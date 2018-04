Finanční poradce by vám měl vyhovovat i lidsky

Začněte se sami aktivně zajímat a oslovte poradenské společnosti na internetu. Takových klientů zatím moc není, firmy tak trochu očekávají, že to jsou "analytičtí šťourové" a nevysílají proti nim do tržního boje žádné nováčky. Máte tak téměř jistotu, že váš plán bude důkladně připravený.

V Partners si na mě udělal čas vedoucí pobočky, v ZPFA poradce na nejvyšší pozici firemního žebříčku a ostatní, i když se nepyšnili ředitelskými tituly, měli přehled.

Jděte do kanceláře



Poradci většinou nabídnou, že za vámi kamkoli přijedou. Jistě, je to pohodlné, ale nechte si toto stádium až na chvíli, kdy si svého člověka opravdu vyberete. Zpočátku chtějte schůzku u něj v kanceláři - uvidíte jak si firma stojí. Nepřistupujte na schůzku někde v restauraci - rozhodně to není komfortní prostředí.

Rozdíl je už třeba v tom, jak vám nabídnou čaj. V jedné společnosti jsem dostala sice na výběr, ale místo ovocného nakonec stejně přinesli nějaký žaludeční utrejch.

Vemte si s sebou smlouvy

Shromážděte všechny smlouvy, dobrý poradce by se o ně měl zajímat a zapracovat je do finančního plánu. Aby poradce smlouvu zrušil, už musí být opravdu špatná.

I když si poradci smlouvy chtěli ponechat k prozkoumání, bez problémů souhlasili s okopírováním. O podklady k pojistce byste mohli přijít: i poradce může mít třeba nehodu. Já jsem popravdě řekla, že si vybírám mezi více poradenskými firmami a podklady potřebuji pro ně.

Ptejte se

Na první schůzce vám poradce bude klást spousty otázek, i dost důvěrných. Měli byste mu podepsat souhlas se shromažďováním osobních údajů. Na druhé schůzce bude prezentovat plán. Nejspíš mu nebudete rozumět. Nekývejte, ptejte se na detaily. Samotné smlouvy podepište až ve chvíli, kdy budete doopravdy všechno chápat.

Po dvacetiminutové ne příliš konkrétní prezentaci ve společnosti Broker Consulting přišly známé otázky: Jak se vám navrhované řešení líbí? A co kdyby ho dnes rovnou odnesla domů? Neodnesla jsem si ho.

Dejte i na dojem

Poradce, kterého si vyberete, budete vídat minimálně jednou ročně. Neměl by to tedy být člověk, ze kterého vám naskakuje kopřivka. Měl by vám vyhovovat i lidsky.

S poradkyní AWD jsme si "sedly". Asi proto jsem se nejdéle odhodlávala zavolat jí, že její finanční plán nekoupím. A zklamání jsem cítila i z její strany.