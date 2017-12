Půjčka třicet tisíc: Někde přeplatíte tisícovku, jinde i dvacet

Slyšíte to na každém kroku: Štědré a bohaté Vánoce! A večer u televize zhlédnete reklamní blok s několika nabídkami výhodných předvánočních půjček. Po takové masáži už člověku nepřijde tak strašné se kvůli dostatku jídla, pití a dárků zadlužit. Vždyť půjčit si na svátky není zas takový prohřešek proti zásadám finanční gramotnosti. Nebo ano?



Většinou se však lidé nechtějí zadlužit na dlouhá léta, stačí jim pár tisíc. Tomu se trh přizpůsobil. Internet je plný takzvaných půjček do výplaty, ani banky už dnes nezačínají u spotřebitelských úvěrů na částce 50 tisíc korun jako před pár lety, ale umožní půjčit si třeba jen pětitisícovku. Ty nejnižší půjčky však obvykle nemívají nejvýhodnější podmínky.

Nízký úrok má svá ale

ČSOB například láká na úvěr od 4,9 procenta, podmínkou je však půjčka alespoň 50 tisíc korun a také to, že si k bance převedete platební styk. Tedy: necháte si k ní posílat výplatu, budete platit její kartou.

Kolik nejméně půjčí Air Bank 5 000



Cofidis 30 000



Česká spořitelna 20 000



ČSOB 20 000



Equa bank 5 000



Hello Bank 20 000



Home Credit 10 000



Komerční banka 30 000



mBank 10 000



Moneta Money 5 000



Profi Credit 10 000



Provident Financial 3 000



Raiffeisenbank 20 000



Sberbank 30 000



Unicredit Bank 5 000



Moneta uvádí úrok vyšší, garantuje sazbu 6,9 procenta, úvěr přitom nastavuje na minimálně 200 tisíc korun. Na zdaleka nejnižší sazbu láká UniCredit Bank – úrok 2,6 procenta ročně už nápadně připomíná hypotéky. Ani tady však nejde o jakýkoli úvěr, musí to být konsolidace několika jiných půjček a klient musí řádně splácet, aby se v závěru k slibované sazbě dostal.

U malých půjček však u jednotlivých bankovních ústavů velké rozdíly nejsou. V modelovém příkladu (viz tabulka níže) jsme chtěli propočet na půjčku 30 tisíc korun se splatností dva roky. Nejlevněji v takovém případě vychází Air bank, u které by klientka zaplatila celkově 32 037 korun.

Levnější nabídku poslala ČSOB. U ní by klient uhradil 31 600 korun, ale měl by na to jen rok, takže měsíční splátka by byla dvojnásobná. Kdyby byla ochotna měsíčně splácet tři tisíce korun, byla by pro ni výhodnější mBank, která by si účtovala jen poplatek 600 korun. Tato nabídka však platí jen pro nové klienty.

Nejdražší půjčky zákazník získá u Sberbank či UniCredit Bank, u nich přeplatí 5 až 7,5 tisíce. To jsou částky srovnatelné se splátkovými společnostmi. U těch celková splacená částka začíná na 33 tisících korunách, ale může se vyšplhat mnohem výš. U Providentu až na 49 tisíc korun.



U nás můžete vyhrát

Splátkové společnosti ve svých sazbách zohledňují riziko, že půjčují méně bonitním klientům, u kterých hrozí, že půjčku nezaplatí. Možná se může zdát nespravedlivé, že lidé, kteří mají málo peněz, mají dražší půjčky, ale z pohledu věřitele to má logiku.

Na co si Češi berou půjčky 41 % nečekané výdaje



29 % splacení jiné půjčky



28 % úpravy v domácnosti



23 % koupě auta



8 % zdravotní péče



4 % běžný provoz

Zdroj: GfK, Provident Financial

Půjčovací společnosti o klienty stojí, a tak i ony hýří nabídkami: Provident Financial přichází s losovací soutěží - výherci dostanou tolik, kolik si půjčili. Pro začátečníky mají Půjčku Start, tedy 9 tisíc korun na tři měsíce bez navýšení. Málokdo však zůstane u jedné půjčky, u dalších značně přeplatí.

Home Credit slaví dvacátiny a za řádné splácení vrátí až 20 splátek. I tak však patří k těm dražším volbám. Cofidis zpěvavě inzeruje levnější půjčku pro páry. V modelovém příkladu úvěru 30 tisíc korun na dva roky byl však rozdíl v celkové splacené částce jen tři stovky. Bonus nabízejí u Profi Creditu: při půjčce nad 30 tisíc korun dostanete dárek 3 tisíce korun. Platí to však jen pro nové klienty a do vyčerpání milionu korun.

Nově lze splatit kdykoli

Novinkou letošní půjčkové sezony je, že klienti, kteří si po čase rozmyslí, že nechtějí platit vysoký úrok, mohou podle zákona půjčku kdykoli splatit a finanční instituce jim za to nemůže napálit obrovské penále. Výše poplatků za mimořádné splacení je totiž omezena.

Pokud klientovi do splacení půjčky zbývá méně než rok, mohou mu naúčtovat nejvýš 0,5 procenta z mimořádné splátky. Když zbývá splácet rok a déle, je poplatek dvojnásobný, tedy procento ze splátky. U malých úvěrů přitom nejde o veliké peníze.

Pokud třeba někdo složí mimořádnou splátku 18 tisíc korun, zaplatí za to 90 nebo 180 korun navíc. A to ještě ne ve všech případech. Některé banky totiž neúčtují ani tento povolený poplatek. Jsou to například Air bank, ČSOB, Equa, Komerční banka, mBank, Sberbank, ale i ProfiCredit či Home Credit.

Chytíte se na udičku?

Výhodně vypadají mnohé půjčky „do výplaty“. První často bývá bezúročná. Ale krátké úvěry mívají háčky. Čtenářka Simona například popsala zkušenost s 30denní půjčkou, která slibovala možnost prodloužení ve chvíli, kdy splatí 20 procent. Splatila dokonce víc a pak byla nemile překvapena, že poplatek pět procent za prodloužení se nepočítal ze zbývajícího dluhu, ale z původní částky, kterou si půjčila.

Problematické však mohou být i formy půjček, které jsou jinak výhodné, jen počítají s tím, že člověk je tvor nedůsledný. Typicky to jsou kreditní karty či kontokorent. To jsou peníze, které máte vždy při ruce. Kreditní karty přitom mívají i různé věrnostní programy: čím víc jimi platíte, tím víc se vám vrátí na konto zpět.

A až 55 dní, během kterých můžete dluh vyrovnat a neplatíte žádný úrok. Jenže je třeba se hlídat. Lidé si totiž snadno zvyknou na stálou rezervu a časem většina zabředne do fáze, že bezúročné období pomine a oni peníze (nebo jejich část) nevrátili a najednou mají dluh, který je třeba splácet.

Úrok u kreditek přitom akčně začíná na 13 procentech, ale mnohem častější je sazba kolem 23 procent ročně. Kromě toho se u kreditních karet běžně platí za vedení účtu. Poplatek bývá 30 až 50 korun měsíčně. Některé banky ho odpouštějí, ale jen když kartou utratíte nějakou částku.

U České spořitelny, ČSOB či Monety to jsou alespoň tři tisíce, mBank odpustí poplatek první tři měsíce a pak při útratě alespoň 500 korun za měsíc. Zdarma nabídnou kreditní kartu Raiffeisenbank, Sberbank a UniCredit Bank. Obvykle však jde o karty, které postrádají některé výhody, třeba onen věrnostní program. Na přelomu roku se chystá vlastní kreditku představit i Fio banka, která slibuje vydání i vedení zdarma. Zatím však neuvedli úrokovou sazbu.

MODELOVÝ PŘÍKLAD:

Žena 35 let, dvě děti 9 a 3 roky, rozvedená si chce půjčit 30 tisíc korun na dva roky. Bydlí v Rakovníku, pracuje jako účetní, čistý příjem má 29 tisíc Kč měsíčně + výživné na děti 5 tisíc Kč. Výdaje jsou 8 tisíc Kč (splátka úvěru ze stavebního spoření, pojištění). Nechce kreditní kartu ani kontokorent. Kolik by platila celkem při řádném splácení?