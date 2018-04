Kvíz: Dokážete odhadnout cenu jedinečných starožitností?

Investice do starožitností se podle odborníků vyplatí: máte něco, co vám udělá radost, a ještě v tom jsou uložené peníze. Některá díla se za dvacet let zhodnotí i o stovky procent. Ceny starožitností zjistíte třeba na veletrhu Antique, který se koná na Novoměstské radnici v Praze. Nebo víte, kolik byste dali za Československou Monu Lisu?