojištění vážných nemocí Muž 32 let, analytik, s hrubou mzdou 30 tisíc korun, si platí pojištění vážných nemocí s pojistnou částkou 500 000 Kč.



Pojištění ho stojí měsíčně 305 Kč.



Po dvou letech pojištění se stalo, že onemocněl rakovinou tlustého střeva. Musel odejít na nemocenskou a začít se léčit.



Jeho čistý příjem hned klesl z 22 740 Kč na 17 580 Kč. Tedy o 5 160 Kč. Jelikož si léčba vyžádá alespoň 12 měsíců, je hned jasné, že příjem klesne ročně o téměř 62 tisíc korun.



Jelikož má muž pojištění, rozhodl se zjistit, jestli by bylo možné čerpat nějaké plnění. Zjistil, že je potřeba poslat na pojišťovnu formulář o nahlášení pojistné události a kopii lékařské zprávy.



Pojišťovna v takovém případě poskytuje okamžité pojistné plnění. Muž tedy dostal od pojišťovny 500 tisíc korun.



Část peněz použil na dorovnání příjmu a zbylé peníze se rozhodl využít na podporu své léčby za léky a doplňky, které neproplácí zdravotní pojišťovna.



Jelikož měl muž pojištěné ve svém pojištění pouze riziko vážných nemocí, bylo toto riziko vypovězeno a pojistná smlouvy ukončena. Protože z pojištění vážných onemocnění plní pojišťovna jenom 1x.



„Pokud již máme nějakou nemoc, tak nás s největší pravděpodobností pojišťovna již nepojistí nebo bude taková nemoc ve výluce a nebude se na ni pojistná ochrana vztahovat. Vždy je potřeba postupovat individuálně a případně oslovit více pojišťoven,“ vysvětluje Lukáš Urbánek.

A zatajovat informace o zdravotním stavu se nevyplácí. Pojišťovna pojistnou smlouvu s klientem uzavře, ale v případě, že při šetření pojistné události vyplynou na povrch zamlčené informace, zkrátí nebo může i docela odmítnout cokoli platit.

„I proto počítejte například s lékařskou prohlídkou v případě vysokých pojistných částek. Vždy se vyplňuje zdravotní dotazník a je jenom na klientovi, jaké skutečnosti uvede. Pokud na něco zapomene nebo záměrně neuvede, může to mít následky v budoucnu,“ dodává finanční poradce.

U některých připojištění platí pojistná ochrana okamžitě (většinou úrazy). U nemocí může být čekací doba v řádech měsíců, protože pojišťovna se chrání před případnými pojistnými podvody. U připojištění závažných nemocí pojišťovny většinou vyplácejí jednorázovou částku po splnění podmínek vyplývajících z dané pojistné smlouvy.

Náklady na léčbu

Při závažném onemocnění, které značí dlouhodobý výpadek pravidelného příjmu, je vedle dané měsíční režie (poplatky, úvěry, bydlení, děti) třeba počítat i s dalšími náklady.

„Náklady na léčbu, speciální zdravotnické pomůcky a na rehabilitační pobyty se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun ročně. Některé výdaje během léčby se opakují. Dobře nastavené pojištění rizika tak může vyrovnat výpadek příjmu, který bývá se závažným onemocněním spojený, v případě trvalých následků poskytne prostředky třeba na přestavbu bytu na bezbariérový nebo na nákup speciálního automobilu,“ tvrdí mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánová.

Jinou věcí jsou pak podle ní asistenční služby a jsou součástí kvalitní rekonvalescence. I ty je možné hradit z pojištění. „Pojišťovna vám pomůže se zajištěním péče ve špičkových rehabilitačních či lázeňských zařízeních, psychologické konzultace či proplatí náklady na sociální či právní poradenství,“ uzavírá Ivana Buriánková.

Pojistnou smlouvu, která obsahuje pojištění proti závažné nemoci, je podle odborníků vhodné doplnit i připojištěním proti riziku pracovní neschopnosti. Při dlouhém pobytu doma pojišťovny umí peníze vyplácet i zálohově.

Od věci není přidat do smlouvy i pojištění invalidity, u něhož je plnění navázáno na přiznání invalidní penze od státu. V tomto případě pojišťovny vyplácejí jednorázovou pojistnou částku, která může být případně i rozdělena do dvou částí, při přiznání a po určité době, pokud invalidita i nadále trvá. Možností je i výplata měsíční či roční penze. Záleží na tom, co je sjednáno v pojistné smlouvě.