kdo je...Podobnost anglického slova controller s českým kontrola nebo kontrolor není čistě náhodná. Financial controller je vysokoškolsky vzdělaný člověk, obvykle s diplomem z Vysoké školy ekonomické. Někdy má na starosti kromě kontrolní činnosti také finanční i mzdové oddělení. V tom případě je podřízen generálnímu řediteli mateřské firmy. Podle Ivy Tryznové z personální společnosti T&T se bude od financial controllera očekávat orientace ve všech finančních záležitostech firmy bude se podílet na plánování i tvorbě a úpravě cen. Firmy obvykle požadují minimálně tříletou praxi ve finančnictví, znalost světového jazyka a práce na počítači. Uchazeč, jehož snem je být dobrým Financial controllerem, by měl být také velmi pečlivý a odpovědný. Neměly by mu chybět řídicí schopnosti rychlé a přesné rozhodování. V některých firmách může práci financial controllera zastávat finanční ředitel. Platové ohodnocení se pohybuje okolo třiceti tisíc korun měsíčně, u velkých společností je i dvojnásobné.