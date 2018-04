Finanční gramotnost: Pět tipů, jak ušetřit v domácnosti

1 Hypotéku refinancujte

Zjednodušeně řečeno to funguje tak, že si na trhu vyberete banku, která nabízí nižší úrok (tedy cenu za půjčení peněz) a dohodnete se s novou bankou na refinancování vašeho stávajícího hypotéčního úvěru. Nová banka pak za vás zaplatí úvěr staré bance a nově pokračujete ve splácení úvěru u nové banky za nově sjednaných lepších podmínek.

Nutnou podmínkou však pro refinancování vašeho stávajícího úvěru je, že jste platbyschopní, nemáte žádné dluhy, nejste v prodlení s placením, a to nejen u bankovního domu, kde máte hypotéku sjednánu. Nová banka vás bude vždy posuzovat, zda jste finančně schopni dostát všem svým závazkům a bude si vás opět „skórovat“, tedy zjišťovat si o vás informace na trhu, jaká je vaše platební morálka, vaše příjmy a další. Scoring je ocenění klienta, zda je schopen dostát svých závazků.

2 Energie: sledujte ceny a zbytečně nesviťte

Výdaje na energie se dají snížit úsporou v čerpání energií, tedy nebudete zbytečně svítit, nechávat téct vodu, máte-li velké energetické úniky tepla, dostatečně zajistíte utěsnění kolem oken a podobně.

Druhou cestou je sledování cen poskytovatelů těchto služeb. Také na tomto poli existuje konkurence a nově vznikající společnosti nabízejí mnohem výhodnější cenové podmínky než dlouholetí poskytovatelé, dříve s monopolním postavením.

Vyplatí se nebýt líní a podívat se do vyhledávačů, co trh nabízí. Pozor samozřejmě na podomní prodej energií a upisování se ke smlouvám, které jste si ani nepřečetli a nemohli se dostatečně rozmyslet a získat případné reference od známých nebo přímo od samotné firmy. V tomto případě vždy platí známá rada: dvakrát měř a jednou řež.

3 Pravidelně se věnujte pojištění

Pojištění je „živý produkt” a je třeba se mu každý rok věnovat. Podívat se, jaké pojištění máte sjednáno a zda vám kryje skutečně to, co chcete a potřebujete mít pojištěno.

Proč platit léta havarijní pojištění na cenu nového vozu, když už je vaše auto pět let staré a jeho cena už dávno neodpovídá ceně za nový vůz? Doporučuji zrevidovat staré pojistky a podívat se na limity a rizika pojištění, za které každoročně platíte tisíce korun.

4 Jídlo

U této položky velmi často klienti nedokážou říci, kolik vlastně měsíčně utratí. Zahrnou velké nákupy, ale každodenní návštěva obchodu už jim uniká. Pro nakupování potravin platí tři základní pravidla:

Marcela Hrubošová Vlastní společnost Finance pro radost, která se zabývá poradensko-konzultační činností v oblasti podnikání a vzdělávací činností na poli finanční gramotnosti.

Vede semináře a mentoruje začínající podnikatele.

1. pravidlo: Do obchodu s potravinami choďte vždy najedení. Hladové oči dokážou udělat v peněžence neskutečný průvan a spousta potravin poté skončí v koši, protože oči by jedly, ale žaludek nemůže.

2. pravidlo: Do obchodu choďte zásadně se sepsaným seznamem potravin, pro které tam skutečně jdete. Vyzkoušejte si nakupovat se seznamem a bez něj a přesvědčte se, o kolik utratíte více a o kolik zbytečných věcí více přinesete.

3. pravidlo: Do obchodu choďte maximálně jednou až dvakrát týdně na velký nákup. Při každodenním nakupování utratíte mnohonásobně více hlavně proto, že jste častěji vystavováni prodejním technikám pro zvýšení prodeje. Tam je promo akce na sušenky nebo čokoládu, která včera nebyla, vedle zase pět jogurtů za cenu čtyř a 100 korun je neplánovaně pryč za věci, pro které jste tam ani nešli.

5 Auto je drahý koníček

Výdaje na auto jsou jedny z největších a pokud jezdíte pravidelně, pak se velmi silně promítnou do rodinného rozpočtu. I na auto je dobré se dívat jako na celek a shrnout si ideálně jednou za rok veškeré náklady na vůz. Šetřit můžete tím, že budete kupovat levný benzin nebo jezdit méně, ale v obou případech je to omezení. U levného benzinu to může být navíc i nebezpečí, protože nevíte, co určuje cenu benzinu daného obchodníka. Nízká cena může být vykoupena nekvalitním palivem a vy si zničíte motor.

Když shrnete výdaje za vůz celkem, tedy spotřebu paliva na 100 km, množství oleje, který musíte doplňovat, množství oprav, které musíte za rok uskutečnit, pojištění (povinné a havarijní), dá vám to obrázek celkových výdajů na auto za rok. Vy se pak můžete podívat na možné varianty, kde ušetřit. Jednou z radikálních variant řešení úspory může být i koupě nového vozu. Ta vám přinese nižší spotřebu paliva, méně oprav a nižší ceny za pojištění.