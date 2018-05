Po úrazu zůstal doma. Zachránilo ho pár stovek, které zaplatil za pojistku

Michal Klimt se ošklivě zranil při rekonstrukci domu. Před zraky těhotné přítelkyně Veroniky spadl ve sklepě ze žebříku na hranu betonového schodu a způsobil si komplikovanou zlomeninu kotníku a holenní i lýtkové kosti. Kvůli úrazu musel být hospitalizován a podstoupil i operaci.

Jeho přítelkyně měla tři měsíce do porodu dcery a rodina čerstvě začala se splácením dvoumilionovou hypotéku na pořízení domu a jeho rekonstrukci. Naštěstí měl Michal pojistku. Bez ní by měla rodina velký finanční problém.

Michal si platil životní pojištění 1 240 korun měsíčně. Z nich 429 korun šlo na krytí rizika smrti a část na investice do budoucna. Zbylými 811 korunami platil za krytí vážných životních rizik, jako třeba riziko invalidity, ale i dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Léčení nemoci nebo úrazu Takzvaná nemocenská málokdy pokryje celkové výdaje domácnosti. Zaměstnanec má prvních třicet dní nárok na 60 % z čisté mzdy, od 31. dne dále na 66 % a od 61. dne na 72 %.



Kdo podniká a odvádí peníze na zdravotní pojištění, má nárok na výplatu nemocenské od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Výše denní dávky jsou zhruba dvě třetiny měsíční platby na nemocenském pojištění, u vyšších částek spíše jedna polovina.



Podnikatelé, kteří nic neodvádějí na nemocenské pojištění, nedostanou v případě nemoci nic.



Řešením může být pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti v rámci životního pojištění u komerční pojišťovny. Výše pojistného za připojištění pracovní neschopnosti se liší dle věku klienta, pojistné částky a tzv. karenční doby neboli období, kdy pojišťovna neplní.



Nejčastěji se jedná o varianty 14, 28 nebo 56 dnů. Například u pracovní neschopnosti s karenční dobou 28 dní lze s penězi počítat až od 29. dne dále, což je vůbec nejčastější lhůta mezi pojišťovnami.



Mezi nejčastější příčiny krátkodobé pracovní neschopnosti patří nemoci dýchací soustavy.



Z dlouhodobějšího hlediska tvoří 15 až 20 % úrazy a z 30 % různá onemocnění zad, kloubů, která některé pojišťovny nemusí uznat.



„Zlomenina to byla hodně komplikovaná. Lékaři se rozmýšleli, zda mi kotník nechají, naštěstí mi nakonec dali nohu dohromady. Ale i tak s tím stále bojuji,“ vzpomíná na dobu před sedmi měsíci Michal, který před úrazem pracoval jako specialista prodeje služeb mobilních operátorů. Měsíčně vydělával necelých 30 tisíc korun čistého.

Štěstí v neštěstí

„Vzhledem k tomu, že Michalův úraz byl natolik závažný a vyžádal si okamžitou hospitalizace a neodkladnou operaci, byla mu z pojistky vyplácena denní dávka při pracovní neschopnosti od prvního dne. Jinak by to pro Michala znamenalo, že by byl doma pouze za 12 tisíc korun, které by mu byly vypláceny jako nemocenská ze zdravotního pojištění. To by byla pro rodinu neúnosná situace,“ říká finanční poradkyně společnosti Partners Lucie Nehybová, která pojistku Michalovi nedávno nastavila.

„Platit měsíčně dvanáct set mi přišlo docela hodně. Ale přistoupil jsem na podmínky. Teď jsem za to rád, protože doma jsem už sedmý měsíc a pokud bych pojištěný nebyl, asi bychom se teď s partnerkou a miminkem mohli jít tak akorát pást,“ tvrdí Klimt, který za dobu, co je doma, od pojišťovny na denním odškodném dostal 214 tisíc korun.

Michalovou výhodou bylo i to, že smlouvu uzavřel s pojišťovnou, která vyplácí plnění u úrazu už při jeho vzniku, nikoliv až po dokončení léčby. Navíc měl v rámci svého životního pojištění sjednáno i pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti. Díky tomuto pojištění dostává každý měsíc šest tisíc korun, které mu vystačí na to, aby zaplatil hypotéku, i když nechodí do práce.

Trvalé následky jsou jasné

Aktuálně se Klimt, který je stále mimo pracovní proces, chystá na další z operací. „Teď mě čeká další operace, jelikož kusy kostí nerostly. A pokud nesrostou, čeká mě znehybnění kotníku. Doktoři tvrdí, že trvalé následky budu mít určitě, mluví o omezené hybnosti, i když doufám, že to bude lepší. Vyhlídky návratu do práce jsou ve hvězdách,“ říká Klimt s tím, že ačkoli podle průzkumů lidé s pojišťovnami dobré zkušenosti nemají, on si nemá v případě jeho pojišťovny nemůže stěžovat.

Z hlediska financí může mladý muž zůstat klidný. Po doléčení nohy mu pojišťovna vyplatí ještě další peníze jako plnění z připojištění rizika trvalých následků způsobených úrazem.

Podle Lucie Nehybové je běžné, že klient málokdy ocení dobrou pojistku při jejím uzavření, ale vždy ji dokáže ocenit v případě pojistného plnění, díky kterému je pak schopen finančně ustát nepříznivou zdravotní situaci.

Výše pojistného plnění ve smlouvě Michala Klimta

Cena pojištění za měsíc: 1240 Kč



Smrt: 2 000 000 Kč s klesající pojistnou částkou a 300 000 Kč s pevnou částkou



Invalidita III +IV (úrazem i nemocí): 500 000 Kč pevná částka



Invalidita II+III+IV (úraz i nemoc) s klesající pojistnou částkou: 1 000 000 Kč



Invalidita I (úraz i nemoc) s klesající pojistnou částkou: 500 000 Kč



Závažné nemoci: 200 000 Kč



Trvalé následky od 0,1 % s progresí: 500 000 Kč



Trvalé následky od 10 % s progresí: 500 000 Kč



Denní odškodné od 1. dne do 29. dne: 100 Kč (denní dávka)



Denní odškodné od 29. dne: 300 Kč (denní dávka)



Pracovní neschopnost od 29. dne: 200 Kč (denní dávka)