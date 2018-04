Do nesmyslných úvěrů klienty často vmanipulují sami zaměstnanci bank

Z položených dotazů vyplývá, že se lidé ve finančních otázkách hůře orientují, nicméně mají zájem se vzdělávat. Jeden z dotazů směřoval i doporučení kurzu o investicích.

Pojmy, kolem kterých se dotazy točily nejčastěji, jsou především osobní bankrot, dluhy, exekuce. Například čtenář maroshek se ptá: "Co byste doporučil v případě předlužení? Jak nejlépe řešit přeúvěrování a kreditní karty? Co je nutné například pro osobní bankrot? Není lepší cesta?"

Zaměstnanci bank musí "prodávat"

OTÁZKA: Hovoří se o tom, že si běžní lidé neumějí příliš poradit s financemi, nejsou v téhle oblasti gramotní. Ale ani pracovníci bank zrovna velkým umem neoplývají, když nutí lidem naprosto nesmyslné úvěry a kreditky jen proto, aby se udrželi v zaměstnání. Co si o tom myslíte?

ODPOVĚĎ: Tohle je bohužel realita bankovního byznysu. Pracovníci na přepážkách mají čím dál tvrdší kvóty prodeje různých produktů a také čím dál větší část jejich platu je závislá na tom, co prodají. Banky se tak sice snaží tvářit jako "poradci", ale jde o čím dál tvrdší prodej, který bohužel těží z toho, že řada klientů neumí říct ne, i když daný produkt (a nemusí jít pouze o úvěry) vůbec nepotřebuje.

Žádali jste o rady v konkrétních životních situacích

Z některých dotazů vyplývá, že řešíte závažné životní situace a dobrá rada je pro vás velmi důležitá.

OTÁZKA: Zatím nikomu nic nedlužím, ale mám zdravotní problémy, díky častým pracovním neschopnostem jsem si moc nenaspořila, takže úspory téměř nula.Mám práci, bydlení, ale po posouzení zdravotní dokumentace mě zatím každá pojišťovna odmítla pojistit jak na životní pojistku, tak na úrazovou. Bojím se toho, kdy budu zase nemocná a přestanu mít na nájem. Co byste mi poradil v tomto případě? Jsou ještě nějaké možnosti jak se zabezpečit ?

ODPOVĚĎ: Stačí, když si budete peníze, které byste jinak dávala pojišťovně, sama spořit. Jde vlastně jen o to, jestli chcete peníze posílat někam pryč a v případě problémů je získat od pojišťovny zpátky, nebo jestli si dokážete naspořit dostatečný polštář sama. Pokud si budete spořit sama, máte navíc obrovskou výhodu - nebudete se muset bát, že pojišťovna najde nějaký trik a odmítne plnit škodu.

OTÁZKA: Dobrý den, bydlím s přítelkyní v podnájmu v Praze, oba dohromady vyděláme tak 37 tisíc korun měsíčně a v budoucnu bychom se chtěli přestěhovat někam, kde budeme sami.Co je v této době a výhledově do budoucna lepší - hypotéka na 40 let, nebo platit nájem v podobné výši? Oba doufáme ve zlepšení finanční situace, která snad co nejdříve přijde.

ODPOVĚĎ: Záleží na tom, co plánujete dál - chcete zůstat napořád v Praze? Budete chtít za deset let s dětmi žít ve stejné nemovitosti? Nejprve si ujasněte své cíle do budoucna a nákup nemovitosti řešte, až budete mít jasnou představu. A i když to nebude příjemné, bavte se i o tom, co s nemovitostí, pokud se rozejdete, ať se z vás obou nestanou neplatiči úvěrů.

OTÁZKA: Mám tři kreditní karty a kontokorent 70 tisíc. Chtěla bych si nechat pouze jednu kartu a kontokorent co nejvíce snížit. Je výhodnější dluh sjednotit do jednoho a splácet stejnou částku? Mám pocit, že se z toho kolotoče nedostanu. Oba pracujeme, máme tři děti, z toho dva vysokoškoláky, ale s penězi vycházíme těžce. Také máme stavební spoření a s manželem si spoříme do penzijního fondu. Každý nečekaný výdaj nás však přivádí k dalšímu navýšení dluhu.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, určitě omezte svá pokušení - tedy jen jednu kartu (a ideálně žádnou, protože kreditky jsou velmi drahý úvěr) a omezte kontokorent, pokud splácíte několik dluhů, zkuste je sjednotit (ale pozor, jestli někde nemáte vysokou sankci za předčasné splacení, pečlivě čtěte a počítejte!) A i když je to těžké, zkuste si vytvořit aspoň malou rezervu na nečekané výdaje. Zkuste také zapojit své dospělé děti, měly by být schopny si najít během studia nějakou brigádu (navíc pracovní zkušenosti se jim budou po dokončení studia hodit).

Kdo je Tomáš Prouza

Tomáš Prouza je také předsedou představenstva Asociace finančních poradců AFIZ a člen představenstva společnosti Partners, kde zastává funkci ředitele pro bankovní služby, média a regulaci. Profesní zkušenosti sbíral už jako student v Nadaci Patriae, jako ekonomický redaktor působil v česko-anglickém měsíčníku The Prague Tribune.

V létě 2004 se stal náměstkem ministra financí Bohuslava Sobotky s odpovědností za finanční trhy, Evropskou unii a mezinárodní vztahy, byl prvním českým "panem Euro".

V letech 2008 až 2010 se podílel na přípravě televizního pořadu Krotitelé dluhů.