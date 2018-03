Banky komplikují klientům nákup kryptoměn. Proč?

Pro banky jsou kryptoměny podezřelé. Jsou anonymní, nezávislé, není možné je kontrolovat nebo regulovat. A tak mohou být zneužity i k trestné činnosti. A na to se finanční instituce právě odvolávají.

„Postupujeme v souladu s nařízeními, která vyplývají z platné legislativy, metodických pokynů regulátora či interních předpisů banky. Mezi ně patří i prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Proto monitorujeme transakce klientů. V případě pochyb o transakci jsme oprávněni ji prověřit a v případě zjištění nesrovnalostí zablokovat,“ říká Jakub Švestka z Moneta Money Bank.

Ani v Raifeisenbank kryptoměny nevidí rádi. „Celá skupina Raiffeisen Bank International zaujímá k virtuálním měnám poměrně striktní stanovisko, kdy obecně považuje nákupy a platby za vysoce rizikové. Klientům sice umožňujeme provádění plateb, avšak upozorňujeme je na rizikovost takového počínání,“ říká Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank.

Černé peníze i platidlo u výkupného

Proč banky mluví o terorismu a praní špinavých peněz? Vysvětluje to Martin Půlpán, jednatel společnosti net.pointer, která se zabývá kybernetickou bezpečností. „Spojení kriminality a kryptoměn je již od jejich vzniku velmi silné. Kryptoměny totiž nepotřebují žádné finanční instituce, žádné centrální banky, ale existují pouze v síti, nemají žádnou fyzickou formu. Zároveň jsou ale zranitelnější,“ říká Martin Půlpán.

Odhaduje, že kolem 10 až 20 % hodnoty bitcoinu je přímo vlastněno kriminálními skupinami, které ji ukradly jiným uživatelům. „V menším objemu, ale stále častěji, jsou používány i jako platidlo u výkupného. A to nejen vzhledem k rozšířenosti ransomwaru, ale i v rámci běžné trestné činnosti,“ říká Martin Půlpán. Doplňuje, že kriminálníci používají měnu také k legalizaci a vývozu peněz z ekonomické i jiné trestné činnosti. „Ve světě existuje mnoho možností, jak kryptoměnu konvertovat na běžné peníze či za ni přímo nakoupit nemovitosti, luxusní auta či jiné spotřební zboží,“ doplňuje odborník z net.pointer.

Co je to kryptoměna Virtuální decentralizovaná pseudoanonymní měna, která využívá asymetrickou kryptografii k šifrování řetězení digitálních podpisů jednotlivých převodů v peer-to-peer síti.

Hodnotu kryptoměn definuje důvěra a míra rozšíření jednotlivé kryptoměny.

Celkem je momentálně na trhu více než tisíc kryptoměn. Nejznámější kryptoměny (vznik): Bitcoin (2008)

Litecoin (2011)

Ripple (2012)

Ethereum (2015)

Problémem je takzvaná těžba kryptoměn, při které se využívá napadených počítačů, serverů či webových portálů, dokonce i mobilních telefonů, zejména s operačním systémem Android.

„Kryptoměny jsou nestálé a zranitelné z pohledu bezpečnosti. Proto se banky a už i jednotlivé státy snaží o nějakou formu jejich regulace. Nejjednodušší cestou je v současnosti omezení možnosti nakupovat kryptoměny na burzách pomocí kreditních karet klientů bank,“ říká Půlpán.

V Equa bank platby související s virtuální měnou monitorují a vyhodnocují. „V případě, že dojdeme k závěru, že transakce je podezřelá, postupujeme v souladu se zákonem. Obecně tedy platí, že klient může obchodovat s kryptoměnou. V době trvání obchodního vztahu však může být požádán o doložení podpůrných dokumentů,“ říká k tomu tisková mluvčí Equa bank Markéta Dvořáčková.

Vývoj na poli virtuálních měn sledují v Hello bank. „Našim klientům nenabízíme zprostředkování nákupu virtuálních měn ani možnost jejich nákupu prostřednictvím našich platebních karet. Naše karty jsou použitelné pouze v síti MasterCard, která v tuto chvíli nepodporuje žádnou kryptoměnu,“ říká Gabriela Pithartová z Hello bank.

Fio banka transakce do bitcoinových směnáren nezamítá a ani neruší klientům účty. „Bitcoiny jsou z pohledu banky rizikovou záležitostí, často slouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Transakce ale neomezujeme. Všechny ovšem monitorujeme a může se stát, že i u nás dojde k blokaci konkrétní transakce,“ říká mluvčí banky Zdeněk Kovář.

S omezením plateb spojených s kryptoměnami se nesetkáte v ČSOB a Sberbank. „Jelikož však existují potenciální rizika zneužití k praní špinavých peněz, financování terorismu či jiné trestné činnosti nebo obcházení sankčních opatření, má banka nastavena pravidla, že takové transakce průběžně vyhodnocuje a v odůvodněných případech přijímá operativní opatření a obchod neuskuteční. A to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., tzv. AML zákonem,“ říká Radka Černá z Sberbank.

Česká spořitelna neposkytuje služby osobám, které zprostředkovávají nákup či prodej virtuální měny, nevede tedy účty klientům, kteří se takovým obchodem zabývají. Právě o účet u České spořitelny přišla bitcoinová směnárna simplecoin.cz.

„Mrzelo nás to, tento účet pro nás byl důležitý, využívalo ho hodně lidí. Konkrétní důvod zrušení účtu jsme se nedozvěděli, banka se odvolala na obchodní podmínky. Nyní máme účty u Fio banky a ČSOB,“ říká Pavel Niedoba ze simpecoin.cz. Doporučuje tak zájemcům, kteří uvažují o nákupu kryptoměn, zřídit účet u banky, která je k nákupům vstřícná.

Podle Niedoby zájem o virtuální měnu roste o stovky procent ročně. „Mezi našimi klienty jsou stále častěji bohatí lidé, kteří se nebojí část svých peněz vložit do rizikovějšího investičního nástroje. Jsem přesvědčen, že zájem dál poroste, zvlášť když se rozšiřují možnosti nákupů virtuální měnou na internetu,“ dodává Niedoba. Negativní postoj bank zdůvodňuje tím, že kryptoměny vnímají jako konkurenci. „Snaží se tuto oblast omezit v začátku, aby se byznys moc nerozjel a neujel jim vlak,“ dodává Niedoba.

Martina Šípa ze společnosti SatoshiLabs, která přinesl na trh bitcoinovou hardwarovou peněženku Trezor, nepřekvapuje, že banky dělají problém při obchodování s kryptoměnami. „Jsou to instituce patřící do starého odcházejícího finančního světa, jehož základem je státní regulace a přísný dohled nad čistotou peněžních toků. Kryptoměny jsou ze své podstaty na individuální úrovni neregulovatelné a původ prostředků, které v nich držíte, je jen velmi těžko prokazatelný,“ říká Martin Šíp.

Dokud Česká národní banka nepřijde s jasnými instrukcemi, za jakých podmínek jsou kryptoměnové obchody košer, budou podle něj banky poskytovat tyto služby v nejistotě a některé z nich půjdou cestou předběžné opatrnosti a těmto obchodům často naprosto nesmyslně bránit.

„Jsem zvědav, jak se to celé vyvine. Adopce kryptoměn povede k velkým tlakům v přeregulovaném finančním odvětví. Státní regulátor i banky budou muset uznat, že časy se mění a že nad některými věcmi už nikdy nebudou mít kontrolu. Bez boje to ale neuznají, takže se máme na co těšit,“ dodává odborník Šíp.

Vyjádření dalších bank ke kryptoměnám:

mBank, mluvčí Pavel Vlček: Kryptoměny jsou bezpochyby velice zajímavým fenoménem posledních let, nicméně z pohledu mBank jde o cestu, která nemá naši podporu. Kryptoměny jsou totiž nástrojem, který je bohužel zneužíván k nelegálním transakcím včetně praní špinavých peněz a financovaní terorismu.

Air Bank, mluvčí Jana Karasová: Pokud klient Air Bank posílá platby na účty kryptoměnových burz, tak tyto platební služby neblokujeme. U jakékoliv zahraniční transakce ale existuje riziko, že platba bude některou ze zúčastněných bank zadržena nebo vrácena zpět plátci, a to z různých důvodů. Každá banka nahlíží na obchody s virtuální měnou jiným způsobem. Jde o čistě interní opatření, takže se může stát, že v některých případech platba nebude doručena příjemci, nebo naopak při zpětné platbě nebude doručena na účet našeho klienta. Ze strany Air Bank žádná blokační opatření na platby našich klientů výslovně kvůli virtuální měně neuplatňujeme.

Komerční banka, Michal Teubner: Akceptování obchodní spolupráce s klienty, jejichž podnikatelské nebo osobní aktivity jsou spojeny s virtuálními měnami, je vyhodnoceno vždy v kontextu s výsledky hloubkové kontroly. V případě, že je obchodní případ spojen s rizikem praní špinavých peněz, pak může dojít k odmítnutí platby nebo přímo k ukončení obchodní spolupráce.

Banka CREDITAS: Obchodování s kryptoměnami nenabízí a ani to nemá aktuálně v plánu.

UniCredit Bank, Petr Plocek: Plošně platby na účty burz, kde se obchoduje s virtuálními měnami, neblokujeme, ale pokud vyhodnotíme v individuálních případech, že je platba z pohledu reputačního rizika nežádoucí, může dojít k jejímu zamítnutí a vrácení částky na účet plátce. Každý potenciální klient banky prochází akceptačním procesem, který zahrnuje i vyhodnocení rizikovosti klienta z pohledu AML. V případě, že riziko klienta je nepřijatelné, banka nesmí vstoupit do smluvního vztahu.