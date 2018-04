Finanční gramotnost: jak si poradit s dluhy

Jedná se vlastně o výměnný obchod, kde zbožím jsou peníze. Co je však při tomto obchodování velmi důležité? Aby obě strany měly stejné informace a znalosti. Aby se vzájemně neobelhávaly a netěžily z neznalosti a neschopnosti jedné ze stran posoudit dopady uzavření smlouvy o půjčce kvůli nedostatečné finanční gramotnosti.

Marcela Hrubošová Vlastní společnost Finance pro radost, která se zabývá poradensko-konzultační činností v oblasti podnikání a vzdělávací činností na poli finanční gramotnosti.

Vede semináře a mentoruje začínající podnikatele.

V minulosti pracovala ve státní správě a na manažerských pozicích ve finančních domech. Je autorkou řady knih. www.financeproradost.cz

1. Udělejte si přehled výdajů a příjmů

Než si půjčíte finanční prostředky, udělejte si jednoduchý přehled o stavu svých financí, abyste věděli, zda máte a budete mít na jejich včasné a řádné splacení. Je vhodné počítat s rezervou pro případ nenadálých událostí, jako je například nemoc či ztráta zaměstnání, které znamenají značný výpadek příjmů.

2. Vyberte si správného partnera

Věnujte dostatečný čas výběru partnera, od kterého si půjčujete. Pamatujte, že čím “rychlejší peníze”, tedy čím rychleji lze peníze získat, tím větší nebezpečí může číhat při jejich vracení a užití. I protistrana, která vám peníze půjčuje, by se měla zajímat, co jste za člověka a zda jste dostatečně movitý, abyste jí prostředky včas a řádně vrátili. Pokud vám půjčí peníze hned na první schůzce, vězte, že je to něčím vykoupeno (např. vysoký úrok, vysoké smluvní pokuty, zajištění nesplácené půjčky směnkou apod.)

3. Nechte si vše řádně vysvětlit

Ptejte se na všechny závazky a povinnosti, které vám z půjčení peněz plynou. Pokud jsou na vás informace složité nebo je jich přespříliš, nechte si sepsat jednoduchý přehled nejdůležitějších bodů.

4. Dbejte na správné nastavení splácení

Vždy dbejte na správné nastavení splácení půjčky. První platbu (splátku) si hlídejte a nechte si potvrdit, že vaše platba byla řádně připsána. Vyhnete se tak mnoha nepříjemných překvapení v budoucnu.

5. Problémy se splácením řešte ihned

Pokud dlužíte a nemáte na zaplacení, vždy se snažte dohodnout s protistranou, jak situaci řešit. Možností je řada - například požádat o odklad či snížení splátek, nebo o konsolidaci, co je sjednocení více půjček do jedné. V žádném případě nestrkejte hlavu do písku, dluhy vás doženou, nesplatí se samy. Za dobu vaší nečinnosti se mnohonásobně zvýší o tzv. příslušenství, tedy o úroky z prodlení, pokuty, penále a další možné sankce, pokud za vaše dveře zaklepe exekutor.