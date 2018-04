Finanční gramotnost: Co byste měli vědět o dluzích a splácení

Půjčit si peníze není jen tak. Musíte je totiž řádně, tedy všechny, a včas, tedy v dané lhůtě, vrátit. A ne vždy se to lidem daří. Pokud zaplatí pozdě nebo méně, dostanou se do prodlení a hrozí jim sankce. Co je třeba si uvědomit ještě před tím, než se upíšete k úvěru, radí ekonomka Marcela Hrubošová.