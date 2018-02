Ceny kryptoměn letí vzhůru. Jak těžit nebo nakoupit bitcoin

Kryptoměny jsou módním tématem. Mluvilo se o nich i v malé vesnické hospodě, kde jsme se stavili na oběd. U vedlejšího stolu rozvíjel teorie svých slibných zítřků místní brouk Pytlík, který všechno viděl v kině a vše měl v paži. Dá dům do zástavy, nakoupí kryptoměnu a zbohatne. Je však budoucnost bitcoinových investorů tak radostná? Požádali jsme odborníka Martina Šípa ze společnosti SatoshiLabs o vysvětlení, jak to s virtuálními měnami chodí.

Kde se bitcoiny berou? Spousta lidí se jich bojí. Říkají, že pro ně nejsou hmatatelné.

V určitém smyslu je to tak: za bitcoiny není přímo nic hmatatelného. Podobně je tomu ale i s dnešními státními penězi, které už desítky let nejsou kryté hmatatelným zlatem, jak si někteří lidé stále myslí. I tak státním penězům věří a používají je, i když málokdo z nich dnešnímu finančnímu systému skutečně rozumí.

Martin Šíp Kryptoměnami se aktivně zabývá od roku 2011, kdy objevil Bitcoin a nadchl se pro něj.

Od roku 2014 pracuje ve start-upu SatoshiLabs, který jako první přinesl na trh bitcoinovou hardwarovou peněženku Trezor.

V letech 2014–2017 byl organizátorem více než 130 bitconových meetupů v Paralelní Polis v Praze.

Je také častým komentátorem dění v oblasti kryptoměn pro česká média.



Ty obávané bitcoiny s malým b si můžete představit jako odměnu za činnost, která udržuje v chodu decentralizovanou síť počítačů pojmenovanou Bitcoin s velkým B. Účel této sítě je jediný: starat se o vedení veřejné účetní knihy všech bitcoinových transakcí. Možná je to takto příliš abstraktní, ale nemějte obavy, ještě to rozvedeme.

Uvedl jste, že síť je decentralizovaná. Znamená to, že se nachází na různých počítačích, které nejsou jednotně řízeny?

Ano, Bitcoin provozuje mnoho počítačů a žádný z nich neřídí ostatní. Centrální řízení není potřeba, protože pravidla vedení bitcoinové účetní knihy jsou veřejná a každý počítač si nezávisle ověřuje, že je vedena správně. Stránky této účetní knihy se označují jako bloky a celá kniha jako blockchain, tedy řetězec bloků. Nahlížet do ní můžete na blockchain.info.

Jak bitcoiny v té knize vznikají?

Ten proces se trochu nepřesně označuje jako těžení. Zjednodušeně řečeno to znamená, že kdokoli na světě orazítkuje nový blok s transakcemi speciálním číslem, ten si může připsat 12,5 nového bitcoinu na svůj účet, což bylo ke konci roku přibližně čtyři miliony korun.

Číslo, které vyhovuje zadaným podmínkám, je obtížné najít, a tak se to všem bitcoinovým těžařům usilujícím o jeho nalezení podaří průměrně pouze jednou za deset minut. Jeden vygenerovaný blok za deset minut je tedy příkladem pravidla Bitcoinu, kterým se síť řídí od svého vzniku.

Čísla kryptoměn 80 % bitcoinů se vytěží v Číně. Jedním z důvodů je tamní nižší cena elektřiny. Podíl těžby připadající na ČR se odhaduje na 2 až 3 %.

1450 kryptoměn v současné době eviduje www.coinmarketcap.com. Zjednodušeně se dá říci, že co platí pro bitcoin, platí i pro ostatní kryptoměny. Mezi nejobchodovanější z nich patří ethereum, tether, litecoin, ripple či iota.

37 TWh je odhadovaná spotřeba energie použité na roční těžbu a provoz bitcoinové sítě. Pro srovnání, roční spotřeba elektřiny v ČR byla v roce 2016 necelých 61 Twh.

V den vydání textu byla hodnota bitcoinu 10 118 amerických dolarů.

Prý je jich omezený počet, takže nikdy nebude inflace?

Ano, bitcoinů je omezený počet. Je to díky pravidlu, které říká, že po 210 tisících blocích, což je přibližně každé čtyři roky, se počet vytvořených bitcoinů v bloku sníží na polovinu. Na počátku byl počet nastaven na 50 bitcoinů za jeden blok. Na konci roku 2012 se zmenšil na 25 bitcoinů a od července 2016 je to zmíněných 12,5 bitcoinu za jeden blok.

Počet nově vytvářených bitcoinů tedy klesá a jednoduchým výpočtem můžete zjistit, že jich nikdy nebude více než 21 milionů. Dnes jich je v oběhu již většina, téměř 17 milionů. Na rozdíl od státních peněz, jejichž množství v ekonomice roste neustále rychleji a to tlačí ceny věcí nahoru, je monetární politika Bitcoinu transparentní, předvídatelná a také velmi striktní: množství nově vytvářených bitcoinů postupně klesá, za pár desítek let bude zanedbatelné a inflace bitcoinu klesne blízko k nule procent.

To samo o sobě ještě neříká, zda ceny vyjádřené v bitcoinech budou stabilní, svědčí to pouze o tom, že nabídka bitcoinů je a bude velmi omezená. Pokud se bude používání bitcoinu rozšiřovat, jeho hodnota bude muset růst a ceny v bitcoinech budou klesat a naopak. Budou stabilní až v momentě, kdy se ustálí jeho uživatelská základna a to bude určitě ještě pár let trvat.

Může dnes člověk začít na svém notebooku těžit?

Těžit bitcoin na osobním počítači šlo pouze dva nebo tři roky po jeho vzniku. Od roku 2011 se přešlo z těžení na hlavním procesoru počítačů na efektivnější těžení na grafických kartách. Asi rok poté se začal vyrábět speciální hardware pro těžení bitcoinu. Dnes se bitcoin vyplatí těžit pouze na nejnovějších, tzv. ASIC čipech. Cena takových zařízení začíná na tisíci dolarech, záleží na výkonnosti. Těžení je přitom velmi konkurenční odvětví, není snadné v něm uspět.

Říká se, že vytěžit bitcoin je energeticky náročnější než je jeho následná hodnota. Má tedy ještě dnes cenu do toho vlaku naskakovat formou těžby? Zvláště bez jakéhokoli technického vzdělání?

K těžení bitcoinu není třeba žádného speciálního technického vzdělání. Musíte však mít vhodný hardware a umět postupovat podle návodů na internetu nebo přímo od výrobce. Pokud nemáte dostatek zkušeností a neumíte si zajistit dobré podmínky pro nákup vhodného hardwaru a také dostatečně levnou elektřinu, tak se vám to nevyplatí. Mnoho lidí těžením bitcoinu prostě prodělalo: místo toho, aby ho nakoupili a jen drželi, pořídili si hardware, na kterém nakonec vytěžili méně bitcoinů, než si mohli původně koupit.

Hodnota bitcoinu v dolarech v posledním půlroce (2017/2018)

Když si chci bitcoiny nakoupit, jak to technicky udělám? Půjdu se svou platební kartou k bitcoinmatu? Musím se předem někde registrovat?

Než začnete bitcoin kupovat, je potřeba mít bitcoinovou peněženku. Pro menší částky postačí mobilní peněženka, která je zdarma - například Mycelium pro Android a iOS - a která při nainstalování zobrazí vaši bitcoinovou adresu.

Poté je třeba se rozhodnout, jakou cestu k nákupu bitcoinů zvolíte. Za hotovost lze ve velkých městech nakoupit bitcoin v bitcoinmatech. Jejich umístění najdete na mapě: https://coinatmradar.com/country/57/bitcoin-atm-czech-republic.

V Praze je nejjednodušší zajít do holešovického Bitcoin Coffee v Paralelní Polis. Na dálku je možné pomocí kreditní karty koupit bitcoiny třeba na webu coinmama.com. Nejlepší cestou s nejmenšími poplatky je bitcoinová směnárna simplecoin.cz nebo burza coinmate.io. Na obou lze bitcoiny koupit bezhotovostně převodem českých korun.

Zvládnou to i lidé bez znalosti angličtiny?

Zvládne to každý, kdo je dostatečně urputný, nebojí se googlovat a ptát se. Bitcoin je relativně nová technologie a ne všechny služby, jako jsou peněženky a směnárny, jsou dostupné v českém jazyce. Jako zdroj informací pro nováčky je dobrý portál bitperia.cz, blog btctip.cz a na dotazy lze doporučit Bitcoinovou komunitu na Facebooku.

Jak mohu sledovat svůj účet? Funguje to podobně jako internetové bankovnictví běžných bank?

Ano, v principu je to stejné. Podle typu bitcoinové peněženky si svůj účet můžete prohlížet v aplikaci na mobilním telefonu či v počítači. Ta vám ukazuje transakce z bitcoinového blockchainu, které náleží k vaší peněžence. Hlavní rozdíl od internetového bankovnictví je, že k vašim bitcoinům máte přístup pouze vy. A pokud si peněženku vymažete a nemáte její zálohu, ke svým bitcoinům se už nikdy nedostanete.

Kde s bitcoiny zaplatím a jak platba probíhá?

Bitcoin je měna internetu, a lze jím tedy platit zejména on-line. E-shopy, které u nás přijímají bitcoin, najdete na mapě coinmap.org a v katalogu Bitperie na bitperia.cz/board, kde jich je momentálně téměř 300.

V případě platby ve fyzickém obchodě je dobré mít mobilní peněženku, platba pak probíhá pomocí oskenování QR kódu, který obsahuje cílovou adresu a přesnou částku v bitcoinech. Odeslání transakce se pak v aplikaci pouze potvrdí. Při placení v e-shopech je většinou potřeba adresu a částku v bitcoinech do peněženky překopírovat, ale v principu je to stejné. Jediné přístupové kódy, které je nutné znát, jsou PIN nebo heslo, jež jste si zvolili při instalaci bitcoinové peněženky. O zbytek se postará peněženka sama.

Dají se jednotlivé platby dohledat? Třeba pro případ reklamace? Nebo jako potvrzení, že jsem zaplatila?

Ano, bitcoinový blockchain je zcela veřejný. Jednotlivé adresy a transakce s unikátním číslem lze vyhledávat v prohlížečích blockchainu. Mezi nejpopulárnější patří již zmíněný blockchain.info.

Co když ztratím přístupové kódy, je mi pomoci?

Pro případ ztráty PIN nebo hesla od peněženky je potřeba mít bezpečně uchovanou zálohu. Nejčastější formou je 12 unikátních slov, která vám peněženka zobrazí při instalaci. Všechny bitcoinové přístupové kódy zvané privátní klíče se generují z těchto slov, takže stačí aplikaci peněženky znovu nainstalovat a opsat do ní svou zálohu ve formě slov a přístup k bitcoinům získáte zpět. Pokud zálohu nemáte, musíte se se svými bitcoiny rozloučit.

Když umřu, bude mít k mým bitcoinům přístup někdo jiný?

Ke svým bitcoinům máte přístup pouze vy. Pokud máte zájem na tom, aby s nimi po vaší smrti nakládal někdo jiný, musíte zařídit, aby se dostal k přístupovým kódům vaší peněženky nebo k záloze. To může být součást závěti či jiného dokumentu, který se po smrti dostane do správných rukou.

Dědění a odkazování bitcoinu a dalších kryptoměn je ale nový a složitý problém, který dosud nemá vyřešený většina držitelů. Ve světě se tomu věnuje například Pamela Morgan, která na svém blogu popisuje způsoby, jak správně a poměrně bezpečně odkázat kryptoměny pozůstalým.

Co se stane, když umřu a nikomu kódy nepředám? Bitcoiny zmizí?

Žádné bitcoiny se nikdy neztratí. Jsou zapsány v blockchainu navždy. V případě, že je nepředáte, zůstanou na stejných adresách, o nichž nikdo zřejmě nebude vědět a už se nikdy nepohnou. Z praktického hlediska je to stejné, jako když zakopete za zahradě zlatou cihličku, nikomu o tom neřeknete a nikdo ji už nikdy nenajde.

Může mi bitcoiny někdo ukrást?

Ano. Když budete mít špatné zabezpečení slovní fyzické zálohy od peněženky. Nebo pokud někdo zjistí přístupové kódy k vaší bitcoinové peněžence a má zároveň přístup k zařízení, kde je nainstalovaná. To může být někdo z vašeho okolí.

Ale častým případem je, že váš počítač nebo mobil napadne malware speciálně vytvořený pro vykrádání bitcoinových peněženek. Z tohoto důvodu se pro dlouhodobé uchovávání vyšších částek v bitcoinech doporučuje hardwarová peněženka, což je malý počítač specializovaný pro bezpečné uchovávání kryptoměn. Takovým příkladem je český Trezor, který je dokonce první hardwarovou peněženkou na světě vůbec.

Když vydělám na bitcoinech, jak to zdaním?

Danění kryptoměn je z právní a účetní stránky zatím otevřené. Účetní, které se v této oblasti orientují, doporučují nejčastěji fyzickým osobám danit bitcoin až v momentu jeho prodeje. Daní se příjem, tedy rozdíl mezi nákupem a prodejem, a to sazbou 15 procent.

Je reálné, aby vedle sebe globálně fungovalo několik kryptoměn? A kolik jich teď je?

V současnosti existují tisíce kryptoměn, 1 450 z nich se přitom obchoduje na nějaké burze. Jejich seznam a ocenění naleznete například na coinmarketcap.com. Z praktického hlediska všechny kryptoměny fungují globálně a nezávisle na ostatních již od svého vzniku. Je to stejné jako s webovými stránkami, které jsou až na místa extrémní internetové cenzury všechny dostupné po celém světě.

Dají se kryptoměny mezi sebou směňovat?

Nejčastější způsob obchodování alternativních kryptoměn je proti bitcoinu. Jako přestupní krok mezi dvěma různými kryptoměnami lze tedy použít prodej jedné a následný nákup druhé za bitcoin. Různé burzy ale umožňují obchodovat některé alternativní kryptoměny i přímo proti sobě. Jednou z největších takových burz je například Poloniex.com.