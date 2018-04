Češi dopadli v loňském finančním testu jako břídilové. A jak letos?

Loňská mezinárodní studie ING Pojišťovny ukázala, že finanční vědomosti Čechů zatím nejsou příliš dobré. Celkem 79 procent obyvatel České republiky má špatné nebo jen základní finanční znalosti a experty na finance je pouze pět procent lidí.

Největší problémy mají Češi se spořením a úvěry

Paradoxní je, že plaveme ve znalostech, které se týkají například samotného spoření. "Správně spočítat úroky dokázalo ve finančním testu jen 43 procent Čechů, přitom se jedná o základní finanční produkt, ke kterému stačí znalost malé násobilky," říká Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojišťovny.

Moc dobře nerozumíme ani úvěrům. V otázkách, které testovaly znalosti o úvěrech, si vedlo správně jen 46 procent lidí. "Z úvěrů máme strach a těžko si připouštíme neschopnost postarat se sám o sebe a potřebu ostatních. Často se proto podrobnými podmínkami půjčky ani nezabýváme," poznamenává Mrázová.

Čtyři úrovně finančních znalostí Špatná – informovanost o financích je velmi nízká a z toho plyne také velmi slabá schopnost s nimi nakládat

– informovanost o financích je velmi nízká a z toho plyne také velmi slabá schopnost s nimi nakládat Základní – základní až dobrá informovanost o financích, schopnost orientovat se ve světě financí je však spíše obecná

– základní až dobrá informovanost o financích, schopnost orientovat se ve světě financí je však spíše obecná Dobrá – velmi dobrá informovanost o financích a dobrá znalost potřebných informací pro kompetentní finanční rozhodování

– velmi dobrá informovanost o financích a dobrá znalost potřebných informací pro kompetentní finanční rozhodování Výborná – vynikající znalost světa financí, které jsou zcela pod kontrolou, a navíc schopnost poradit ve finančních záležitostech ostatním

Ve finančních znalostech na Japonce nemáme

Překvapivým výsledkem testu je, že ekonomické vzdělání není zárukou dobrých finančních znalostí. Lidé znalí ekonomie totiž tvořili více než pětinu nejhůře finančně vzdělaných respondentů.

V porovnání znalostí mužů a žen ale jednoznačně vítězí muži – mezi těmi, kteří v testu dosáhli výborných znalostí, jich bylo 72 procent. Mezigenerační souboj ve finančních vědomostech pak vyhrála věková skupina 20–34 let, ve které dosáhlo výborných výsledků 44 procent dotazovaných.

I když máme poměrně vysoké finanční sebevědomí a považujeme se za relativně zdatné finančníky, ve srovnání s 12 národy Evropy, Ameriky i Asie tomu tak není. Skončili jsme až na 10. místě. Hůře si vedli jen Mexičané a Slováci. Naopak nejlépe se ve financích orientují Japonci, Indové a Korejci.

"Mám pocit, že s finanční gramotností je to stejné jako s různými dietami – tedy, že se jí všichni věnují jen v období, kdy je to in. Všichni o tom mluví, projektů je jako hub po dešti, ale jen málokdo řeší toto téma z dlouhodobé perspektivy. Výsledky jsou pak takové, jaké jsou," zamýšlí se nad otázkou, proč jsou na tom Češi tak špatně, poplatkový odborník Patrik Nacher.

Pomozte změřit a vylepšit finanční gramotnost Čechů

Finanční znalosti Čechů lze ale změnit k lepšímu. Pomozte změřit finanční gramotnost národa. Test s šedesáti otázkami připravil server Bankovní poplatky.com ve spolupráci s iDNES.cz. Od 20. dubna v něm můžete prověřit své finanční znalosti, mnohému se naučit a vyhrát navíc chytrý mobilní telefon HTC Explorer. Zatím se do testu zapojilo přes čtyři tisíce Čechů. Pravidla soutěže najdete zde.

Na vyplnění testu není stanoven časový limit, když si nebudete přesnou odpovědí jistí, můžete si témata postupně prostudovat. Nápovědu najdete například tady. Z autorů správných odpovědí na iDNES.cz a webu Bankovní poplatky.com bude vylosován jeden výherce chytrého mobilu. Odpovídat můžete až do 31. května 2012. Výherce obdrží zprávu e-mailem, proto je nutné mít ve věrnostním systému MůjPas zadanou aktuální adresu.

Správné odpovědi zveřejníme až po ukončení soutěže. Z výsledků pak připravíme unikátní analýzu, která ukáže, s čím mají Češi největší potíže a co naopak zvládají bez problémů. Vybrané otázky se chystáme položit i politikům. Jejich odpovědi pak porovnáme se znalostmi čtenářů.

