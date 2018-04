Finanční gramotnost: tři tipy, jak vychovat bohaté dítě

Poslední dobou na svých seminářích dostávám stále častěji otázku: jak vychovat bohaté dítě? Protože jsem sama maminkou sedmileté holčičky, je pro mě odpověď na tuto otázku tak trochu osobním shrnutím toho, jak to dělám já.

Nezáleží na tom, jakou práci dnes děláte a jaké vzdělání máte, těchto několik tipů může být stejně tak inspirací pro vás jako pro vaše dítě.

1 Věnujte se svým dětem a nepodceňujte je

Pamatujte si, že děti nemají problém s finanční gramotností. Malé děti jsou dokonalými byznysmeny. Všechno vyměňují, jakoby prodávají, mají ten správný „drive“. Takže dokud to jde, hrajte si s nimi, učte je, rozvíjejte je, objevujte s nimi jejich byznys svět. Budete překvapeni, co všechno sami umíte a znáte, ale co už jste nepoužíváním dávno zapomněli.

Zasvěťte své děti do reality všedního dne. Hrajte si s nimi na domácnost a její výdaje, na obchod a nakupování, na banku a půjčování. Ukažte jim sebe jako hospodyňku, spořílka i boháče. Vysvětlujte, povídejte si s nimi o tom.

A pamatujte, že špatné finanční návyky přejímají děti až od rodičů, kteří už mají nějaké zkušenosti s dluhy, exekucemi a podle toho pak radí.



2. Ukažte dětem, jak se tvoří bohatství

Kde se berou peníze? Jak se dají vydělávat? Jak se dají rozmnožovat? Představte dětem svou práci, profesi. Řekněte jim, jak je vaše práce na trhu ceněna, co proto musíte dělat, znát, umět.

Ukažte dětem cestu k finanční nezávislosti, aby až budou jednou dospělé, dělaly svou práci pro radost a ne pouze pro peníze. Dejte svým dětem to nejlepší finanční vzdělání, aby bohatství svého života neměly spojeno pouze s výší konta.

3. Kapesné, ano či ne?

Téma kapesné a otázky typu: Máme dávat dětem kapesné? Od jakého věku a v jaké výši?, jsou v mé praxi výuky finanční gramotnosti velmi časté. Na prvním místě si musíme jako rodiče uvědomit, co chceme kapesným sledovat a čeho chceme u dítěte docílit.

Marcela Hrubošová Vlastní společnost Finance pro radost, která se zabývá poradensko-konzultační činností v oblasti podnikání a vzdělávací činností na poli finanční gramotnosti.

Vede semináře a mentoruje začínající podnikatele.

V minulosti pracovala ve státní správě a na manažerských pozicích ve finančních domech.

www.financeproradost.cz

Pokud dáme dětem kapesné na školní výlet nebo školu v přírodě, pak neočekáváme nic jiného než, že si dítě peníze užije, když si bude chtít něco koupit. Pokud se však rozhodneme, že budeme dětem dávat nějaký pravidelný příjem, pak je naší povinností děti naučit i to, jak s penězi hospodařit. Nestačí jen říci, šetři si a neutrácej za hlouposti.

Bohatí lidé nešetří, vědí, že peníze se musí točit, aby vytvářely bohatství. Kapesné by v tomto případě mělo u dětí naplňovat funkci výchovnou. Děti by se měly s kapesným učit, jak si peníze rozdělit, jak je spravovat a jak s nimi hospodařit.

Když se už v dětství naučí dělení peněz na tři hromádky - jedna hromádka pro mě, jedna hromádka na povinné výdaje (například obědy ve škole, družina, školní pomůcky nebo výdaje na kroužky), a jedna hromádka jako rezerva na horší časy, ale také jako zdroj pro vytváření si vlastního bohatství podle pravidla „peníze dělají další peníze“, budou pro budoucnost a vstup do dospělosti dobře připraveni.