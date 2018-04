Finanční poradce klidně poradí špatně, popsala svůj příběh čtenářka iDNES.cz

Vyjádření společnosti Hyposervis Milan Roček, ředitel Hyposervisu doplňuje svůj pohled na popisovaný příběh - slečna Petra v průběhu procesu projednávání a schvalování úvěru sdělila Hyposervisu, že chce po dobu 2,5 roku ponechat prodávajícího v nájmu kupovaného bytu – nechejme už stranou, zda před nebo po podání žádosti – není to podstatné. - slečna Petra výslovně sdělila poradkyni Hyposervisu, že byt kupuje pro svou bytovou potřebu, že v bytě chce bydlet poté, co prodávající nájem ukončí - účel úvěru – bytová potřeba – tak byl podle našeho přesvědčení naplněn a podle našeho mínění nebránilo nic jeho schválení, nicméně je výsostným právem jakékoli banky úvěr neposkytnout - v zákonu o stavebním spoření jsme neshledali oporu proto, aby byl tento úvěr zamítnutý pro rozpor se zákonem o stavebním spoření - metodická pravidla Modré pyramidy (ani jiných stavebních spořitelen) takový případ odkazují čistě na znění zákona - zákon podle nás říká, že úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. (§ 5, odst. 3 zákona o stavebním spoření). Za bytovou potřebu je podle (§ 6, odst. 1, písm.c) zákona o stavebním spoření) považována koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu. Modrá pyramida věděla dopředu – před schvalováním, že byt bude pronajímán, interní supervizor banky ale doporučil, aby byl nájem na jeden rok, nikoli, že tam nesmí být – to samo protiřečí tvrzení, že by to bylo v rozporu se zákonem, nebo minimálně, že by se to rozcházelo s praxí.