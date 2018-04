Finanční leasing - jak na něj?

Dle § 24 odst. 4 ZDP: Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že:

a) doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování uvedené v § 30, nejméně však 3 roky. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 8 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání,

První podmínkou daňové uznatelnosti nájemného je, aby byla u daného pronajatého

majetku dodržena minimální doba pronájmu. V § 30 odst. 1 ZDP nalezneme pro rok 2005 tuto tabulku týkající se předepsané doby odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny:

Z toho plyne, že minimální doba, po kterou musí trvat finanční pronájem pro jednotlivé odpisové skupiny činí:

Odpisová skupina Minimální doba trvání nájmu 1 3 roky 1a 3 roky 2 3 roky 3 3 roky (nemovitosti 8 let) 4 4 roky (většinou se však jedná o nemovitosti - 8 let) 5 6 let (většinou se však jedná o nemovitosti - 8 let) 6 10 let

b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 tohoto zákona k datu prodeje.

Druhou podmínkou daňové uznatelnosti nájemného je skutečnost, aby se při skončení nájemního vztahu stal vlastníkem pronajatého předmětu nájemce (nesmí vzniknout časová prodleva mezi ukončením nájmu a odkupem), odkupní cena pronajatého majetku nesmí být zároveň vyšší než by byla zůstatková cena tohoto majetku při uplatnění rovnoměrných daňových odpisů. V zásadě jde tedy o to, aby souhrn rovnoměrných daňových odpisů v součtu u pronajímatele a nájemce nedosáhl vstupní ceny tohoto majetku, to ovšem neznamená, že pronajímatel (a po odkupu i nájemce) nemůže zvolit zrychlené daňové odpisy, pouze pro přepočet je nutno využít odpisy rovnoměrné.

V této souvislosti je vhodné ještě upozornit na skutečnost, že první vlastník většinu

Co vás vyjde levněji? Vyplatí se vám auto na úvěr, nebo na leasing? Více ZDE .

Jelikož § 24 odst. 4 písm. b) ZDP odkazuje pouze na celý § 31 ZDP a nezmiňuje se tak o nutnosti využít konkrétní odpisové sazby pod určitým písmenem § 31 odst. 1 ZDP, je z toho možné odvodit, že při ověřování daňové uznatelnosti nájemného z hlediska porovnání odkupní ceny pronajatého majetku po skončení nájmu se zůstatkovou cenou majetku při využití rovnoměrných daňových odpisů k datu prodeje dle § 24 odst. 4 písm. b) ZDP je možno zvolit libovolnou z tabulek uvedených v § 31 odst. 1 ZDP, ovšem pouze ty, které v souvislosti s daným majetkem přicházejí v úvahu. Z hlediska nájemce je pro tento výpočet nejvýhodnější tabulka pod písm. a) § 31 odst. 1 ZDP. Toto je nesporné zejména v situaci, kdy pronajímatel využije pro odpisování majetku zrychlené nebo leasingové odpisy a taky odpisy rovnoměrné podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP.

V případě, že by se pronajímatel rozhodl odpisovat jako první vlastník majetek pomocí § 31 odst. 1 písm. b) – d) ZDP, mohlo by být správcem daně argumentováno, že zůstatková cena majetku u pronajímatele je jednoznačně určena a použití tabulky uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), které je pro nájemce výhodnější, by mohlo být zpochybněno. To ovšem podle názoru autora neznamená, že by se poplatníkovi nepodařilo obhájit využití tabulky pod § 31 odst. 1 písm. a), neboť argumentů na obhájení tohoto postupu se nabízí poměrně dost a § 24 odst. 4 ZDP neříká nic o tom, že by se mělo postupovat podle zůstatkové ceny majetku, kterou tento majetek skutečně u pronajímatele má, nýbrž pouze hovoří o tom, že se využije zůstatková cena, kterou by majetek měl k datu prodeje při rovnoměrném odpisování podle § 31 ZDP, tedy i při možnosti, že se využije tabulka v odst. 1 pod písm. a).

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 (tzn. jde o fyzické osoby) odkoupený majetek do svého obchodního majetku.

Pojem obchodní majetek je definován v § 4 odst. 4 ZDP. Dle tohoto ustanovení se obchodním majetkem pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí souhrn

Jak vybrat leasingovou společnost?

Více ZDE .

Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§ 31) již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b).

Pokud by byl najatý majetek při použití rovnoměrných odpisů k datu prodeje již plně odepsán, může být sjednaná odkupní cena libovolná.

U osobního automobilu kategorie M1 s výjimkou automobilu, který je využíván provozovatelem silniční motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby na základě vydané koncese, a automobilu druh sanitní a druh pohřební23, přesáhne-li nájemné podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí za celou dobu nájmu částku 1 500 000 Kč, uznává se jako výdaj (náklad) za celou dobu trvání nájmu pouze nájemné ve výši 1 500 000 Kč a v jednotlivých zdaňovacích obdobích pouze poměrná část z 1 500 000 Kč připadající na příslušné zdaňovací období.

Podobné ustanovení se objevilo v ZDP jeho novelou zákonem č. 438/2003 Sb. Tato novela ustanovila novou uznatelnost nájemného u uvedených automobilů v případě finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci zahájeného po 18. 12. 2003 v maximální výši 900 000 Kč za celou dobu pronájmu. V čl. II zákona č. 438/2003 Sb. (přechodná ustanovení k ZDP) v bodě 22 je stanoveno, že u pronájmu zahájeného před datem vyhlášení tohoto zákona (18. 12. 2003) se postupuje podle ZDP platného před 31. 12. 2003. To znamená, že maximální výše nájemného u finančního pronájmu osobních automobilů kategorie M1 zahájeného před výše zmíněným datem není v průběhu doby pronájmu nijak omezena ani v letech následujících. Výše 900 000 Kč byla od počátku roku 2005 zvýšena na 1 500 000 Kč. K této změně ZDP neobsahuje žádná přechodná ustanovení, tzn. že správný postup bude takový, že u finančního pronájmu osobních automobilů zahájených v období 18. 12. 2003 – 31. 12. 2004 je omezení daňové uznatelnosti nájemného v poměrné výši vypočtené z 900 000 Kč za rok 2004, počínaje rokem 2005 se tato částka zvyšuje na 1 500 000 Kč.