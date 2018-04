Finanční arbitr pomohl vloni 38 % klientů

Odpovědi na vaše dotazy naleznete ZDE.

Institut finančního arbitra byl u nás zřízen s účinností od 1.1. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Jde o orgán pro rozhodování sporů mimosoudní cestou, a to sporů mezi institucemi, které provádějí převod peněžních prostředků (zejména banky), a jejich klienty, jestliže výše částky převodu nepřesahuje částku 50 000 EUR; dále sporů mezi institucemi, které vydávají elektronické platební prostředky (platební karty), a držiteli těchto platebních prostředků při jejich vydávání a užívání.

Od ledna je účinnná novela zákona o finančním abritrovi, která rozšiřuje jeho kompetence a uzákoňuje některé další změny, které by měly jeho činnosti napomáhat. Liknavost některých bank vedla například ke zkrácení lhůty na řešení sporů.

Dne 2. února vedl finanční arbitr jednání se zástupci Světové banky, kteří se zajímali o problematiku ochrany spotřebitele v ČR, zejména v oblasti bankovnictví. Za velmi překvapivé a ve světě zcela nestandardní podle něj považují jednání některých institucí, které dávají své klienty po rozhodnutí finančního arbitra k soudu.

Jaké jsou zkušenosti Otakara Schlossbergera s finančními institucemi v Česku? Jak banky spolupracují při řízení klientských stížností před arbitrem a jaké jsou nejčastější příčiny nespokojenosti klientů? Jak funguje institut arbitra v ostatních zemích EU? Co dělat při zneužití platební karty kopírováním? Na ty a další otázky odpovídal finanční arbitr on-line.

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Poté pracoval v Státní bance československé a v roce 1990 zakončil své studium na právnické fakultě rigorózní zkouškou v oboru finanční právo. Od roku 1990 do roku 2000 pracoval v Komerční bance; zabýval se platebním stykem a v posledních třech letech byl ředitelem úseku bankovních služeb. Následně přešel do České spořitelny a poté nakrátko do Raiffeisenbank. V prosinci 2002 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zvolen na období pěti let finančním arbitrem s účinností od prvního ledna 2003.

