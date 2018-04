Finanční gramotnost: pět tipů, jak se začátkem školy ušetřit

Blíží se školní rok a s ním i povinnost rodiče připravit dítě do školy. Letos poprvé jde i moje dcera. Prožívám zvláštní období euforie, které vůbec nevím, z čeho pramení: vždyť mému dítěti končí čas hraní a začíná nikdy nekončící období povinností. Sama jsem si uvědomila, jak jsem v tomto období ovlivnitelná a jednoduše manipulovatelná.

Marcela Hrubošová Vlastní společnost Finance pro radost, která se zabývá poradensko-konzultační činností v oblasti podnikání a vzdělávací činností na poli finanční gramotnosti.

Vede semináře a mentoruje začínající podnikatele.

V minulosti pracovala ve státní správě a na manažerských pozicích ve finančních domech. Je autorkou řady knih. www.financeproradost.cz

Ano, dítě potřebuje aktovku, psací potřeby, penál, desky na písmenka, desky na sešity, sešity, obaly na sešity a pracovní sešity, cvičební úbor, přezůvky do třídy, a to jsem jen na začátku seznamu, který mi dali ve škole. Když to spočítám, jde o tisíce korun, a to mi ještě bude leccos chybět. Copak jsou školní povinnosti tak velký zásah do rozpočtu rodiny a měla bych si na ně šetřit a dělat rezervy?

Dívaje se v euforii na seznam věcí do školy, na obchody plné regálů a košů školních potřeb, které jsou většinou hned při vstupu do obchodu a navíc označeny červeně, abych je nepřehlédla, rozhodla jsem se zabrzdit.

Ano, mohla bych vzít seznam věcí, koupit vše a utratit veškeré naspořené, tedy rezervní prostředky, které mi slouží jako jistota finančního bezpečí v časech zlých. Já jsem se ale rozhodla být racionální, praktická a hlavně obezřetná.

1. Nekupuji vše

Z celého seznamu věcí jsem vybrala jen ty, které jsou nutné v prvních dnech školy, za mě tedy: aktovka, penál a přezůvky.

2. Aktovka přes internet

Aktovku nekupuji v obchodě podle akčních slev, ale zeptala jsem se známých, kteří mají školáky, jaké mají zkušenosti s aktovkami, co by mi doporučili nebo naopak čeho by se vyvarovali. A pak jsem si doporučenou aktovku objednala přes internet. Aktovku mi přivezli až domů, byla o 30 % levnější než v obchodě, s penálem zdarma a já ušetřila i za dopravu do obchodu.

3. Nenechám se ovlivnit akcemi

V obchodech (při nákupu potravin) nekoukám na koše a regály se školními potřebami, a to z toho důvodu, abych se nenechala ovlivňovat „akcemi“ a nekoupila věci, pro které tam nejdu. Aktuální forma a označení zboží tímto způsobem je jednou z nejzákladnějších a nejefektivnějších manipulativních obchodních technik ze strany obchodníků.

Možná se jen ze zajímavosti kouknu, co vše tam mají a za kolik. Ale pozor: pokud sleduji cenu, musím sledovat i kvalitu. To, že si sešit vyrobený v Číně mohu koupit o pár korun levněji, neznamená, že má tu správnou gramáž, stejný počet listů a kvalitu papíru.

4. Cesta do menšího obchodu

Další vybrané věci ze seznamu pro první dny koupím buď v menším papírnictví, kde se na to specializují a mohu se více dozvědět o kvalitě výrobku a zkušenostech ostatních zákazníků s danými školními potřebami, nebo přes internet.

5. Nakupova se dá i další měsíc

Zbylé věci ze seznamu koupím, až jak bude přicházet ve škole jejich potřeba. Cena v obchodě se za tu dobu nijak významně nezmění a mně se rozloží výdaje na školní potřeby do více měsíců, čímž zůstane dost peněz na kroužky, neutratím své rezervy a nezruinuje mi to rodinný rozpočet.