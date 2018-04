Finanční páka vám pomůže vydělat, ale může vás připravit o všechno

Páka – vydělávejte nebo ztraťte víc a dřív

Pokud vám nestačí adrenalin a chcete pravý hazard, je tady takzvaný pákový systém. Mnoho obchodníků s cennými papíry nabízí možnost, že vám na obchody s akciemi půjčí. Vaše finance u makléřské firmy budou mít dvě složky – vlastní peníze a půjčené peníze. Zapůjčí vám je celkem snadno, mají to dobře zabezpečené. Podepíšete na to smlouvu a hotovo. Opět si to vysvětlíme na příkladu.

Máte 150.000 Kč. Makléřská firma vám nabídne, že stačí mít jen 15 % skutečně vašich financí, ona že vám na akciové obchody půjčí zbytek. Takže dodá 850.000 Kč. Úrok bývá celkem příjemný, předpokládejme 8 % p.a. Paráda, to budou obchody.

No a podle vašich pokynů budou nakoupeny akcie. Pokud bude vše v pořádku, akcie stoupnou o nějakých 15 % za rok, vrátíte půjčku (respektive to za vás udělají makléři), odečte se úrok a k původnímu vkladu se vám připíše nejen zisk 15 % z něj, ale také 15 % z půjčených peněz, mínus 8% úroků samozřejmě. Takže najednou máte ze svých 150.000 Kč rovnou 232.000 Kč, namísto abyste měli jen 172.500 Kč bez páky. Super. Jen kdyby tady nebylo to riziko.

Znovu tedy příklad, ne už tak růžový. Koupíte akcie, máte je nějakou dobu, třeba 3 měsíce, plácají se s cenou + - tam, kde jste je koupil, a přijde v minulém dílu zmíněný malér. Akcie začnou klesat, když je rychle prodáte, máte ztrátu, ale ještě to jde. Když to nestihnete prodat vy, makléři je prodají za vás ve chvíli, kdy ztráta na nich dosáhne výšky vašeho původního vkladu, ještě navíc poníženého o úrok.

V tomto modelovém případě je prodají, když jejich cena poklesne o 13 %, což se u skutečného maléru na světových trzích občas stává. Přišli jste o svou investici – už ji prostě nemáte. Nepřišli jste o nějaké procenta, přišli jste o všechny investované prostředky. A to dopadlo ještě dobře. Pokud se akcie makléřům včas prodat nepodaří, máte smůlu a dlužíte makléři to, o co se to ještě propadlo dolů …

Páku nezavrhuji ani doporučuji. Mnoho investorů s ní vydělalo pohádkové jmění, a jiní přišli o všechno. Rozhodnutí o jejím využití je jen a jen na vás.

Sázka na dividendy

Někteří lidé kupují akcie pro to, aby z nich měli dividendy. Můžete se stát jedním z nich. Pak jste mnoho věcí v těchto článcích četli zbytečně. Nebo jen otázku dividend začleníte do svého uvažování jak na akciích vydělat.

Otázka dividend je odlišná u různých firem. Některé firmy dávají stabilní dividendu víceméně stejnou každý rok, časté je to u bank. Jiné vyplácejí dividendu podle situace a potřeb rozhodujících akcionářů. V prvním případě vytušíte podle zveřejňovaných výsledků firmy, jestli bude vše jak má být.

Kupovat akcie před rozhodným datem pro vyplacení dividendy je starý a profláknutý trik, těsně před valnou hromadou dané firmy zpravidla cena akcií vyleze zhruba o tolik, kolik se očekává dividenda. Takže tudy cesta většinou nevede.

Jiná situace je u firem, co pravidelně dividendu nevyplácejí. Přijde chvíle, že se tak stane, a když budete mít zrovna nakoupeno, bude to příjemné. Jak to ale zjistit, že ji firma bude vyplácet? Pomineme-li nepříliš zákonnou verzi informátora z firmy, je to například indikace, že ovládající akcionáři firmy, co vás zajímá, mají zájem koupit nějakou jinou firmu, a řeší, kde na to vzít, nebo že jen prostě mají finanční problémy.

