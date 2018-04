Finanční auditor vám zrentgenuje firmu

Jeho profese je v České republice poměrně nová. První auditoři u nás začali pracovat v devadesátých letech a Petr Kříž byl jedním z nich. Zažil ještě doby, kdy management nebral auditory příliš vážně. "Situace se však změnila, dnes už management ví, že akcionáři i investoři se na něj budou dívat očima auditora. Za těch pár let si auditorská profese získala takové postavení, že nám akcionáři věří."

"Práce auditora není taková, že se na dva týdny zavře do účtárny a kontroluje čísla," vysvětluje inženýr Kříž, který se zabývá také poradenstvím a řízením firemních rizik. "Postupujeme od obecného k dílčímu, pokud zjistíme problém, analyzujeme další data. Zabýváme se spíše nejasnými a složitými situacemi, rutinní záležitosti si každá firma vyřeší sama," dodává. Česko má podle něj z minulosti tradici, že účetní měli vždy ve svých dokladech pořádek.

auditor Petr kříž (46 let) Jeho pracovní den trvá obvykle do 8:00 do 17:00. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dovolenou nejraději tráví na horách. Relaxuje tím, že často a rád běhá, lyžuje a věnuje se své rodině.

Komu budou věřit?

Zní to jako paradox, ale auditor pracuje pro jiné než ty, kdo si ho najali. Zatímco auditora objedná management firmy, jeho zpráva má posloužit akcionářům a investorům. "Těžištěm naší práce je ověřit, zda informace, které podnik poskytuje, jsou reálné a pravdivé. Jsem nezávislá třetí strana," dodává. "Ještě v 90. letech si mysleli, že jsme kontrola, která přijde do firmy a sepíše, co je špatně. To není pravda. Zpráva potvrzuje stav podniku k nějakému datu a konstatuje, zda výsledky jsou takové, jak podnik popisuje."

Návrh účetní závěrky a výroční zprávy mu předloží management. "Pokud dojdeme k závěru, že navržená zpráva neodpovídá standardu, oznámíme, že s ní nesouhlasíme. Samozřejmě mohou vše opravit a pak dostanou standardní zprávu. Pokud trvají na svém, uvedeme, co by podle nás mělo být jinak. Pak je na uživateli, zda se rozhodne věřit managementu, nebo nám. Je to hodně o věcné diskusi. Já svým klientům vysvětluji, proč si myslím, že by se takto mělo postupovat. Někdy mě klient přesvědčí, že má pravdu. Naslouchat postojům druhé strany je velmi zajímavé," říká.

S čím nemůže počítat?

Náročnější audit trvá až dva měsíce. Ta práce není moc vidět - zpráva auditora má totiž obvykle jednu až dvě strany. Podle velikosti firmy má jeho tým tři až dvacet členů. U auditů velkých nadnárodních firem jsou to však až stovky lidí. "Kontroly účtů a počítání jsou hodně na nováčcích. Čím více máte jako auditor praxi, tím více se zaměřujete na jednotlivá odvětví a specializujete se. I když jsem dnes ve vedení auditorské společnosti, neznamená to, že už nemusím počítat. Nedovolím si podepsat zprávu, kterou bych nepřekontroloval."

Rád řeší náročné a sporné věci: "Na jednu stranu musím být odborníkem přes účetnictví a na stranu druhou se stále musím učit novým oborům podnikání mých klientů. Já se například zaměřuji na finanční instituce a automobilový průmysl, proto musím vědět o vývoji, jakým se tato odvětví ubírají."

I po sedmnácti letech v oboru jsou stále věci, které ho dokážou překvapit. "Například na začátku roku jsme netušili, že přijde krize," říká. "Původně to vypadalo jako malý problém s americkými hypotékami, který nepostoupí dál. Problémy některých institucí, které si vzájemně přestaly půjčovat, však vyvolaly nedůvěru všech. V časech nejistoty všichni předpokládají horší stav. Klesly akcie, utlumil se běh peněz… V takové situaci se může stát, že i kdyby banka byla fantastická, pokud jí lidé přestanou důvěřovat, padne," vysvětluje faktor - lidskou psychiku - strach, který ani ten nejlepší odborník přes čísla neumí správně spočítat.