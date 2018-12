Na co v rodinných financích nesmíte před koncem roku zapomenout

Do kdy musí být peníze na účtech u stavebních spořitelen, aby domácnost nepřišla o státní příspěvek?

Pokud si platíte stavební spoření jednou ročně, je nejvyšší čas peníze poslat, protože bez toho od státu nezískáte plný státní příspěvek dva tisíce korun. Peníze musí být ve spořitelně nejpozději do 31. prosince 2018, což znamená, že je nestačí poslat až v tento den, to už musí být peníze na účtu finanční instituce. Optimální je tedy odeslat platbu před Vánoci. Pokud máte nastaven trvalý příkaz na měsíční platby, pak máte i konec roku bez starostí.

Co si myslíte o stavebním spoření jako spořicím produktu?

Stavební spoření již není takovým hitem, jako bylo dříve. Doba, kdy peníze zúročovalo třemi procenty a státní podpora byla 4 500 korun, jsou pryč. Tím však rozhodně nechci říci, že je stavební spoření neatraktivní. I státní příspěvek ve výši 2 000 korun má smysl. Spořit se hodí na cokoli, může to být potřeba našetřit si před žádostí o hypotéku nebo dítěti naspořit na nový pokojíček či na studia. Jeho celková výnosnost ovšem v delším čase klesá.

Po desetiletém spoření je výnosnost 2,2 %, což už je pod mírou inflace. Pořád je to lepší, než nedělat nic a nechat peníze na účtu nebo je utratit za nepodstatné věci. Pokud bude mít stavební spoření celá čtyřčlenná rodina, při měsíčních platbách 1 700 Kč pro každého člena máte po šesti letech 550 tisíc, které se mohou hodit. Zisk je při ročním výnosu 3,05 spolu se státní podporou 61 200 korun.

Výnos stavebního spoření u čtyřčlenné rodiny (6 let) Měsíční vklad Celkový vklad Poplatky za vedení Vstupní poplatek Státní podpora Úroky Výnos celkem Celkem na účtu 1 700 122 400 1 800 1 500 12 000 3 300 15 300 137 700 1 700 122 400 1 800 1 500 12 000 3 300 15 300 137 700 1 700 122 400 1 800 1 500 12 000 3 300 15 300 137 700 1 700 122 400 1 800 1 500 12 000 3 300 15 300 137 700 6 800 489 600 7 200 6 000 48 000 13 200 61 200 550 800

Měli bychom na konci roku nějak pracovat s hypotékou?

Až dva roky dopředu před výročím fixace si pro svou stávající hypotéku můžete zamluvit současné úrokové sazby. Vyplatí se to, protože hypotéky zdražují značným tempem, za jeden rok došlo k nárůstu úrokových sazeb o více než jeden procentní bod. Aktuální sazby se pohybují již kolem tří procent, což je na milionové hypotéce o šest tisíc korun ročně navíc. Když máte čtyřmilionovou hypotéku, tak to je už 24 000 ročně navíc.

U hypoték hraje i nepatrný rozdíl na úrocích v dlouhém horizontu důležitou roli. Je rozdíl, zda za hypotéku zaplatíte o 270 tisíc korun více či méně. Tuto částku přitom ušetříte, když budete mít úrokovou sazbu na čtyřapůlmilionové hypotéce jen o 0,3 % nižší. A jde to. Důležité je před fixací hypotéky včas reagovat a vyjednávat s bankami, ať už to zvládnete sami, nebo požádáte nějakého finančního mága.

Co má před koncem roku udělat ten, kdo si spoří na penzi v penzijních fondech?

Z hlediska maximální možné státní podpory, kterou můžete získat ve třetím pilíři českého důchodového systému, je ideální si do penzijního fondu posílat každý měsíc alespoň tisíc korun, případně celé tři tisíce korun, protože tak přidáte ke státnímu příspěvku i maximální daňovou úlevu a díky tomu můžete snížit základ daně až o 24 000 korun. Znovu však platí, že fond musí mít peníze na účtu do 31. prosince 2018 a je třeba mu mimořádnou platbu oznámit, pokud neplatíte měsíčně.

Podívejme se na podílové fondy. Má smysl se jimi před koncem roku zabývat? Třeba zrevidovat vývoj investic v nich?

Určitě. Minimálně uvidíte, jak si stojí váš fond a spolu s ním i zhodnocení peněz, které do něj posíláte. Pokud nejste spokojeni, zamyslete se. Ptejte se, zda váš fond nemá příliš konzervativní strategii. Jestli třeba neinvestuje jenom do dluhopisů, nezaměřuje se jen na jeden region či trendy segment. A také se zamyslete nad tím, zda náklady fondu nejsou příliš vysoké. Přičemž vysoké náklady na fond jsou pokaždé, když roční poplatek za správu, management fee, je více než dvě procenta.

A pokud spokojeni nejsme?

Když spokojeni s fondem nejste, zvažte změnu strategie nebo změnu fondu. V rámci dané investiční společnosti je většinou výměna fondu zdarma. V obou případech platí, že na výnosy nemůžete spěchat. Peníze je ideální z fondu stáhnout až po několika letech investování.

Co bychom tedy měli udělat, abychom peníze investováním do fondů skutečně zhodnotili?

Říká se, že pro vývoj investičního portfolia je mnohem důležitější to, jak se chová investor, než to, jak se chovají trhy. Mnozí se nedočkají právě kvůli tomu, že prodávají fondy příliš brzy či v nevhodnou dobu. Pokaždé, když neuváženě stahujete peníze z finančních trhů, což v tomto případě znamená hlavně předčasně, musíte počítat s tím, že utrpíte ztrátu. U podílových fondů návratnost počátečních nákladů samozřejmě chvilku trvá.

Co byste obecně doporučil domácnostem v oblasti financí v příštím roce?

Za prvé – vytvořte si rozpočet výdajů. Včetně dovolených, servisu auta, platby povinného ručení, školy v přírodě. Vytvořte si na to na svém spořicím účtu obálky. Za druhé – nebojte se vyžívat naplno státem dotované produkty, jako je stavební spoření a penzijní připojištění. Když si například platíte do penzijka 300 korun, dostanete od státu devadesát. Když máte možnost platit tisíc korun, dostanete 230. To je za dvacet let 33 600 korun navíc. Kdyby se vám v budoucnu hůře dařilo, jen si snížíte platbu.

Samozřejmě nejzásadnější je držet na uzdě výdaje na životní standard, to by mělo být maximálně 40 % příjmů. Chcete-li zjistit, zda si nežijete nad poměry a neprojídáte si budoucnost, dobře počítejte a ideálně nastavte spotřebu následovně: 10 % příjmu dávejte do krátkodobé rezervy (spořicí účet, stavební spoření), 20 % příjmu do dlouhodobé rezervy (podílové fondy, penzijní připojištění, hypotéka na investiční byt), 30 % do bydlení (ideálně včetně energií a hypotéky).