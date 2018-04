Finanční poradce je dobrý když...

Máme-li nějaký zdravotní problém, vypravíme se k lékaři. Teprve s předpisem léků od něho jdeme do lékárny. Takový postup považuje většina z nás za naprosto normální a málokoho by napadlo jít rovnou do lékárny. V oblasti financí naopak většina z nás postupuje přesně obráceně - nakupujeme finanční produkty, aniž by tomu předcházela odborná diagnóza naší situace či problému, který potřebujeme vyřešit. Namísto opravdu objektivních informací podléháme často reklamám či doporučení známých. V horším případě si finanční produkty dokonce necháme vnutit od různých agentů, kteří nás přišli přesvědčit až domů či na pracoviště, že právě ten jejich produkt musíme nutně mít a že je nejlepší na světě.

Přitom i v oblasti osobních či rodinných financí existuje již i v České republice služba, založená na úplně stejném principu, jako je služba obvodního či rodinného lékaře. Jedná se o osobní či rodinné finanční poradce. Jako ve všech oborech však musíme pečlivě vybírat, neboť za finanční poradce se mnohdy vydávají i prodejci produktů. Není výjimkou, že je nám nabízeno osobní finanční plánování, které skončí vždy nějak modifikovanou životní pojistkou, uzavřenou u jedné finanční instituce. Je to totéž, jako by se prodejce acylpyrinu vydával za lékaře a na všechny zdravotní problémy nám předepisoval acylpyrin.

Jak tedy poznáme skutečného finančního poradce?



1. Finanční poradce není obchodním zástupcem jedné finanční instituce či jedné finanční skupiny, ale má přehled o finančním trhu jak napříč jednotlivými typy produktů, tak i napříč finančními skupinami, které jednotlivé produkty nabízejí.

2. Finanční poradce nám představí celou svoji službu a vysvětlí, na základě čeho bude naši situaci řešit. Při tomto představení je dobré si ověřit, jakým způsobem získává poradce informace - tedy kdo za ním stojí. Neměla by to být konkrétní finanční instituce. Buď by měl vystupovat přímo sám za sebe, nebo pod firmou, která se zabývá právě a jen finančním poradenstvím - tedy neprodává žádný svůj vlastní produkt. Rovněž je důležité se zeptat, zda produkty, které nám poradce bude doporučovat, prošly nějakým výběrem (ověřením), kdo a na základě čeho výběr provedl.

3. Finanční poradce nenosí na první schůzku s klientem žádné smlouvy, nenutí nás nic podepsat. Je ochoten se s námi bavit třeba i o zhodnocení 100,- Kč měsíčně, nevybírá si tedy pouze na první pohled movité klienty.

4. Finanční poradce provede vždy "diagnózu" - tedy analýzu celé naší finanční situace. Při té se zajímá např. o počet členů rodiny a jejich věk, o celkové příjmy do rodiny, o způsob bydlení a o produkty, které máme již uzavřeny. Po zjištění těchto základních údajů se podrobně zajímá o situaci, kterou potřebujeme aktuálně řešit. Návrh řešení nezpracovává poradce nikdy na místě, ale připraví jej na další schůzku.

5. Finanční poradce nás současně s řešením námi zadaného problému upozorní i na možná rizika, která zjistil na základě analýzy a snaží se je s námi řešit. Snaží se nás tedy vést světem financí tak, aby naše rodinné portfolio bylo vyvážené, abychom měli přednostně zajištěno financování základních životních potřeb a aby byla minimalizována možná rizika.

6. Finanční poradce nám umí vyřešit vše v oblasti osobních (rodinných) financí, neposílá nám domů žádné "kolegy". To znamená, že kdo má opravdového finančního poradce, má jeho prostřednictvím vyřešeno vše - od spoření pro děti, přes hypotéku na dům až třeba po pojištění bytu či auta.

7. Finanční poradce nemanipuluje s našimi penězi přímo, nevybírá žádné platby pro finanční instituce v hotovosti. Navržené řešení se po našem odsouhlasení realizuje našimi platbami přímo jednotlivým finančním domům, nikoliv přes poradce či jeho účet.

8. Finanční poradce nám poskytuje na vyžádání trvalý servis - máme jej tedy kdykoliv k dispozici, když potřebujeme řešit nějakou další situaci.

9. Finanční poradce zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které jsme mu svěřili. Poznáme to snadno - nikdy neargumentuje tím, že toto je dobré řešení, protože stejné udělal našemu sousedovi či známému, od kterého jsme na něho dostali doporučení. Nikdy neodpoví na přímou otázku, zda i Váš kamarád má peníze tam či jinde.

10. Jako poslední bod lze doporučit malý test. Zadejme svému poradci úkol uložit někam např. 100.000 Kč. Pokud nám poradce obratem nabídne nějaký produkt, aniž by provedl celkovou analýzu našeho finančního zajištění a aniž by s námi probral to, na jaký účel máme tyto peníze určeny, v jakém časovém horizontu je budeme potřebovat a jakou míru rizik spojených s jejich investováním jsme ochotni nést, nejedná se o skutečného finančního poradce.

Samostatnou a poněkud citlivou kapitolou, kterou jsem si proto nechal na konec, je odměňování finančních poradců. Existují dvě základní možnosti a názory na ně se liší. První skupina poradců poskytuje službu zdarma s tím, že navržené řešení nakonec i zprostředkuje. Díky tomu má za zprostředkování provizi a nemusí od klienta žádat ani korunu za vlastní poradenství, což vůbec neznamená, že toto poradenství je nekvalitní.

Druhá skupina vyžaduje platbu za poradenství a navržené řešení nezprostředkovává. Tato druhá skupina bývá považována za nezávislejší, na druhou stranu služba poradců z té první skupiny je zase komplexnější a pohodlnější, neboť takový poradce nám vše vyřídí až do konce a ve vlastním zájmu nám i ohlídá, abychom např. nezapomněli na sjednané produkty platit.

Jistou závislost poradců, kteří i zprostředkovávají, může zmírnit firma, pod kterou pracují. Ta, pokud má zájem na serióznosti a objektivnosti svých poradců, sjednává provize s jednotlivými finančními domy u stejných typů produktů na přibližně stejné úrovni a nedovolí, aby jednotlivé finanční domy poradce vzájemně přeplácely.

Samozřejmě i zde platí, že vše je o lidech. Se svým finančním poradcem bychom měli mít navázán vztah opravdové důvěry, což je otázka dlouhodobější.

