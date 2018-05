Odborníci radí, jak předejít tahanicím o majetek při rozchodu

Jak efektivně a spravedlivě přistupovat ke společným financím v rámci jedné domácnosti a tím hladce zvládnout případný rozchod? Podle finanční poradkyně ze společnosti Partners Dany Míchalové a psychologa Petra Kornackiho ze společnosti New Perspectiv neexistuje jedna univerzální rada. Proto jich nabízejí několik.



1. Jeden rodinný účet

Otázka financí v manželství nebo partnerském soužití stojí podle odborníků na vzájemné důvěře. Je ale dobré mít přehled o tom, co dělá ten druhý i odkud a kolik peněz plyne do rodinného rozpočtu.

„Není důležité mít společný účet, ale je dobré mít například jeden rodinný účet, ze kterého odcházejí platby za společné bydlení, členy domácnosti, jídlo a podobně. Vedle toho si každý pak může ponechat svůj účet, ze kterého si platí pouze své osobní výdaje. To je celkem přehledný a funkční model, jak pro páry s výrazně odlišnými příjmy, tak těmi podobnými,“ nabízí Dana Míchalová.

Zvolené řešení by mělo vyhovovat oběma stranám. „Špatné je, když lidé místo diskuse volí jednostranné řešení, manipulaci, nátlak nebo sílu. Nesladěná, často nereálná očekávání patří k hlavním důvodům, proč se u nás rozvádí takřka každé druhé manželství,“ doplňuje psycholog Petr Kornacki.

2. Předmanželskou smlouvou nic nezkazíte v oblasti financí

Předmanželská smlouva dobře funguje při rozvodu, je jasně dané, co komu patří. Je ale otázkou, zda neovlivní vzájemnou intimitu a důvěru.

Obecně platí, že co kdo nabyl před manželstvím, patří pouze jemu. „Každopádně pokud se berou lidé z odlišných finančních tříd, nebo například podnikají, pak je rozumné sepsat si předmanželskou smlouvu, která řeší nejen stávající majetky, ale i ochraňuje toho druhého před případnými dluhy,“ říká finanční poradkyně Míchalová.

Předmanželská smlouva je podle psychologa Kornackiho určitým paradoxem, protože ve své podstatě hned na začátku vztahu, jenž by měl být ideálně na celý život, vyjadřuje obavy z toho, že nevyjde. „Já bych tu otázku řešil asi zodpovězením si sám sobě, jakou část majetku si v uvozovkách ošetřím, abych o ni nepřišel, a jakou část majetku jsem ochotný do vztahu opět v uvozovkách investovat i za cenu rizika, že o ni mohu přijít,“ dodává psycholog.

3. Na velké výdaje společně

Společně rozhodujte o vyšších výdajích - pořízení vlastního bydlení, narození dětí nebo třeba hledání nového zaměstnání. Jde o to, abyste se sladili v představách o fungování nejen vztahu, ale i toho, co chcete vlastnit, na co chcete vydělané peníze použít.

Průzkum Peníze v domácnosti jsou nejfrekventovanější téma, o které se partneři přou.



Muži vnímají své koníčky jako téma, které může vyústit v hádku více než 2x častěji než ženy. To připouštějí i ženy, když uvádějí častěji, že partnerovy koníčky jsou citlivé téma.



Peníze v domácnosti jsou tématem u mladších respondentů, v domácnostech, kde mají menší děti a pak v rodinách s nižším celkovým měsíčním příjmem.



Muži vnímají, že ženy utrácejí za „nesmysly“ (44 % vs. 35 % ženy). Ženy jako příčinu dohadování o peníze v domácnosti vidí nejčastěji v dlouhodobě nedostatečných příjmech domácnosti (42 % vs. 30 % muži).



Ženy vnímají výrazně častěji než muži skutečnost, že jeden z partnerů vydělává (víc) a druhému to předhazuje.



Nejmladší vnímají finanční nedostatek nejčastěji, ale nejméně často pro ně představuje vážnější problém ve vztahu.



Zdroj: Partners

Podle Petra Kornackiho se do současných manželských i partnerských vztahů často promítá falešný pocit, že ten, kdo vydělává „větší“ peníze, má „větší“ hodnotu i jako člověk a tudíž větší rozhodovací pravomoc, jak s penězi naložit. To pak může sehrát negativní úlohu zejména v manželstvích nebo partnerstvích, kde rodinu živí muž, protože žena je na mateřské dovolené.

„V současnosti to vypadá, že s tlakem na genderovou rovnost se smazávají i genderové role, ale matku muž nenahradí, stejně jako žena nenahradí otce, ať je na to společenský tlak sebevětší. Muž zastupuje aktivní, prosazující se princip, proto je zpravidla silnější fyzicky a žena zastupuje přijímající, empatický princip a je zpravidla zase silnější psychicky,“ říká Petr Kornacki a dodává, že role matek při výchově dětí a péči o rodinu se nesmí podceňovat jenom proto, že žena nenese žádné nebo jen minimální peníze do rodinného rozpočtu.

Lidé by se měli v partnerství i manželství hlavně postarat o to, aby v uvozovkách neztráceli svou vlastní hodnotu, protože jenom tak neztratí ani práva na své materiální hodnoty. Je-li jeden z partnerů ve vztahu v roli oběti, tak to zpravidla „odnáší“ i po materiální stránce. Avšak opačným extrémem, že ve vztahu myslím jenom na sebe, si taky nepomůžu.

4. Fifty fifty

Pokud se manželství nepovede a skončí v rozvodovém řízení, má vypořádání majetku jasná pravidla. Oba manželé mají nárok na stejné podíly. A než se před soudem dohadovat, co kdo kdy komu platil, je dobré se na rozdělení majetku předem domluvit. Dohodu si můžete připravit i sami, ale je potřeba nechat si úředně ověřit podpisy. Ušetříte tím čas i nervy.

Pokud se vám nedaří dohodnout se na „rozdělení“ společného bydlení třeba už jen kvůli tomu, že je na hypotéku a sama manželka by neutáhla platiti měsíční splátky, nemovitost prodejte, peníze si rozdělte a začněte znovu.

5. Děti do majetkových sporů nezatahujte

Pro děti je nejdůležitější, aby v případě rozvodu rodičů a následného dělení majetku měly jistotu, že byť jejich matka a otec spolu již nežijí partnersky, tak stále zůstávají jejich rodiči. To znamená, že je nezatahují do svých problémů včetně majetkových.