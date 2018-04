Finance: pojistka je jen součást plánu

„Pojištění, a zvláště to životní, by mělo být zakomponováno do takzvaného finančního plánu,“ vysvětluje Pavel Matoušek z pojišťovny Aviva. Takový plán si můžete při troše znalostí udělat sami, ale můžete ho zadat i odborníkům. Měl by ho zvládnout každý pojišťovací či finanční poradce. Buď za něj zaplatíte (cena se pohybuje kolem 2000 korun), nebo bude zdarma. V druhém případě se očekává, že s poradcem sjednáte doporučené produkty a on dostane od pojišťoven provizi.

Nejprve je třeba sečíst vlastní majetek a příjmy. Když je máte pohromadě, zamyslete se nad tím, co musíte platit. Zvlášť si sepište, jaké máte sjednané finanční produkty – rozdělte je na kategorie spoření a investice, pojištění, pojištění se spořením. Zamyslete se nad tím, co potřebujete pojistit – vlastní zdraví, majetek... Také si stanovte, na co potřebujete šetřit. I když už máte zajištěné bydlení i studium dětí a po autě netoužíte, potřebný cíl se najde – šetřete si peníze na stáří.

Na internetu či v pojišťovně zjistíte, kolik asi pojistky stojí, a můžete porovnávat své příjmy, výdaje a plány. Pokud máte málo peněz, jsou před vámi tři možnosti:

– méně utrácet,

– více vydělávat,

– slevit ze svých představ.

Nesympatického poradce klidně odmítněte

Při výběru konkrétních produktů můžete vše vlastními silami analyzovat, ale jak říká finanční poradce společnosti Finapol: „Ačkoliv se považuji za profesionála, je mi jasné, že nemám úplně všechny informace z oboru. Podle mne není v lidských silách, aby laik udělal úplnou analýzu – asi by to pro něho byla ztráta času, výhodnější je službu koupit.“ Až budete přemýšlet o volbě finančního poradce, dejte na svůj dojem a třeba i na doporučení známých, se kterými máte podobné názory.

Člověk, kterého si vyberete, totiž o vás bude vědět skoro všechno – jak a za kolik žijete i jaký je váš zdravotní stav – měli byste mu proto přinejmenším důvěřovat.

Pan Filipi s přítelkyní: životní pojistku až později

Devětadvacetiletí partneři, on je projektant, ona asistentka. Příjmy 15 a 18 tisíc čistého. Obvykle jim na konci měsíce nezbývá velká rezerva.

Dívka má garsonku u Prahy a auto z roku 1997.

Rekreačně sportují. Zdravotní stav je dobrý, jen partnerka má po úrazu vyoperovanou slezinu.

Pan Filipi má životní pojistku, na kterou platí 290 korun měsíčně. Kromě pojistné částky pro případ smrti 90 tisíc je na ní připojištění závažných onemocnění a sjednaná výplata 30 tisíc po patnácti letech.

Mají pojištěnu domácnost a odpovědnost při výkonu povolání.

Oba mají stavební spoření, s cílovou částkou 130 000 korun, partner má naspořeno 80, partnerka 5 tisíc.

Uvažují o hypotečním úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření.

Rada finančního experta

Filipiovi by měli o něco snížit své výdaje. Bude jim tak měsíčně zbývat 9500 korun. Tyto peníze by hned měli odeslat na spoření, jinak hrozí reálné nebezpečí, že je utratí. První krok: Oběma partnerům doporučuji pojištění proti trvalým následkům úrazu.

Doporučení:

Pojištění by si měli sjednat ve výši ročního příjmu ze zaměstnání (tedy každý asi 200 tisíc korun). Zvolit variantu progresivního plnění, což znamená, že v případě skutečně vážných následků by dostali až milion korun. Obě pojistky by neměly stát víc než 500 korun měsíčně.

Druhý krok: Ani jeden z partnerů momentálně nepotřebuje životní pojištění, protože oba pracují a zatím nemají ani neplánují děti.

Doporučení

Malá životní pojistka pana Filipi nehraje žádnou výraznou roli. Vyoperovaná slezina slečny není u většiny pojišťoven překážkou v uzavření pojistky v budoucnosti.

Třetí krok: Vzhledem k tomu, že priorita partnerů je koupě bytu, měli by se při svém spoření zaměřit tímto směrem.

Doporučení: Partneři by měli posílat na stavební spoření měsíčně dvakrát 1500 korun, pokud mají smlouvu uzavřenou po roce 2003, pak 1666 korun – kvůli maximální výši státní podpory. Zbytek volných peněz, 6 tisíc měsíčně, bych doporučil nejprve šetřit ve fondu peněžního trhu, aby se vytvořila finanční rezerva pro případ nutných neočekávaných výdajů (dovolená mezi tento typ výdajů nepatří, ale třeba náhrada nefunkční ledničky ano) ve výši minimálně tří měsíčních čistých příjmů. Po vytvoření této rezervy doporučuji balancované portfolio tvořené z menší části kvalitními akciovými fondy a z větší části fondy s nízkým rizikem a stabilními výnosy (například dluhopisy, realitní fondy).

Manželé Hankovi s dětmi: víc šetřete, abyste měli na své plány

Manželé 28 a 26 let se dvěma dětmi 6 a 3 roky. Muž je analytik, žena redaktorka. Vydělávají měsíčně 27 a 15 tisíc korun.

Rozložení výdajů domácnosti příliš nesledují, za splátky finančních produktů zaplatí 5000, ostatní peníze utratí za provoz domácnosti.

Mají družstevní byt za 1 500 000, naspořeno 10 000 korun. Vlastní auto z roku 1996, jehož hodnotu odhadují na 75 000 korun.

Rekreačně sportují.

Platí stavební spoření ve fázi úvěru 3200 korun měsíčně a ještě dluží 100 000 korun. V jiném stavebním spoření platí 2000 korun. Auto má kromě povinného ručení i havarijní pojistku. Pojištěna je i domácnost.

Plánují přestavbu koupelny za 100 tisíc v horizontu 2 let, nové auto za 280 tisíc v horizontu 6 let a nový byt asi za 3 miliony v horizontu 10 až 20 let.

Rada finančního poradce

Na základě dodaných informací není reálné, aby Hankovi dosáhli svých finančních cílů v očekávaném časovém horizontu bez toho, aby upravili svoje měsíční výdaje. Nemají téměř žádnou finanční rezervu na pokrytí krátkodobých urgentních situací a už vůbec nejsou připraveni na situaci, kdy by zejména ten větší z jejich příjmů byl ohrožen dlouhodobou pracovní neschopností z důvodu úrazu, nemoci nebo smrti.

První krok: Hankovi by měli především zajistit příjem rodiny v případě smrti nebo pracovní neschopnosti manžela.

Doporučení: Investiční životní pojištění s pojištěním pro případ smrti 500 tisíc korun. Úrazové připojištění v případě smrti 1 000 000 korun. 400 000 korun připojištění pro případ trvalé invalidity s progresivním plněním (v případě opravdu vážného typu invalidity pojišťovna vyplatí čtyř- až pětinásobek základní částky, což je až 2 000 000 korun). Cena pojištění do 1300 orun měsíčně. Možnost použít pro daňové odpočty. Do důchodového věku pojistka vytvoří finanční hodnotu mezi půl až jedním milionem korun na penzi.

Druhý krok: Je třeba, aby si rodina vytvořila finanční rezervu ve výši minimálně 3 měsíčních příjmů.

Doporučení: Jde o celkovou částku 120 000 korun. Rodina je může postupně naspořit ve fondu peněžního trhu. Ideální je spoření částky 4700 korun po dobu dvou let.

I když shodou okolností jedna z plánovaných investic je po dvou letech přestavět koupelnu za 100 000 Kč, Hankovi by za žádných okolností na tuto přestavbu neměli použít peníze ze své finanční rezervy.

Pokud Hankovi nejsou schopni nebo ochotni zredukovat své měsíční výdaje, důsledkem bude, že se jejich plánovaná investice do přestavby koupelny posune minimálně o rok a půl a nové auto si budou moci pořídit až za osm let. Pokud by Hankovi i poté šetřili 4700 korun měsíčně a k tomu současně platili 2000 korun do stavebního spoření, byla by jejich vize koupit lepší byt (za dvojnásobnou cenu stávajícího) reálná téměř až za dvacet let.

Tento přístup by však znamenal, že Hankovi by měli velmi krátkou dobu (až od svých téměř 50 let) na doplnění prostředků na penzi. Tuto situaci by mohli změnit, pokud by se rozhodli zredukovat stávající měsíční výdaje řekněme o 3000 korun a peníze investovat. Tím by byli schopni zkrátit si dobu čekání na novou koupelnu o rok, na auto o dva roky a na nový byt o několik let. Moje doporučení by bylo zůstat ve stávajícím bytě co nejdéle a od 35 let věku začít směřovat aspoň 3000 korun měsíčně do spoření na důchod.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Speciální příloha: jak na bohatý důchod PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

reklama