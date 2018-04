Nesuďte podle vzhledu. Radíme, jak získat dobrého finančního rádce

Na první pohled jsou stejní: slušné oblečení, uhlazený zjev. Kdo však jen prodává pojistky a spoření a kdo opravdu bude řešit vaše problémy?

Podle vzhledu nesuďte, poslouchejte, co poradce říká, a ptejte se sami aktivně na věci ohledně jeho zkušeností.

Finančním poradcům není předepsána žádná jednotná kvalifikace. Kdo však sjednává pojištění, musí mít zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele, kdo investice, zkoušky investičního poradce. Informace o tom, zda ten "váš poradce" je registrován u České národní banky, naleznete na webu ČNB.

"Pokud se poradce může pochlubit tím, že má komplexní zkoušky Efpa, svědčí to o jeho kvalitách," doporučuje Petr Šafránek z AFIZu. Zkouška je nepovinná, těžká, a kdo ji složil, ve finančním poradenství se vyzná, více na www.efpa.cz.

V Česku existují dvě asociace pro finanční poradce. AFIZ a USF ČR. Když je poradce jejich členem, má to pro klienta jednu výhodu – v případě, že by došlo ke sporu, je tu další instance, kde by mohl podat stížnost. Asociace přitom nedávají poradci pokutu (kterou by spolkla státní či jejich kasa), ale snaží se, aby došlo k mimosoudnímu vyrovnání a klient byl skutečně odškodněn. Asociace přijímají své členy individuálně, ale i prostřednictvím jejich mateřských společností. Kdo pracuje pro společnost Benefita, OVB či Partners, je pak automaticky členem.

Dobré reference od lidí, kterým věříte a které máte rádi, jsou jednou z rozhodujících věcí ve finančně-poradenském vztahu. Poradci to vědí, a proto si často svým stávajícím klientům říkají o takzvaná doporučení. Není to nic špatného, ale je na místě pochybovat o úmyslech a kvalitách poradce, když si o doporučení řekne již na první schůzce, ještě předtím, než pro vás cokoli udělal. Nebo dokonce své služby poskytnutím kontaktů podmiňuje.

Zbystřete, když poradce řekne: Kdo vám tohle uzavíral?

uzavíral? Nejlepší bude vše zrušit, uzavřeme smlouvy výhodnější.

Toto je univerzální produkt, naprosto výhodný pro každého.

Vy nemáte...? (doplňte název produktu) To musíme změnit!

Oni tam v (doplňte název konkurenční společnosti) mají divné postupy.

Naše služby jsou zadarmo, pokud mi poskytnete 10 kontaktů na vaše známé.

Bylo by asi nespravedlivé vyloučit hned na začátku z výběru svého osobního poradce někoho jen proto, že je nováčkem. Přesto se zeptejte na délku poradcovy praxe (mnohé je vidět i z výše uvedených certifikátů a registrací). Přece jen, když u vás někdo bude "dělat svůj první úvěr", nejspíš se nevyhne procesním chybám a to může být nepříjemné. Jestliže budete mít víc výhrad k osobě poradce a k tomu ještě bude úplný nováček, zvažte, zda s ním spolupracovat. Neznamená to však, že když má někdo praxi 10 let, je automaticky dobrý poradce. Jen ty formuláře s ním nejspíš nebudete vyplňovat natřikrát.

Když hlavní část navrhovaného finančního plánu stojí na životním pojištění (za které je nejvyšší provize) a levné pojistky typu pojištění domácnosti poradce neumí, je to podezřelé. "Časté odůvodnění je, že na to mají ve firmě specialistu. To zní sice dobře, v praxi to znamená, že část lidí ve firmě prodává jen lukrativní životky a jednoho naučili i jiný typ pojistek," vysvětluje Tomáš Kučera ze společnosti Benefita.

Životní pojistka sama o sobě není žádný finanční plán. K tomu patří i jiné typy spoření a pojistek, úvěry, investice...

Poradce, který přes den stojí za katedrou nebo razítkuje lejstra v úřadě a po večerech obchází klienty, nikdy své práci nedá tolik, jako ten, pro koho je poradenství hlavním zdrojem příjmů. Třeba proto, že má čas na pravidelná školení, může se s vámi sejít kdykoli...

Zeptáte se na konkrétní věc ohledně nějakého produktu a poradce neví. Když většinou odpovědět dokáže a jen někdy ne, nemusíte ho hned zatracovat. Produktů je hodně a asi nelze vědět úplně vše. Kdo neví, zjistí to hned telefonicky nebo do příští schůzky. Pozor si dejte spíš na ty, kteří si také nejsou jisti, ale nepřiznají to a snaží se mlhavě odpovědět. Veškerému vysvětlování byste měli rozumět, když ne, poradce vysvětluje špatně.

V neposlední řadě myslete na to, že člověku, který proti vám sedí, budete říkat, kolik berete, zda vám přidali, jaké máte dluhy i jaké máte plány. Věci, které o vás mnohdy nevědí ani vaši blízcí. Asi sami cítíte, že svěřovat je chcete člověku, který se k vám nechová přezíravě, ale ani není nejistý a nervózní... Osobní sympatie hrají velkou roli, dejte na šestý smysl.