Finanční plánování – alfa a omega osobních financí

Finanční plánování se nepokouší nalézt absolutně nejlepší způsob jak například spořit. Něco takového totiž nemá smysl. Každý má za prvé jiné představy o definici nejlepšího spoření, ale také jiné potřeby a možnosti. Proto se finanční plánování na tento problém pokouší jít z druhé strany. Hledá nejdříve odpověď na otázku, proč chceme spořit, co tím chceme dosáhnout. Dále se zajímá o to, jaké k tomu máme možnosti vlastní a jaké nám nabízí možnosti finanční trh. Až potom dochází k výběru nejlepší varianty, která je nám přesně ušitá na míru. Mimo to má i několik vedlejších efektů. Ujasníme si naše budoucí potřeby a priority, získáme představu, co si po finanční stránce můžeme v současnosti dovolit, jestli někde nemáme skryté rezervy.

Cíle a přínosy osobního finančního plánování

Cílem osobního finančního plánu je vytvoření rovnováhy mezi našimi budoucími finančními cíli a současnými a očekávanými zdroji a následně nalezení nejefektivnější cesty k dosažení těchto cílů, která vychází z možností, které nám poskytuje finanční trh. Představme si, že jsme v situaci, že potřebujeme koupit za 2 roky auto zhruba za 200 000 Kč (náš cíl). V současné době máme naspořeno 100 000 Kč a můžeme spořit 3 000 Kč (naše zdroje). Asi vás napadnou následující otázky:

Budeme na to mít? Nemáme spořit víc a můžeme si to vůbec dovolit? Kam uložit naše úspory? Kam pravidelně spořit měsíčně 3000 Kč?

Odpověď na všechny otázky by měla být výsledkem finančního plánování. Vrátíme-li se k obecné rovině, dal by se výsledek finančního plánování shrnout jako optimalizace následujících oblastí:

1. Portfolio spoření a investování

Splnění většiny budoucích finančních cílů vyžaduje vytvoření dostatečných finančních rezerv. Finanční plán stanovuje takové řešení, které co nejefektivněji akumuluje a rozmnožuje finanční prostředky. Kombinací jednotlivých možností finančního trhu je vytvářeno efektivní portfolio s ohledem na individuální požadavky týkající se likvidity a přijatelné míry rizikovosti investic. Důležité je i posouzení daňové stránky výsledného řešení a maximální využití státních dotací a podpor.

2. Portfolio cizích zdrojů (půjček, úvěrů)

Ke splnění cíle je v některých případech výhodné využít cizí zdroje – úvěry. Zadlužení není v principu špatné pro celkovou situaci za předpokladu, že je přiměřeně vysoké ve srovnání s objemem majetku a výší příjmů a že podmínky úvěru jsou výhodné nebo alespoň přijatelné.

3. Krytí rizik

Cílem finančního plánu je udržet výdaje na krytí rizik co nejnižší, ale zároveň efektivně zajistit veškerá rizika, kterým majetková a příjmová situace klienta podléhá, hlavně vzhledem k definovaným cílům. Důležitost této oblasti demonstrujme na případu, že vlastníme rodinný dům. Šetříme, abychom si mohli v létě dopřát dovolenou u moře, zajistili našim dětem kvalitní vzdělání a také něco na přilepšenou až budeme v důchodu. Jednoho dne přijde povodeň, z domu zbude jen hromada suti a máme po plánech. Kde se stala chyba? Buď jsme na hrozící nebezpečí nikdy nepřišli

nebo jsme ho bagatelizovali. Ovšem tomuto katastrofálnímu finančnímu dopadu, kdybychom si byli daného rizika vědomi, jsme mohli předejít například vhodným pojištěním

Co se konkrétně skrývá pod pojmem osobní finanční plánování? Jak si finanční plán sestavit? Podrobnosti se dočtete v příštím díle seriálu o osobních financích - již příští čtvrtek. Předmětem krytí by měla být pouze ta rizika, která představují vážné ohrožení finanční stability klienta. Rozhodujícím kritériem by neměla být četnost výskytu rizika, ale spíše průměrná nebo nejvyšší možná míra škody. Důležité je nepřeceňovat majetková rizika ve srovnání s příjmovými.

V čem jsou přínosy finančního plánování pro běžný život člověka? Začněme od začátku. Jsme přinuceni popřemýšlet o budoucích finančně náročných záměrech, jejichž řešení na poslední chvíli by bylo neúnosně drahé nebo dokonce nemožné! V některých případech nás donutí si určit priority jednotlivých cílů, protože ne vždy naše představy odpovídají reálným možnostem rodinného rozpočtu a majetku. Na druhou stranu může odkrýt skryté rezervy, a tak zjistíme, že si můžeme dovolit více, než jsme si dříve mysleli. Užitím vhodné kombinace finančních produktů můžeme významně ušetřit a zároveň vhodně předejít hrozícím finančním ztrátám, které si v běžném životě neuvědomujeme nebo bagatelizujeme.

Máte vlastní osobní finanční plán? Nechali jste si jej sestavit od odborníka, nebo spoléháte na vlastní znalosti a úsudek? Je vůbec podle vašeho názoru finanční plán užitečný?