Finanční krize podpoří zájem o starší byty

Ochlazení hypotečního a realitního trhu se Česku nevyhne

Vývoj na světových finančních trzích v posledních týdnech a měsících zaznamenal jedno z nejbouřlivějších období v novodobé historii. Ceny nemovitostí v USA i západní Evropě padaly a burzy zasáhly vlny panických výprodejů.



V Česku se krize většiny lidí dotkla prozatím jenom zprostředkovaně. Jisté však je, že její důsledky dříve či později pocítí skoro každý. Pomalejší růst mezd a obavy z možné ztráty zaměstnání se projeví v menší ochotě lidí utrácet, což určitě nepotěší obchodníky. Nejistá budoucnost a čerstvé negativní zkušenosti z průběhu krize v zahraničí povede banky k větší opatrnosti při poskytování půjček a úvěrů.



Ochlazení se bezpochyby nevyhne ani hypotečnímu a realitnímu trhu. Na hypotéku už dnes nedosáhne zdaleka každý a lepší to asi hned tak nebude. Banky budou při hodnocení bonity zájemců o hypotéku ještě přísnější a lze očekávat, že dále přitvrdí i své požadavky na kvalitu zajištění úvěru.



Méně odvážní asi budou i odhadci při oceňování nemovitostí nabízených bankám do záruky. O získání 100% hypotéky si přinejmenším načas většina lidí s běžnými příjmy bude moci nechat jenom zdát.

Nižší dostupnost hypoték v kombinaci s relativně vysokými úrokovými sazbami se již stihla projevit ve snížení počtu i objemu nově poskytnutých hypoték. V důsledku toho zakolísaly i ceny bytů a jejich prodej začal poněkud váznout.



Situace však rozhodně není nijak dramatická. Kupujících je ale méně a jsou daleko vybíravější, než byli ještě před půl rokem. Nejeden prodávající, zvláště pokud s prodejem bytu pospíchá, je okolnostmi donucen slevit ze svých, momentálně často dosti nereálných, požadavků.



Křištálová lupa Nabídka nových bytů nejspíš prořídne

Finanční krize ovšem má již své oběti i v Česku. Mezi těmi, kterých se již bezprostředně dotýká, jsou developeři. Kvůli ní se ocitli ve velmi složité situaci. Pro realizaci svých projektů potřebují nemalé finanční prostředky, jejichž zdroje však vyschly. Získat bankovní úvěr je pro ně v posledních měsících přinejmenším stejně obtížné jako pro jejich potenciální klienty.



Počet dokončených a neprodaných bytů stoupá. V různém stupni výstavby jsou další desítky tisíc bytů, z toho většina v Praze. Developeři v nich mají vázány miliardy vlastních i úvěrových prostředků. Případné obtíže s dokončením, byť jen některých projektů, přitom mohou spustit lavinu, která může mít pro developery i trh s novými byty velmi nepříjemné důsledky.



Plošné snížení prodejních cen nových bytů přesto nelze očekávat. Jedním z důvodů jsou rostoucí náklady na jejich výstavbu, které se developerům doposud dařilo z větší části přenášet na zákazníky. Růst cen přitom prodej bytů spíše urychloval. Zájemci o bydlení se snažili nakoupit dřív, než ceny znovu vzrostou.



Zájem o panelákové byty možná opět vzroste

V panelácích v Česku bydlí zhruba třetina obyvatel, přičemž velká část z nich na tom nehodlá nic měnit. Buď si na tento způsob bydlení zvykla a celkem jí vyhovuje, nebo možnost jiného, kvalitnějšího bydlení prostě nemá.



Za cenu utrženou z prodeje bytu na pražském sídlišti se dá pořídit byt v novostavbě, která ale často stojí na podobném sídlišti. Záruku kvalitního bydlení tím ovšem člověk automaticky nezíská. Kvalita řady novostaveb se totiž od paneláků příliš lišit nemusí. Obojí je šito horkou jehlou z nepříliš kvalitních materiálů. Hlavně ale za cenu staršího bytu 3+1 v zrenovovaném panelovém domě se dá pořídit podstatně menší nový byt. I při takovém stěhování je přitom třeba často sáhnout do svých úspor nebo se zadlužit.



Lidem, kteří nemají kde bydlet, mají hlouběji do kapsy a třeba z pracovních nebo rodinných důvodů chtějí bydlet v Praze, zůstávají na výběr v podstatě jen dvě možnosti: jít do poměrně drahého pronájmu nebo se zadlužit a pořídit si starší byt v paneláku. Finanční krize na tom nic nezmění, spíše naopak.



Poptávku zejména po menších bytech posilují rovněž starší lidé opouštějící kvůli deregulaci nájemného větší nájemní byty a také cizinci. Panelákové byty 2+kk nadále zůstávají téměř ideálním startovním bydlením pro mladé.



Velký cenový propad bytů nehrozí

Kromě negativ s sebou finanční krize pravděpodobně přinese i veskrze žádoucí zpomalení inflace a snížení úrokových sazeb. To by mohlo opět zlevnit hypotéky a pomoci rozhýbat realitní trh. Zájemce o bydlení potěší, že ceny bytů kvůli nižší poptávce budou nejspíš stagnovat, nebo dokonce mírně poklesnou, čímž zkorigují svůj dosavadní rychlý růst.



Vlastníky a prodávající zase potěší, že velký propad cen bytů nehrozí. Nejsou k němu totiž téměř žádné objektivní důvody.

Jediný, kdo může mít vážnější problémy, budou lidé, kteří si pořídili drahé byty jako investici s vidinou jejich výhodného pronájmu.

